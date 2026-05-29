Kiveséztük a The Dealt és az Off Campust: működik a BookTok kedvence sorozatként is?

A sztori első ránézésre klasszikus romantikus receptnek tűnik: adott egy népszerű, kissé nagyképű hokisztár, Garrett Graham, aki kétségbeesetten próbálja átverekedni magát az egyetemi vizsgáin, és adott Hannah Wells, a visszahúzódó, de határozott lány, aki csak egyetlen dologra vágyik: végre észrevegye őt a kiszemeltje. Az alku egyszerűnek indul: Hannah korrepetálja Garrettet, Garrett pedig segít féltékennyé tenni Hannah crushát. Persze aki olvasott már romantikus regényt, sejtheti, hogy a „kamu kapcsolat” ritkán marad valóban kamu.

A The Deal nem csak azért működik, mert elképesztően jó a szereplők közt a kémi, hiszen a vicces, flörtölős és néha egészen forró jelenetekből sincs hiány, mégis a könyv meglepően érzékeny témákat is érint: önbizalomhiány, traumák, bizalom, családi nyomás és az intimitástól való félelem is előkerül benne. Talán pont ezért lett ennyire sokak kedvence, mert a romantika mögött valódi érzelmi mélység is van.

A legújabb Csak még egy fejezet epizódban most mi is belevetettük magunkat a The Deal világába: beszélgettünk Garrett közeledéséről, a fake dating trope örök varázsáról, Hannah és Garrett kémiájáról, a romantikus feszültségről, és persze arról is, hogy szerintünk a könyv vagy a sorozat működött-e jobban.

Ha te is odavoltál Garrett Grahamért, még mindig nem tudod eldönteni, hogy Justin csak egy idealizált crush volt-e, vagy egyszerűen szeretsz beleveszni egy jó egyetemi románc világába, ezt az adást neked találták ki.

