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Forrás: Patricia J. Garcinuño, Amy Sussman/Getty Images
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A Netflix készülő romantikus vígjátékában, a The More the Merrier című karácsonyi romkomban egy manhattani agglegény a főszereplő Nick Jonas Nick Jonas énekes, színész 43cikk 0galéria 0videó Még több róla alakításában, akinek a hosszú munkanapok és a kötetlen randik mellé hirtelen egy egészen más feladat is becsúszik. Hozzá kerül ugyanis az unokatestvére kisgyereke, és egyik napról a másikra neki kell gondoskodnia róla.
Mire kezdene belerázódni az új életébe, az ünnepekre megérkezik a gyerek keresztanyja is, aki szeretné magához venni a kicsit. Őt játssza Hannah Dodd, akit Francescaként ismerhetsz A Bridgerton családból, és aki a sorozat ötödik évadában Masali Baduza mellett főszerepet kapott.
A két karakternek a gyerek jövőjéről kellene megegyeznie, közben viszont mindketten azon kapják magukat, hogy egészen más miatt is keresik a másik társaságát. A premier dátumát egyelőre nem jelentette be a Netflix – de mi már biztosak vagyunk benne, hogy meg fogjuk nézni!
Szerencsére van pár szuper karácsonyi film a Netflixen, amit ledarálhatunk, mire megérkezik Nick Jonas Nick Jonas énekes, színész 43cikk 0galéria 0videó Még több róla és Hannah Dodd ünnepi romkomja!
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