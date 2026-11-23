A Netflix készülő romantikus vígjátékában, a The More the Merrier című karácsonyi romkomban egy manhattani agglegény a főszereplő alakításában, akinek a hosszú munkanapok és a kötetlen randik mellé hirtelen egy egészen más feladat is becsúszik. Hozzá kerül ugyanis az unokatestvére kisgyereke, és egyik napról a másikra neki kell gondoskodnia róla.

Mire kezdene belerázódni az új életébe, az ünnepekre megérkezik a gyerek keresztanyja is, aki szeretné magához venni a kicsit. Őt játssza Hannah Dodd, akit Francescaként ismerhetsz A Bridgerton családból, és aki a sorozat ötödik évadában Masali Baduza mellett főszerepet kapott.

A két karakternek a gyerek jövőjéről kellene megegyeznie, közben viszont mindketten azon kapják magukat, hogy egészen más miatt is keresik a másik társaságát. A premier dátumát egyelőre nem jelentette be a Netflix – de mi már biztosak vagyunk benne, hogy meg fogjuk nézni!

Szerencsére van pár szuper karácsonyi film a Netflixen, amit ledarálhatunk, mire megérkezik és Hannah Dodd ünnepi romkomja!

Galéria / 8 kép A 8 legjobb karácsonyi film Netflixen, amit muszáj látnod a következő időszakban Megnézem a galériát

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