Évtizedek után vettek észre egy furcsaságot a Jóbarátok rajongói: Neked feltűnt már?

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Forrás: NBC / Getty Images
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Mivel rengetegszer láttuk a Jóbarátok összes epizódját, azt hittük, már tényleg MINDEN részletet megfigyeltünk a sorozatban – de rá kellett jönnünk, hogy tévedtünk. A Redditen ugyanis a fanok felfedeztek valamit, amit korábban egyáltalán nem vettünk észre!
Ez pedig nem más, mint hogy a Jennifer Aniston által alakított Rachel Greennek MINDIG borzalmas kalandjai vannak a reptereken és úgy általában a repülőutakon alatt – olyan, mintha az alkotók elátkozták volna ebben a tekintetben, és ezt többszörösen is tudjuk bizonyítani.
Az első évadban hálaadáskor lemarad a járatáról, mert kizárják magukat Monica (Courteney Cox) lakásából, szilveszterkor kimegy a reptérre a pasija, Paolo (Cosimo Fusco) elé, aki lekéste a járatát, Rachel összetűzésbe kerül egy nővel egy taxiért, elesik és felsérti a száját.
A második évadban már Ross (David Schwimmer) miatt szalad ki a reptérre, hogy elmondja neki, mit érez iránta, de a férfi új barátnőjével, Julie-val (Lauren Tom) érkezik. Rachel zavarában ekkor is megbotlik és megsérül, vérző homlokkal találkozik az új párossal.
Pár évvel később Londonba akar repülni, hogy megakadályozza Ross és Emily (Helen Baxendale) esküvőjét, de csak a reptéren jön rá, hogy elfelejtette eltenni az útlevelét, ami miatt összetűzésbe kerül az ottani személyzettel.
Igen, végül megérkezik az esküvőre, ami igen, elmarad, és Ross el is hívja őt Emily helyett a nászútjukra, de végül faképnél hagyja a felszállás előtt, mert a felesége után szalad, szóval Rachel egyedül utazik el Görögországba a nászutasok helyett.
Aztán amikor az utolsó évadban végre Ross szalad ki utána a reptérre, hogy lebeszélje őt a párizsi költözésről, de rossz reptérre megy, ezért Phoebe (Lisa Kudrow) felhívja Rachelt, hogy rossz érzése van a járatával kapcsolatban, ami miatt végül leszállítják őt a gépről.
Nos, jobb is, hogy Rachel ezek után inkább Rosshoz ment, nem Párizsba, mert így a sorozattal együtt a repterekkel való toxikus kapcsolata is lezárulhatott. Na, ugye hogy ezek után újra kell nézned a sorozatot, hogy még több részletre felfigyelhess?
Na és a bakikat észrevetted már a sorozatban?
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