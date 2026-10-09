Rendhagyó eseménysorozattal indítják a jegyértékesítést az Erkel Színházban

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Október 15-én délelőtt 10 órától a látogatóknak lehetőségük nyílik személyesen is találkozni a színház jelen lévő művészeivel. A jegystart alkalmából a teljes előcsarnok egy nyüzsgő „minifesztivállá” alakul, ahol tematikus fotópontok, interaktív játékok és számos meglepetés fogadja az érdeklődőket.
„Egy színház életében a jegyértékesítés elindulása egy fontos mérföldkő, amit most szerettünk volna egy igazi közösségi élménnyé emelni. Ezzel a rendhagyó nappal is igyekszünk meghálálni a közönség szeretetét és kitartását” – mondta Török Katalin, az Erkel kommunikációs vezetője.
Az esemény alkalmából a jegypénztárak és a belső terek is különleges vizuális világot kapnak. A LED-falakon az évad leglátványosabb előzeteseit vetítik majd, a háttérben pedig a színház musicalrepertoárjának legnépszerűbb dallamai szólnak. A nap folyamán a művészek bármikor mikrofont ragadhatnak az előcsarnokban, hogy közvetlenül megszólítsák a jelenlévőket, vagy élőben adják elő a színház legnagyobb slágereit.
A látogatók emellett több interaktív programban is részt vehetnek. Az „Erkel faliújságon” a Lakógyűlés szereplőinek hagyhatnak üzenetet, de egy óriás színezőfal, színházi kvíz, valamint egy közösségi szófelhő-építés is része a programnak. A rajongóknak lehetőségük lesz személyes levelet írni a művészeknek, a Kávézóban pedig szavazhatnak kedvenc előadásaikra.
A videón épp Veréb Tamás fogadja a jegyvásárlókat:
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