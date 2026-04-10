Pénteki olvasóklub: 11 bestselleríró, aki hamarosan Magyarországra látogat, és dedikáltathatod vele a könyveidet

Könyvmolyként természetesen kincsként őrizzük a gyűjteményünk MINDEN kötetét, de persze tagadhatatlan is, hogy a legféltettebb kedvenceink azok, amelyeket a szerző által dedikálva tehetünk fel a könyvespolcunkra, ha találkozhatunk azokkal az írókkal, akikért rajongunk, az mindig ünnepnap az életünkben.

Szerencsére egyre több bestselleríró látogat el Budapestre is, hogy találkozhasson a magyar olvasóival is. Idén tavasszal pedig tényleg nagyon sokan becsekkolnak hozzánk, szóval kapd elő a naptáradat, mert most több dátumot is be kell karikáznod pirossal, ha nem akarsz lemaradni a BookTok és a Bookstagram népszerű íróiról!

Jöhetnek a legmenőbb író-olvasó találkozók, amiket 2026 tavaszán rendeznek Budapesten?

Először is, ne szervezz semmit az április 24-25-i napokra, mivel ekkor kerül megrendezésre az első bookvibeZ Fesztivál a Millenárison, vagyis az az offline, interaktív könyvklub, ahol a #BookTok vagy a #Bookstagram közösségének tagjai nemcsak egymással, hanem a kedvenc szerzőikkel is találkozhatnak – olyan ismert magyar írónőkkel dedikáltathatod a könyveidet, mint Adèle Dan, B. E. Belle vagy Kollár Betti.

(A bookvibeZ Fesztivál részletes programtervéért kattints IDE, és érdemes TÉNYLEG szabadon hagynod ezt a két napot, ugyanis az író-olvasó találkozókon kívül workshopokra, írói műhelyekre is becsekkolhatsz, megtanulhatod, hogyan készíthetsz ütős, könyves tartalmakat TikTokra vagy Instára, a Swiftie-k pedig csatalkozhatnak a The Tortured Readers Departmenthez a bookvibeZ Fesztivál záróestéjén…)

A nemzetközi szerzők névsorát pedig olyanok erősítik, mint a Josephine Langford és Hero Fiennes Tiffin főszereplésével megfilmesített Miután-sorozatot jegyző Anna Todd, a Heartless Hunter - Szívtelen vadász és a Rebel Witch - Lázadó boszorkány regényekről, azaz a The Crimson Moth-szériáról ismert Kristen Ciccarelli, a Ha velem maradt volna és a Ha elmondtam volna kötetekkel berobbanó Laura Nowlin, Samantha Shannon, aki a Csontszüret könyvekkel szerzett magának hírnevet, az XOXO, az ASAP és a The Girl Who Fell Beneath the Sea - A lány, aki a tenger alá esett című könyveivel befutó Axie Oh, de jön Brooke Fast is, aki már első, a Rabmadár - To Cage a Wild Bird című disztópikus fantasy regényével felkeltette a figyelmünket, illetve a Tolvajok tánca-duológia és a Fennmaradottak Krónikái-trilógiáról ismert Mary E. Pearson is.

A következő irodalmi fesztivál, amit TILOS kihagynod, az a PesText, amit idén tavasszal május 8-9 között rendeznek meg Budapest legszebb pontjain: a helyszínek között szerepel a Három Holló, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Gellért-hegy is. A rendezvényre több ismert skandináv szerző érkezik: találkozhatsz Erlend Loe norvég szerzővel, a Doppler írójával, a világhírű svéd krimiszerzővel, Arne Dahllal, illetve Vetle Lid Larssen norvég íróval is. (A PesText részletesprogramtervét ITT találod, a beszélgetések, dedikálások mellett felolvasásokkal, workshopokkal és kiállítással készülnek a könyvmolyoknak.)

A Twisted-könyvsorozat konkrétan letarolta a BookTokot és a Bookstagramot, szóval elmondani sem tudjuk, mennyire örülünk annak, hogy Ana Huang május 17-én Budapestre is ellátogat, hogy találkozzon az olvasóival és dedikálja a könyveiket. Persze nem lesz könnyű eldönteni, melyik köteteket vigyük magunkkal a Libri üzletébe az ALLEE bevásárlóközpontba, hiszen a Kings of Sin, de a Gods of the Game, illetve az If Love szériák részeit is imádjuk.

Ajánlhatunk pár tavaszi könyvújdonságot, amit mi már nagyon vártunk?

