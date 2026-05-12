„Magadat kell választanod!” - a Miután könyvek írónője, Anna Todd exkluzív interjút adott nekünk

Közel tizenhárom évvel ezelőtt Anna Todd nem talált több One Direction fan fictiont a Wattpad platformján, amit elolvashatna, éppen ezért elkezdett ő írni egyet, amit kedvence, Harry Styles ihletett. A sztorija olyan sok olvasót magával ragadott, hogy ki is adták Miután (After) címmel, majd ötrészes regénysorozattá bővítette Tessa és Hardin love storyját a Miután összecsaptunk, a Miután elbuktunk, a Miután boldogok leszünk és a Mielőtt kötetekkel.

A könyvekből öt film készült Josephine Langford és Hero Fiennes Tiffin főszereplésével - Anna pedig producerként is segítette a regényei adaptálását. Időközben ráadásul saját produkciós céget is alapított Frayed Pages Media néven, amelynek a portfóliójában olyan filmek szerepelnek, mint Colleen Hoover bestsellerének moziverziója, a Regretting You - Elrontott életek.

forrás: Sam Hodde/Getty Images Colleen Hoover és Anna Todd

Idén nyáron pedig debütál Anna legutóbbi regényének, a GABO Kiadó gondozásában már magyarul is olvasható Az utolsó napkelte (eredeti cím: The Last Sunrise) című regény adaptációja is (Anna megsúgta nekünk, hogy a férje is majdnem elsírta magát a filmen), amiből Oriah (Maia Reficco) és Julián (Fernando Lindez) szerelmi történtet ismerhetjük meg, a Született feleségek sztárjával, Eva Longoriával is találkozhatunk a vásznon. Inspiráló karrierút, ugye?

Szóval nem tagadom, a Miután-sorozat rajongójaként izgatottan vártam, hogy interjút készíthessek vele a bookvibeZ Fesztivál nyitónapján a Millenáris Parkban, sőt, bevallom, kicsit izgultam is - de Anna Todd már a találkozásunk első pillanatában bebizonyította, mennyire közvetlen. „Összeöltöztünk” – mutatott rá az ő fehér alapon fekete pöttyös és az én fekete alapon fehér pöttyös ruhámra, és hamarosan kiderült az is, hogy mindketten hasonló „kávéőrültek” vagyunk.

Anna elárulta, akárhová utazik, listája van arról, milyen kávézókat szeretne kipróbálni, és mire kielemeztünk néhány budapesti helyet (fun fact: Annának Budapesten az espresso embassy lett a kedvence), már el is felejtettem, hogy aggódtam az interjú miatt – vagy arról, hogy éppen interjút készítek. A bestselleríró és producer Anna Todd ugyanis egyáltalán nem fél attól, hogy nyíltan beszéljen a hullámvölgyeiről vagy arról, miért ért véget az első házassága.

Közben simán kitárgyaljuk, mit gondol Harry Styles új albumáról („Egyértelmű, hogy csak olyan zenét csinál, amit ő akar, és ez nagyon tetszik!”) és az éppen akkor bejelentett eljegyzéséről Zoë Kravitzcal „Hajnal három körül tudtam meg! De bírom őket együtt, Zoë nagyon cool, csak jókat hallok róla, szóval, mint Harry-fan, én jóváhagyom. Szerintem apró és titkos esküvőjük lesz kábé három emberrel” – jelenti ki nevetve, majd hozzáteszi, egész nap tudna Harryről beszélni.

De arról is, hogy könyvmolyként ő milyen kötetekért rajong most. Anna elolvasta például a The Housemaid – A téboly otthona című kötetéről jól ismert Freida McFadden összes könyvét, annyira addiktívnak tartja a történeteit. „Most próbálok több romantikus regényt olvasni, például a Sose felejts el engem regényt Abby Jimeneztől, mert az elmúlt évben a thriller korszakomat éltem. De imádom a Fourth Wing - Negyedik szárny könyvet Rebecca Yarrostól, és nemrég újraolvastam az ACOTAR (Tüskék és rózsák udvara – a szerk.) sorozatot is Sarah J. Maastól. És ugyanolyan függőséget okoztak, sőt, talán még erősebbet, mert már ismertem ezt a világot.” Na persze Anna Todd saját, személyes könyvklubja kicsit exkluzívabb, mint a miénk: a leghíresebb tagja Colleen Hoover, de Anna közeli barátja az Off-Campus sorozatot jegyző Elle Kennedy is.

Anna egyébként azt mondja, már nem ugyanaz az ember, mint aki huszonévesen volt, amikor elkezdte írni a Miután című könyvét. „Néha, amikor visszanézek, azt érzem, minden olyan gyorsan történt, a sorozat szó szerint egyik napról a másikra lett sikeres. Szóval, nem hiszem, hogy fel tudtam volna igazán dolgozni, míg idősebb nem lettem. Akkor belegondoltam, hogy tényleg ez a karrierem, olyan életet élhetek, amiről soha nem álmodtam volna, könyveket írhatok, utazhatok hogy mindez a munkám része. Szerencsés vagyok, hogy megtehetem ezt. De mindenképpen megváltoztattak engem ezek az évek. Sok mindenen mentem keresztül. A fiam kétéves volt, amikor elkezdtem írni, most majdnem tizenöt. Elváltam, újra férjhez mentem. Az egészségem miatt is bejártam egy fontos utat. Olyan, mintha három életet éltem volna le a karrierem kezdete óta.” Viszont mivel a siker egyik pillanatról a másikra köszöntött be hozzá, hosszú éveken át imposztor szindrómával küzdött – nem tudta elhinni, mennyien olvassák a regényeit világszerte, de azt sem, hogy olyan szerzőkkel osztozhat a színpadokon a könyvfesztiválokon, akiknek huszonéves kora óta a rajongója.

Nem vagyok az a típus, aki hisz a megbánásban, de volt, hogy azt kívántam, bárcsak jobban ünnepeltem volna magam akkoriban, ehelyett egyfolytában azt kérdeztem magamtól, honnan tudhatnám, hogy jó író vagyok-e? De ma már büszke tudok lenni magamra, határozottan magabiztosabbá váltam.

Anna kiemeli, fontos, hogy fogadjuk el, sőt, öleljük magunkhoz azt, akik vagyunk. Ő például a múltban zavarban volt amiatt, mennyire rajong a könyvekért, a klasszikus regényekért és azt is, hogy a One Direction megszállottja. „Pedig éppen ezeknek a dolgoknak köszönhetem most a karrieremet. Ahogy öregszel, már nem számít, hogy valamit kínosnak tartottál.” De nem szégyelli beismerni azt sem, hogy korábban mennyire nem veszi észre az élet apró örömeit – ma viszont mindennap tesz valamit azért, hogy romantizálja az életét. „Feldobja a reggelemet, ha a rózsaszín, szívecskével díszített szívószálammal kávézok, ha meglátom egy kutyát az utcán, amikor hétvégenként túrázok, észreveszem, milyen szépek a felnők. Úgy érzem, az élet túl rövid ahhoz, hogy ne így tegyek. Könnyű mindent magától értetődőnek venni, és fel lehet fogni úgyis az életet, hogy minden napunk ugyanolyan, de nekem fantasztikus hatással van a mentális egészségemre, mióta ezt csinálom. Megengedem magamnak, hogy újra csak egy kislány legyek, ahelyett, hogy az a hiperfüggetlen valaki lennék, aki minden másokra fókuszál. Imádok édesanya és feleség lenni, de nem akarom elveszíteni önmagamat sem, és át akarom élni azt a bizonyos girlhood érzést is, mert amikor fiatalabb voltam, nem igazán tudtam megtenni.”

forrás: bookvibeZ Fesztivál A Miután könyvek és Az utolsó napkelte című regény szerzője, Anna Todd áprilisban, a bookvibeZ Fesztivál nyitónapján adott nekünk interjút.

Apropó girlhood-érzés! Swiftie-ként nem tudtam nem szóbahozni a Taylorért (az első videoklipje óta) rajongó Annának az énekesnőt, és azt, hogy milyen inspiráló példa a sztár kapcsolata Travis Kelce-vel, mivel a férfi nem féltékeny a párja sikerére, nem bujkál vele a világ elől, mint Taylor exe, Joe Alwyn, sőt, talán Travis lehet a leghatalmasabb Swiftie a világon – Anna pedig pontosan tudja, milyen egy ilyen támogató kapcsolatban élni, de az ellenkezőjét is megtapasztalta az első házasságában. „Nem értettem, mi oka lenne rám neheztelnie, hiszem képes voltam eltartani a családunkat. Eltelt pár év, mire rájöttem, hogy nem akarom ezt. Szerintem abban a pillanatban, hogy elveszíted a tiszteletet valaki iránt, vége. Már el sem tudnám képzelni, hogy így éljek, ha még mindig ebben a helyzetben lennék, a mentális egészségem, a karrierem látná a kárát. Hatalmas különbséget kelent, kit választasz partnerednek. Ha igazán szeretnek minket, akkor nem érezhetnének így. Büszkék, boldogok, izgatottak lennének miattunk, nem bizonytalanok. Ez egy red flag. Én nem akarok olyasvalakivel lenni, aki soha nem mondta nekem azt, hogy büszke rám, ami őrület, főleg most, hogy a mostani férjemmel teljesen ellentétes a dinamikánk. Az elején még kicsit kényelmetlenül is éreztem magam, amikor dicsérte a karrieremet, a munkámat, vagy azt monda, milyen okos vagyok. Ha neheztelést, féltékenységet, bizonytalanságot kezdesz érezni a kapcsolatodban, lépj ki, amilyen gyorsan tudsz, fuss el, mert minél több idő telik el, annál nehezebben tudod megtenni. Igen, ijesztő és felforgatja az életedet. De magadat kell választanod!”

Bármennyire is rajongok a romantikáért, ez nem az. És nem baj, sőt, rendben van, ha újra kell kezdened. Amikor elváltam, azt gondoltam, inkább lennék egyedül, a fiammal és a kutyámmal, olvasnék, nézném a sorozatokat, és nem zavarna senki. De most, amikor éppen egy, az előzővel teljesen ellentétes házasságban élek, azt mondom, igen, ez a szerelem, ezért szeretek romantikus történeteket írni és olvasni. Nem is hiszem, hogy képes lennék többé toxikus könyveket írni. - fejezi be nevetve, mi pedig azt tanácsoljuk neked, hogy kövesd a példáját, és helyezd magad mindig a prioritási listád elejére!

