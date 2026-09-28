Ti küldtétek: még 12 horrorfilm a 2000-es évekből, ami tényleg magasra tette a lécet

Nehéz megmondani, mi tesz igazán izgalmassá egy horrorfilmet, de abban valószínűleg mind egyetérthetünk: ha a végén a WC-re is csak úgy merünk kimenni, hogy minden lámpát felkapcsolunk (és futunk...), akkor az a film tud valamit. Nemrég összegyűjtöttünk 15 horrorfilmet a 2000-es évekből, ami maradandó emlék lett, és nem csak a nosztalgia beszél belőlünk! Az akkori horrorok tényleg tudtak valamit, amit a mostani alkotások nem mindig tudnak visszaadni. A cikket pedig ti is szerettétek, sőt, kommentben rengeteg filmet írtatok még nekünk, aminek ott lenne a helye egy "2000-es évek toplistás horrorfilmjei" összeállításban. Úgyhogy most ezeket szedtük össze csokorba, de ha kimaradt volna, a korábbi listát pedig itt találjátok:

13 kísértet

Bár először furcsa volt a Monk felügyelőt megtestesítő Tony Shalhoubot horrorban látni, de valahogy a vége nagyon klappolt! Ez a film igazi klasszikus lett, és nem véletlen, hogy a rajongók máig várják a rebootot. A sztori szerint Arthur a gyerekeivel megörökli különc nagybátyja üvegből épült házát. Csakhogy hamar kiderül, hogy a falak mögött 12 veszélyes szellemet tartanak fogva, a ház pedig egy gépezet része. Amikor működésbe lép, a családnak a szellemek között kell megtalálnia a kiutat.

forrás: 13 kísértet

Átok

A Kör után sokaknál ez a film volt az egyik legijesztőbb, és meg tudjuk érteni, miért okozhatott álmatlan éjszakákat. Karen, egy Tokióban élő amerikai cserediák egy idős nő gondozására érkezik egy házba, ahol hamar furcsa és ijesztő dolgokat tapasztal. Kiderül, hogy a házhoz egy bosszúszomjas átok kötődik, amely azokat is követi, akik kapcsolatba kerülnek vele. Karen megpróbálja feltárni, mi történt ott, miközben ő maga is veszélybe kerül. Az entitások pedig valami eszméletlen parák voltak benne, és a hangjuk még most is a fülünkbe cseng.

forrás: Átok

Sziklák szeme

Ezt a filmet nagyon sokan írtátok a Halálos kitérő kapcsán, és értjük is, miért jutott eszetekbe. Több rész is készült, sokak szerint talán a második még jobb is lett, mint az első. A filmek egyébként egy sivatagi vidéken játszódnak, ahol egy egykori atomkísérletek zajlottak. Csakhogy az elhagyatottnak tűnő vidéken mutánsok élnek, akik vadászni kezdenek azokra, akik arra tévednek. Az első részben a Carter-család, a másodikban pedig egy katonai csapat esik a mutánsok áldozatául.

forrás: Sziklák szeme 2

A szellemhajó

Igazi klasszikus! Egy hajómentő csapat a Bering-tengeren rábukkan az Antonia Graza nevű luxushajóra, amely 1962-ben nyomtalanul eltűnt. A fedélzetre lépve viszont hamar rájönnek, hogy a hajó múltja sokkal rémisztőbb, mint hitték, és olyan, mintha az egykori utasok sem hagyták volna el teljesen. A film rejtélye az, mi történt a hajón, és kijut-e onnan élve a csapat.

forrás: A szellemhajó

Fehér zaj

A filmnek két része is van, és sokan úgy vélik, a második talán még ijesztőbb, mint az első. Mindkét rész alapfelvetése az, hogy a halottak képesek rádiók és tévék háttérzaján keresztül üzenhetnek az élőknek. Az első filmben egy férfi így próbál kapcsolatba lépni elhunyt feleségével, de rémisztő felfedezésre jut, míg a másodikban a főszereplő egy halálközeli élmény után tesz szert furcsa képességre, amely összeköti a túlvilággal.

forrás: Fehér zaj

Magasfeszültség

A legfordulatosabb horrorok között is emlegetik ezt a filmet, és tényleg olyan a befejezése, hogy azt nem találod ki előre! Marie és Alex egy csendes hétvégére Alex családjának vidéki házába utaznak. Az éjszaka közepén azonban egy idegen tör be hozzájuk, és Marie-nak rejtőzködve kell túlélnie, majd megpróbálnia megmenteni a barátnőjét.

forrás: Magasfeszültség

Hívatlan vendég

És ha már nagy fordulatok, ez a film szintén meglepő befejezéssel zárul! Hívatlan vendég (2009): Anna édesanyja tragikus halála után hazatér a családjához, ahol apja új párja már beköltözött a házba. Nővérével, Alexszel gyanakodni kezdenek a nőre, miközben Annát egyre rémisztőbb látomások gyötrik...

forrás: Hívatlan vendég

Az elhagyott szoba

Amy és David autója lerobban, ezért egy félreeső motelben töltik az éjszakát. A szobában talált videókon brutális gyilkosságokat látnak, majd felismerik, hogy a felvételek ugyanott készültek, ahol éppen ők vannak. Innentől az a kérdés, kijutnak-e a motelből, mielőtt róluk is film készül. Feszült, klausztrofób túlélőhorror, Antal Nimród rendezésében, ami igazi közönségkedvenc lett!

forrás: Az elhagyott szoba

Amúgy azt talán nem tudtad eddig, de a két főszereplő a forgatáson nem jött ki valami jól egymással, sőt, valószínűleg soha többet nem is vállalnak közös filmet. Az okát itt olvashatod:

Hideg csontok

Az egyik legijesztőbb kórházas horrorfilm! Amy éjszakás nővérként kezd dolgozni egy bezárás előtt álló gyermekkórházban. A bent maradt gyerekek egy titokzatos „géplánytól” rettegnek, a folyosókon pedig furcsa zajok hallatszanak és megmagyarázhatatlan sérülések történnek. Amy nyomozni kezd, hogy kiderítse, mi rejtőzik az épületben.

forrás: Hideg csontok

Motel

Ez az a film, ami előtt és közben nem érdemes enni. Utána meg szimplán nem akarsz majd. Három hátizsákos utazó egy szlovákiai szállásra érkezik, amelyről azt hallották, remek hely a bulizáshoz. A kellemesnek induló kitérőből azonban rémálom lesz, amikor rájönnek, hogy csapdába csalták őket. Eli Roth filmje kifejezetten brutális, véres túlélőhorror; inkább a sokkoló erőszakra épít, mint a kísérteties hangulatra.

forrás: Motel

Wolf Creek – A haláltúra

Három fiatal hátizsákos az ausztrál vadonban kirándul, amikor lerobban az autójuk. Egy barátságosnak tűnő helyi férfi, Mick Taylor felajánlja a segítségét, ám a találkozásból kegyetlen túlélőharc lesz. A film ereje abban rejlik, hogy a végtelen, lakatlan tájon nincs hová menekülni, és nincs kitől segítséget kérni. Nyers, nyomasztó horror, aminek két része is készült, majd egy kétévados sorozat is kijött, sőt, a fanoknak jó hír: jövőre jön a harmadik rész is!

forrás: Wolf Creek

REC

Zombifilmeket bőven tudnánk keresni, rengeteg azóta is TOP alkotás készült a 2000-es években, amit nem tudnak felülmúlni a modern fertőzöttes filmek sem. De a REC bizony egyike azoknak, amelyek tényleg nagyon emlékezetesre sikerültek. Bár készült amerikai remake, a spanyol még mindig messze a legjobb! Egy tévériporter és operatőre elkísérik a barcelonai tűzoltókat egy társasházi riasztáshoz. Amikor a hatóságok váratlanul lezárják az épületet, a lakókkal együtt bent rekednek, miközben odabent egy ismeretlen, halálos veszély terjed. Az eseményeket végig az operatőr kameráján keresztül látjuk, ettől különösen közelinek és kaotikusnak hat az egész. Készült hozzá aztán még három rész, de igazából a minőség fokozatosan csökkent.

forrás: REC

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