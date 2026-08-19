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Ilyen volt egy szexjelenet forgatása Hollywoodban, amikor intimitáskoordinátor még hírből sem létezett

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Kult
Utoljára frissült: 2026. augusztus 17. 17:49

Forrás: Végzetes vonzerő c. film

Ilyen volt egy szexjelenet forgatása Hollywoodban, amikor intimitáskoordinátor még hírből sem létezett
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A mai forgatások szigorú szabályai előtt a szexjelenetek sokszor egészen másképp készültek Hollywoodban – és néhány kulisszatitok mai szemmel egyenesen megdöbbentő.

Ma már egy hollywoodi film szexjeleneténél rengeteg szabályra kell figyelni, ráadásul az első és egyben legfontosabb mindig a színészek lelki világa. Az intimitás-koordinátor pozíciót épp ezért aztán februárban önálló filmes szakmaként rögzítették: ő az, aki figyel arra, hogy semmi szabályellenes ne történhessen a sztárokkal a forgatásokon. De nem volt ez mindig így, sőt!

Az intimitás-koordinátorok előtt jó pár évvel már elindult a változás a hollywoodi szexjelenetek forgatásánál, de a 70-es évektől egészen a 90-es évek végéig elég lazán kezelték a szabályokat. Vagy épp azt, hogy mit kérnek a színészek. Számos rendező akadt, aki sokkoló dolgokat is megengedett magának az élethű vagy épp döbbenetes szexjelenetek kedvéért, és erről maguk a főszereplő színésznők vallottak. Azt is eláruljuk, milyen volt Hollywood aranykorában erotikus felvételeket leforgatni, és hogyan jutott el Hollywood onnan, hogy még egy csókjelenetet sem engedélyeztek kamerák előtt, egészen oda, hogy VALÓDI pornó is helyet kapott egy-egy filmben.

Ilyen volt egy filmes szexjelenet forgatása évtizedekkel ezelőtt, amikor intimitás-koordinátor hírből sem létezett:

Galéria / 10 kép

Ilyen volt egy filmes szexjelenet forgatása évtizedekkel azelőtt, hogy az intimitás-koordinátor megjelent

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És hogy most mi a helyzet? Íme:

Galéria / 12 kép

Így készülnek valójában Hollywoodban a szexjelenetek

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