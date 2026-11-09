Életmód
Hivatalos: jön a Bármit, csak ezt ne 4. évadja, és máris kiderült róla pár izgalmas részlet
Forrás: Netflix
Napi horoszkóp november 9.: a Szüzeknek érdemes pozitívabban gondolkodniuk, a Vízöntőknek ajánlott lejjebb bontaniuk a korlátaikat
A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Heti horoszkóp november 9-15.: a Szüzek komoly projektet kapnak a nyakukba, a Nyilasok vitába keverednek valakivel
Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!
Íme a TOP10 legkülönlegesebb kutyafajta: magyar is van a listán
Nem véletlen, hogy ezek a fajták helyet kaptak a listán!
Daganat miatt a melleltávolítás mellett döntött, férje mérhetetlenül dühös lett: 6 sztárpár, akinek kapcsolata szomorú okból ért véget
Egy fájdalmas mondat, egy leleplező telefonhívás vagy éppen a támogatás hiánya egy ijesztő műtét előtt: ezek a sztárok őszintén elmesélték, mikor érezték meg, hogy vége a kapcsolatuknak.
Fiúk, jó, ha tudjátok! 4 parfüm, aminek minden nő őrülne
Ha idén egy igazán különleges ajándékkal szeretnéd meglepni a párodat, ez a 6 női parfüm tökéletes inspiráció lehet a karácsonyi vásárláshoz.
Ha a Bármit, csak ezt ne harmadik évadjának végén az volt az első gondolatod, hogy a történet egyszerűen nem érhet így véget, akkor jó hírünk van! A Netflix berendelte a negyedik évadot, így a Kristen Bell és Adam Brody alakította páros története tovább folytatódik. A következő részeket Los Angelesben forgatják, a premier időpontját azonban egyelőre nem jelentették be.
A házasság csak a kezdet: ezt árulták el a Bármit, csak ezt ne folytatásáról!
Az esküvő, amit be kell jelenteni...
A harmadik évad végén Joanne és Noah malibui kiruccanása a tervezettnél is emlékezetesebbre sikerült. Eredetileg Joanne zsidó hitre térésének utolsó lépése miatt érkeztek a tengerpartra, végül azonban össze is házasodtak. Miközben a családtagjaik egymással voltak elfoglalva, a pár a Sarah Silverman alakította Eden rabbi segítségével spontán esküvőt szervezett. Bor, házassági szerződés és még egy kutyát sétáltató tanú is akadt a szertartáshoz.
Jenni Konner társ-showrunner megerősítette, hogy a folytatásban többen is értesülnek majd a házasságról. Vagyis a romantikus tengerparti pillanat után jöhetnek azok a bizonyos családi beszélgetések – és ennél a társaságnál már egy teljesen hétköznapi bejelentésből is könnyen lesz kisebb felfordulás.
Joanne megtérésével nem ér véget a történet!
Erin Foster, a sorozat alkotója azt is világossá tette, hogy Joanne zsidóvá válása nem jelenti a történet végét. Attól, hogy ezt a mérföldkövet elérték, továbbra is két különböző háttérből érkező embernek kell közös életet kialakítania. Másképp közelítenek meg helyzeteket, és továbbra is tanulják, hogyan működjenek együtt. A házasság tehát új fejezetet nyit az életükben: az egymásra találás után a közös hétköznapok is bőven tartogatnak mesélnivalót.
Morgan és Sasha között is maradt elég elvarratlan szál…
A finálé a többiek szerelmi életét sem rendezte el megnyugtatóan. Esther megtudta, hogy a külön élő férje, Sasha New Yorkban lefeküdt Morgannel, Morgan számára pedig az derült ki, hogy Sasha az előző napon Estherrel is együtt volt. Ennél kínosabb helyzetet nehéz lett volna összehozni egy közös családi programra, ráadásul az érzelmek sem tűntek el attól, hogy minden titok napvilágra került.
Sasha korábban éppen azért hátrált meg a Morgannel való kapcsolat lehetőségétől, mert túl sokat kockáztatott volna: a nő a legjobb barátja, és a családjuk is összefonódik. Esthernek közben már új párkapcsolata van Juliannel, így az ő Sashával töltött éjszakája is további kérdéseket vet fel. A negyedik évadnak tehát a friss házasok mellett lesz még kinek az érzelmi káoszában rendet tennie.
Ajánlunk pár sorozatot, amivel elütheted az időt, míg a folytatást várod!
Galéria / 10 kép
Imádtad a Bármit, csak ezt ne című sorozatot? Akkor ezeket a romantikus vígjátékokat kell megnézned legközelebb
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Ez a nem semmi! Így néznek ki most a The Walking Dead sztárjai
16 év telt el azóta, hogy Rick Grimes felébredt abban a kórházi szobában, a zombiapokalipszis kellős közepén. Azóta sokat változtak egyes szereplők, míg mások UGYANÚGY néznek ki, mint a premier napján.
6 szuper program, amit tilos kihagynod novemberben
Ne hagyd, hogy a most szó szerint szürke hétköznapok elrontsák a hangulatodat! Az ősz utolsó hetei is telhetnek vidáman, ha megfogadod a tippjeinket!
Van okunk a büszkeségre: a Budapesti Operettszínház musicalje Németországban is tarol
A Notre Dame-i toronyőr című előadás hatalmas sikerrel mutatkozott be októberben Münchenben és a nemzetközi turnémárciusig folytatódik.
Viszlát, kék! EZ a szín hódítja meg a farmerek világát
Ha eddig azt hitted, hogy a kék farmernél nincs sokoldalúbb alapdarab, akkor ideje megismerkedned az ősz legstílusosabb alternatívájával.
Fiúk, jó, ha tudjátok! 4 parfüm, aminek minden nő őrülne
Ha idén egy igazán különleges ajándékkal szeretnéd meglepni a párodat, ez a 6 női parfüm tökéletes inspiráció lehet a karácsonyi vásárláshoz.
Nem csak rossz szokások: a férfiak 8 red flagje, amit sokan nem vesznek észre
A telefonod ellenőrzésétől a következmények nélküli bocsánatkérésig vannak olyan szokások, amelyek mellett könnyen háttérbe szorulhatnak a saját igényeid és határaid.