Hivatalos: jön a Bármit, csak ezt ne 4. évadja, és máris kiderült róla pár izgalmas részlet

Ha a Bármit, csak ezt ne harmadik évadjának végén az volt az első gondolatod, hogy a történet egyszerűen nem érhet így véget, akkor jó hírünk van! A Netflix berendelte a negyedik évadot, így a Kristen Bell és Adam Brody alakította páros története tovább folytatódik. A következő részeket Los Angelesben forgatják, a premier időpontját azonban egyelőre nem jelentették be.

A házasság csak a kezdet: ezt árulták el a Bármit, csak ezt ne folytatásáról!

Az esküvő, amit be kell jelenteni...

A harmadik évad végén Joanne és Noah malibui kiruccanása a tervezettnél is emlékezetesebbre sikerült. Eredetileg Joanne zsidó hitre térésének utolsó lépése miatt érkeztek a tengerpartra, végül azonban össze is házasodtak. Miközben a családtagjaik egymással voltak elfoglalva, a pár a Sarah Silverman alakította Eden rabbi segítségével spontán esküvőt szervezett. Bor, házassági szerződés és még egy kutyát sétáltató tanú is akadt a szertartáshoz.

Jenni Konner társ-showrunner megerősítette, hogy a folytatásban többen is értesülnek majd a házasságról. Vagyis a romantikus tengerparti pillanat után jöhetnek azok a bizonyos családi beszélgetések – és ennél a társaságnál már egy teljesen hétköznapi bejelentésből is könnyen lesz kisebb felfordulás.

Joanne megtérésével nem ér véget a történet!

Erin Foster, a sorozat alkotója azt is világossá tette, hogy Joanne zsidóvá válása nem jelenti a történet végét. Attól, hogy ezt a mérföldkövet elérték, továbbra is két különböző háttérből érkező embernek kell közös életet kialakítania. Másképp közelítenek meg helyzeteket, és továbbra is tanulják, hogyan működjenek együtt. A házasság tehát új fejezetet nyit az életükben: az egymásra találás után a közös hétköznapok is bőven tartogatnak mesélnivalót.

Morgan és Sasha között is maradt elég elvarratlan szál…

A finálé a többiek szerelmi életét sem rendezte el megnyugtatóan. Esther megtudta, hogy a külön élő férje, Sasha New Yorkban lefeküdt Morgannel, Morgan számára pedig az derült ki, hogy Sasha az előző napon Estherrel is együtt volt. Ennél kínosabb helyzetet nehéz lett volna összehozni egy közös családi programra, ráadásul az érzelmek sem tűntek el attól, hogy minden titok napvilágra került.

Sasha korábban éppen azért hátrált meg a Morgannel való kapcsolat lehetőségétől, mert túl sokat kockáztatott volna: a nő a legjobb barátja, és a családjuk is összefonódik. Esthernek közben már új párkapcsolata van Juliannel, így az ő Sashával töltött éjszakája is további kérdéseket vet fel. A negyedik évadnak tehát a friss házasok mellett lesz még kinek az érzelmi káoszában rendet tennie.

Ajánlunk pár sorozatot, amivel elütheted az időt, míg a folytatást várod!

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