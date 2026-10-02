Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket szeptemberben

Hivatalosan is elbúcsúztunk a szeptembertől, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!

Jöhet a #Booklover összegző szeptemberről?

Kijött Ali Hazelwood A szerelem képlete című könyvsorozatának adaptációja!

Szeptember 23 óta streamelhető A szerelem képlete (The Love Hypothesis) a Prime Video műsorán Lili Reinhart és Tom Bateman főszereplésével: bár vannak dolgok, amiket megváltoztattak a filmben Ali Hazelwood regényéhez képest, mi imádjuk az adaptációt is. A bónusz jó hír pedig az, hogy az írónő megírja Olive és Adam love storyjának második részét, ami a The Two-Body Problem címet kapta. Szóval készülj, mert jöhet a második film is!

Megvan, kik szerepelnek Hannah Grace Icebreaker - Jégtörő című könyvsorozatának adaptációjában!

Hockey romance-fanok figyelem! És zárásképpen hadd áruljuk el neked, hogy megjelent a JOY legújabb lapszáma, a JOY Theatre Issue, amiben az Off Campus szívtipróiról is olvashatsz, bemutatjuk őket, hogy milyen életet élnek Off Screen!

forrás: JOY Megjelent a JOY legújabb lapszáma, a JOY Theatre Issue!

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Összeállítottuk az őszi TBR-listádat is!

Galéria / 7 kép 7 könyv, ami miatt már alig várjuk az őszt Megnézem a galériát

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