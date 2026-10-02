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Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket szeptemberben

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Utoljára frissült: 2026. október 2. 13:14

Forrás: Philippe Bossé/Prime Video

A szerelem képlete (The Love Hypothesis)
A nap cikke

Napi horoszkóp október 1.: a Bakok előtt új lehetőség körvonalazódik, a Vízöntők egyedülálló sikert érhetnek el

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

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Napi horoszkóp október 2.: a Mérlegek kikapcsolódhatnak végre, a Skorpióknak valaki visszaél a bizalmával

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

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Szerelmi horoszkóp október: a Rákoknak érdemes az érzéseikről nyíltan beszélniük, a Mérlegekhez közelebb kerül valaki

Az előtted álló hónap a váratlan fordulatok jegyében telik majd az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz a szerelem tekintetében, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!

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15 zseniális szépségtrükk, amit bárcsak hamarabb ismertünk volna

Nem mindig egy új frizura vagy teljes gardróbcsere kell a látványos változáshoz.

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„Nincs szükségem férfira. Van egy macskám" - Hírességek, akik teljesen lemondtak a randizásról

A szerelem Hollywoodban általában legalább akkora figyelmet kap, mint egy új film vagy lemez, mégis akadnak sztárok, akik egyáltalán nem érzik úgy, hogy szükségük lenne párkapcsolatra.

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A szerelem képlete rajongói imádni fogják: Ezekben a filmekben és sorozatokban a kamu kapcsolatokból szerelem lett

A fake dating évek óta az egyik legnépszerűbb trope a romantikus történetekben: a főszereplők addig színlelik a vonzalmukat, hogy az végül valódivá válik.

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Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!

Hivatalosan is elbúcsúztunk a szeptembertől, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!

Jöhet a #Booklover összegző szeptemberről?

Kijött Ali Hazelwood A szerelem képlete című könyvsorozatának adaptációja!

Szeptember 23 óta streamelhető A szerelem képlete (The Love Hypothesis) a Prime Video műsorán Lili Reinhart és Tom Bateman főszereplésével: bár vannak dolgok, amiket megváltoztattak a filmben Ali Hazelwood regényéhez képest, mi imádjuk az adaptációt is. A bónusz jó hír pedig az, hogy az írónő megírja Olive és Adam love storyjának második részét, ami a The Two-Body Problem címet kapta. Szóval készülj, mert jöhet a második film is!

Megvan, kik szerepelnek Hannah Grace Icebreaker - Jégtörő című könyvsorozatának adaptációjában!

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Hockey romance-fanok figyelem!

És zárásképpen hadd áruljuk el neked, hogy megjelent a JOY legújabb lapszáma, a JOY Theatre Issue, amiben az Off Campus szívtipróiról is olvashatsz, bemutatjuk őket, hogy milyen életet élnek Off Screen!

Megjelent a JOY legújabb lapszáma, a JOY Theatre Issue!
forrás: JOY
Megjelent a JOY legújabb lapszáma, a JOY Theatre Issue!

Már kapható a JOY legújabb lapszáma, keresd a legközelebbi árusító helyet ITT, fizess elő a magazinra ITT, vagy olvasd digitálisan ITT!

Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője!

És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre, a másodikban Jason Rekulak: Baljós rajzok című kötetére, a harmadikban Rina Kent: God of Malice - A Gyűlölködés Istene című dark romance könyvére, a negyedikben a Caravalra esett a választásunk Stephanie Garbertől. Az ötödikben Elle Kennedy: The Deal & Off Campus kibeszélőt tartottunk, a hatodik részben Carley Fortune debütáló kötete, a Minden elmúlt nyár és az abból készült sorozat, az Every Year After volt a témánk, a hetedikben pedig H. D. Carlton hatalmas port kavart dark romance regényét, a Haunting Adeline: Kísérteni Adeline-t veséztük ki. A nyolcadik részben Diana Hunt: Őrületbe kergetsz című regénye került sorra, a kilencedikben pedig A Court of Thorns and Roses / Tüskék és rózsák udvara Sarah J. Maastól.

Összeállítottuk az őszi TBR-listádat is!

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7 könyv, ami miatt már alig várjuk az őszt

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