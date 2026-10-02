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Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket szeptemberben
Forrás: Philippe Bossé/Prime Video
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A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
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A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
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Az előtted álló hónap a váratlan fordulatok jegyében telik majd az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz a szerelem tekintetében, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!
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Nem mindig egy új frizura vagy teljes gardróbcsere kell a látványos változáshoz.
„Nincs szükségem férfira. Van egy macskám" - Hírességek, akik teljesen lemondtak a randizásról
A szerelem Hollywoodban általában legalább akkora figyelmet kap, mint egy új film vagy lemez, mégis akadnak sztárok, akik egyáltalán nem érzik úgy, hogy szükségük lenne párkapcsolatra.
Hivatalosan is elbúcsúztunk a szeptembertől, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!
Jöhet a #Booklover összegző szeptemberről?
Kijött Ali Hazelwood A szerelem képlete című könyvsorozatának adaptációja!
Szeptember 23 óta streamelhető A szerelem képlete (The Love Hypothesis) a Prime Video műsorán Lili Reinhart és Tom Bateman főszereplésével: bár vannak dolgok, amiket megváltoztattak a filmben Ali Hazelwood regényéhez képest, mi imádjuk az adaptációt is. A bónusz jó hír pedig az, hogy az írónő megírja Olive és Adam love storyjának második részét, ami a The Two-Body Problem címet kapta. Szóval készülj, mert jöhet a második film is!
Megvan, kik szerepelnek Hannah Grace Icebreaker - Jégtörő című könyvsorozatának adaptációjában!
Hockey romance-fanok figyelem!
És zárásképpen hadd áruljuk el neked, hogy megjelent a JOY legújabb lapszáma, a JOY Theatre Issue, amiben az Off Campus szívtipróiról is olvashatsz, bemutatjuk őket, hogy milyen életet élnek Off Screen!
Már kapható a JOY legújabb lapszáma, keresd a legközelebbi árusító helyet ITT, fizess elő a magazinra ITT, vagy olvasd digitálisan ITT!
Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője!
És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre, a másodikban Jason Rekulak: Baljós rajzok című kötetére, a harmadikban Rina Kent: God of Malice - A Gyűlölködés Istene című dark romance könyvére, a negyedikben a Caravalra esett a választásunk Stephanie Garbertől. Az ötödikben Elle Kennedy: The Deal & Off Campus kibeszélőt tartottunk, a hatodik részben Carley Fortune debütáló kötete, a Minden elmúlt nyár és az abból készült sorozat, az Every Year After volt a témánk, a hetedikben pedig H. D. Carlton hatalmas port kavart dark romance regényét, a Haunting Adeline: Kísérteni Adeline-t veséztük ki. A nyolcadik részben Diana Hunt: Őrületbe kergetsz című regénye került sorra, a kilencedikben pedig A Court of Thorns and Roses / Tüskék és rózsák udvara Sarah J. Maastól.
Összeállítottuk az őszi TBR-listádat is!
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