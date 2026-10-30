Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket októberben

Hivatalosan is elbúcsúztunk az októbertől, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!

Jöhet a #Booklover összegző októberről?

Megvan, kik szerepelnek Brynne Weaver: Butcher & Blackbird - Mészáros és Madárka című könyvének adaptációjában!

A Prime Video eléggé belehúzott a BookTok-kedvencek adaptálásába: elkezdtek dolgozni például Brynne Weaver „The Ruinous Love Trilogy” trilógiájának első részén, a Butcher & Blackbird - Mészáros és Madárka című könyven alapuló sorozaton is. Sőt, már azt is bejelentették, kikre osztották a dark romance főszerepeit!

Emma Laird és a Hazudj! (Tell Me Lies), a Gossip Girl - Az új pletykafészek, illetve a Paradise sorozatok sztárja, Thomas Doherty alakítják majd Sloane-t és Rowant, a sorozatgyilkosokra vadászó gyilkosokat, akik riválisokból barátokká válnak, aztán őrülten vonzódni kezdenek egymáshoz…

Megvan, kik szerepelnek Rebecca Yarros: Fourth Wing - Negyedik szárny című könyvének adaptációjában!

forrás: JOY November 12-15. között újra jönnek a JOY-napok, óriási kedvezménnyel szerezheted be például a legújabb könyveket is a TBR-listádról!





Novembertől magyarul is olvasható lesz Colleen Hoover: Woman Down - Bukott nő című könyve!

A Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet minisorozat után újabb spin-offot kap A Bridgerton család a Netflixen!

Jöhet a TBR-listánk is őszre?

Galéria / 7 kép 7 könyv, ami miatt már alig várjuk az őszt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Videók

Videók