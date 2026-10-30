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Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket októberben

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Utoljára frissült: 2026. október 30. 21:14

Forrás: Taylor Hill/Getty Images

Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket októberben
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Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!

Hivatalosan is elbúcsúztunk az októbertől, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!

Jöhet a #Booklover összegző októberről?

Megvan, kik szerepelnek Brynne Weaver: Butcher & Blackbird - Mészáros és Madárka című könyvének adaptációjában!

A Prime Video eléggé belehúzott a BookTok-kedvencek adaptálásába: elkezdtek dolgozni például Brynne Weaver „The Ruinous Love Trilogy” trilógiájának első részén, a Butcher & Blackbird - Mészáros és Madárka című könyven alapuló sorozaton is. Sőt, már azt is bejelentették, kikre osztották a dark romance főszerepeit!

Emma Laird és a Hazudj! (Tell Me Lies), a Gossip Girl - Az új pletykafészek, illetve a Paradise sorozatok sztárja, Thomas Doherty alakítják majd Sloane-t és Rowant, a sorozatgyilkosokra vadászó gyilkosokat, akik riválisokból barátokká válnak, aztán őrülten vonzódni kezdenek egymáshoz…

Megvan, kik szerepelnek Rebecca Yarros: Fourth Wing - Negyedik szárny című könyvének adaptációjában!

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Olvasd el ezt is! Hivatalos! Ők lesznek a Fourth Wing sorozat főszereplői, a rajongók véleménye erősen megoszlik a castinról

Még nem olvastad valamelyik könyvet?

Akkor SZUPER hírünk van, mert november 12-15. között újra jönnek a JOY-napok, ahol különleges kuponkínálattal várunk téged, többek között a Líra Könyv is! A 20%-os kedvezményre jogosító kupon A kupon felhasználható a Líra Könyvesboltokban, a Rózsavölgyi és Tsa. könyvesboltban vagy a lira.hu-n beváltható - szóval kapd elő az őszi TBR-listádat a vásárláshoz! Nézd meg a kínálatot, és egyúttal azt is, mi mindenre válthatod még be kuponodat a JOY-napok alatt, november 12-15. között.

November 12-15. között újra jönnek a JOY-napok, óriási kedvezménnyel szerezheted be például a legújabb könyveket is a TBR-listádról!
forrás: JOY
November 12-15. között újra jönnek a JOY-napok, óriási kedvezménnyel szerezheted be például a legújabb könyveket is a TBR-listádról!

Novembertől magyarul is olvasható lesz Colleen Hoover: Woman Down - Bukott nő című könyve!

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Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője!

És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre, a másodikban Jason Rekulak: Baljós rajzok című kötetére, a harmadikban Rina Kent: God of Malice - A Gyűlölködés Istene című dark romance könyvére, a negyedikben a Caravalra esett a választásunk Stephanie Garbertől. Az ötödikben Elle Kennedy: The Deal & Off Campus kibeszélőt tartottunk, a hatodik részben Carley Fortune debütáló kötete, a Minden elmúlt nyár és az abból készült sorozat, az Every Year After volt a témánk, a hetedikben pedig H. D. Carlton hatalmas port kavart dark romance regényét, a Haunting Adeline: Kísérteni Adeline-t veséztük ki. A nyolcadik részben Diana Hunt: Őrületbe kergetsz című regénye került sorra, a kilencedikben A Court of Thorns and Roses / Tüskék és rózsák udvara Sarah J. Maastól, a tizedik részben pedig Colleen Hoover Verity című bestsellerét vetettük össze a filmadaptációjával.

Jöhet a TBR-listánk is őszre?

Galéria / 7 kép

7 könyv, ami miatt már alig várjuk az őszt

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