Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket márciusban

Hivatalosan is elbúcsúztunk a márciustól, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!

Elkezdtek dolgozni A Bridgerton család ötödik évadján!

Ha szerencsénk van, talán ezúttal kevesebbet kell várnunk A Bridgerton család következő évadjára, ugyanis a Netflix bejelentette, hogy már el is kezdtek dolgozni az ötödik szezonon, ami *dobpergés* Julia Quinn regénysorozatával ellentétben nem Eloise (Claudia Jessie) történetét meséli el. (De a pletykák szerint akár ő is férjhez mehet az új részekben.)

Most Lady Francesca Stirling (Hannah Dodd) second-chance love storyjára irányul a reflektorfény, aki néhai férje, Lord John Stirling (Victor Alli) unokatestvére, Michaela Stirling (Masali Baduza) mellett találja meg újra a boldogságot. (Julia Quinn könyvsorozatát a GABO Kiadó gondozásában olvashatod magyarul.)

A Rossz kor című kötetet adaptáló évadban az alkotók pár évet ugranak előre az időben az előző fináléjához képest, oda, amikor Francesca eldönti, hogy praktikus okokból újra megházasodik – ám ekkor visszatér az életébe Michaela, aki a könyvben eredetileg egy Michael nevű férfi karakter volt.

Szóval az ötödik lesz az első olyan szezon a szériában, amiben a főszereplőnek azonos nemű párja lesz. A show intimitás-koordinátora, Lizzy Talbot szerint pedig ezek az epizódok lehetnek a legspicybbak mind közül. „Egy perc néha csend azokért a férjekért, akiket a feleségük el fog hagyni, miután látták az ötödik évadot” – posztolta a közösségi oldalán.

Megkaptuk az első előzetest a Harry Potter-sorozat első évadjához!

Mi már tudjuk, mit fogsz nézni idén karácsonykor, amikor bekuckózol a fa alá: 2026 decemberében, éppen az ünnepek alkalmából debütál ugyanis a Harry Potter és a Bölcsek köve nyolcrészes sorozat az HBO Max platformján, úgyhogy megint átélhetjük, ahogy Harry Potter (Dominic McLaughlin) a 11. születésnapján levelet kap a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolából.

Az intézményhez vezető vonaton megismerkedik Ron Weasleyvel (Alastair Stout), illetve Hermione Grangerrel (Arabella Stanton), a többi pedig már történelem... J. K. Rowling hét kötete ezúttal külön szériát kap, ezért kíváncsian várjuk, könyvhűbb adaptációk lesznek-e. (J. K. Rowling könyvsorozatát az Animus Kiadó gondozásában olvashatod magyarul.)

Még június 28-ig kicsekkolhatunk a muglik világából a Harry Potter™: A kiállítás tárlaton!

Gyerekként te is mindig reménykedtél abban, hogy egyszer megérkezik a leveled a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolából? Mi is, de ideje elfogadnunk, hogy erre már hiába várunk, viszont a muglik világából azért igenis kicsekkolhatunk egy kicsit Szentendrén a Green Event Hallban.

A Harry Potter™: A kiállítás még június 28-ig látogatható, szóval még bőven van esélyed arra, hogy újraéld a Harry Potter- és a Legendás állatok-filmek ikonikus pillanatait, valamint jobban megismerd a Tony®-díjas színpadi produkció, a Harry Potter és az elátkozott gyermek világát.

forrás: The Imagine Team A Harry Potter™: A kiállítás június 28-ig látogatható Szentendrén!

A Twisted és a Kings of Sin könyvsorozatok szerzője, Ana Huang Budapestre látogat!

Ana Huang a Twisted-könyvsorozattal konkrétan felrobbantotta a BookTokot és a Bookstagramot – szóval nem véletlen, hogy a Netflix is lecsapott a Twisted Love, Twisted Games, Twisted Hate, Twisted Lies és regényekre, amiket adaptálni fognak a streamingplatformra.

Na persze a Kings of Sin köteteket is imádjuk, amelyek amúgy a sztorijukat tekintve részben kötődnek is az őt híressé tévő szériához, de már a Gods of the Game, illetve az If Love sorozatok részeit is olvashatod magyarul. (Ana Huang könyveit a Maxim Könyvkiadó gondozásában olvashatod magyarul.)

A szerzőnő a saját bevallása szerint imád utazni, közel negyven országban járt már – ezek közül több is inspirálta őt az írásban. Május 17-én pedig ellátogat Budapestre is, hogy találkozzon az olvasóival, és dedikálja a könyveiket, mi pedig reméljük, hogy ez az utazása is megihleti majd!

Jön a The Housemaid – A téboly otthona film második része, Kirsten Dunst pedig csatlakozott a csapathoz!

Akkorát ment a The Housemaid – A téboly otthona film Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, és Michele Morrone főszereplésével, hogy azonnal borítékolható volt a folytatása – már csak azért is, mert Freida McFadden bőven adott hozzá alapanyagot. Az alkotók tehát nem hagyják abba a Millie Calloway-sorozat adaptálását, és már az sem titok, hogy a következő rész, a The Housemaid's Secret 2027 decemberében érkezik a mozikba.

Sydney Sweeney természetesen igent mondott a második filmre, de Michele Morrone is visszatér Enzóként. Amanda Seyfried azt ígéri, cameózik Nina Winchesterként, de ezúttal Kirsten Dunst alakítja azt a feleséget, Wendy Garricket, akit Millie megmentene a férjétől. (Freida McFadden könyvsorozatát az Álomgyár Kiadó gondozásában olvashatod magyarul.)

Sarah J. Maas bejelentette, hogy három új ACOTAR könyvvel jelentkezik!

Márciusban került adásba a Call Her Daddy podcastnek az a része, melyben Alex Cooper a Tüskék és rózsák udvara (A Court of Thorns and Roses) és az Üvegtrón (Throne of Glass) sorozatok szerzőjével, Sarah J. Maas-szal készített exkluzív interjút, amiben az írónő leleplezte, hogy hamarosan HÁROM (igen, három) kötettel folytatódik az ACOTAR-széria

A hatodik rész 2026 októberében érkezik, a hetedik 2027 januárjában, a nyolcadik pedig elvileg nem sokkal ezután várható. Azért osztotta három regényre a történetet, mert többszáz oldalt írt, annyit, amit semmilyen ragasztó nem tudott volna összetartani egy könyvben. (Sarah J. Maas könyvsorozatát a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában olvashatod magyarul.)

Rebecca Yarros belekezdett az Empyrean-sorozat negyedik részébe!

Apropó folyatás! 2026 márciusában Rebecca Yarros is bejelentette, hogy elkezdte írni az Empyrean-sorozat következő részét: a Fourth Wing - Negyedik szárny, az Iron Flame - Vasláng és az Onyx Storm - Ónixvihar után jöhet a negyedik kötet, ami várhatóan 2026 végén vagy 2027 elején érkezik meg a boltokba. És ezek után majd egy ötödik regénnyel zárja le a szériát. (Rebecca Yarros könyvsorozatát a Rainy Days Kiadó gondozásában olvashatod magyarul.)

Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője! Elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet! És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre esett a választásunk. Ha imádtad… azért hallgasd meg az adásunkat, ha utáltad… akkor meg pláne!

