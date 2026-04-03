Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket márciusban
Napi horoszkóp április 5.: a Szüzek heroikusan küzdenek egy bizonyos cél eléréséért, a Bakoknak régi vágyuk teljesül
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra
Heti horoszkóp április 6-12.: az Ikrek kilépnek a komfortzónájukból, az Skorpióknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk
Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
4 csillagjegy, akinek húsvét után megváltozik az élete
A változás most nem ellenség, hanem a legjobb dolog, ami csak megtörténhet veled.
6 színes manikűr, ami tökéletes a tavaszi időszakra
Ezek a körmök tökéletesen visszaadják a szezon üde, vidám hangulatát.
A 8 legnagyobb titok a pasikról, amit egy nő még csak nem is sejt
Most kiderül, mi az, amit sokan csak névtelenül mernének felfedni!
Hivatalosan is elbúcsúztunk a márciustól, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!
Jöhet a #booklover összegző márciusról?
Elkezdtek dolgozni A Bridgerton család ötödik évadján!
Ha szerencsénk van, talán ezúttal kevesebbet kell várnunk A Bridgerton család következő évadjára, ugyanis a Netflix bejelentette, hogy már el is kezdtek dolgozni az ötödik szezonon, ami *dobpergés* Julia Quinn regénysorozatával ellentétben nem Eloise (Claudia Jessie) történetét meséli el. (De a pletykák szerint akár ő is férjhez mehet az új részekben.)
Most Lady Francesca Stirling (Hannah Dodd) second-chance love storyjára irányul a reflektorfény, aki néhai férje, Lord John Stirling (Victor Alli) unokatestvére, Michaela Stirling (Masali Baduza) mellett találja meg újra a boldogságot. (Julia Quinn könyvsorozatát a GABO Kiadó gondozásában olvashatod magyarul.)
A Rossz kor című kötetet adaptáló évadban az alkotók pár évet ugranak előre az időben az előző fináléjához képest, oda, amikor Francesca eldönti, hogy praktikus okokból újra megházasodik – ám ekkor visszatér az életébe Michaela, aki a könyvben eredetileg egy Michael nevű férfi karakter volt.
Szóval az ötödik lesz az első olyan szezon a szériában, amiben a főszereplőnek azonos nemű párja lesz. A show intimitás-koordinátora, Lizzy Talbot szerint pedig ezek az epizódok lehetnek a legspicybbak mind közül. „Egy perc néha csend azokért a férjekért, akiket a feleségük el fog hagyni, miután látták az ötödik évadot” – posztolta a közösségi oldalán.
Megkaptuk az első előzetest a Harry Potter-sorozat első évadjához!
Mi már tudjuk, mit fogsz nézni idén karácsonykor, amikor bekuckózol a fa alá: 2026 decemberében, éppen az ünnepek alkalmából debütál ugyanis a Harry Potter és a Bölcsek köve nyolcrészes sorozat az HBO Max platformján, úgyhogy megint átélhetjük, ahogy Harry Potter (Dominic McLaughlin) a 11. születésnapján levelet kap a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolából.
Az intézményhez vezető vonaton megismerkedik Ron Weasleyvel (Alastair Stout), illetve Hermione Grangerrel (Arabella Stanton), a többi pedig már történelem... J. K. Rowling hét kötete ezúttal külön szériát kap, ezért kíváncsian várjuk, könyvhűbb adaptációk lesznek-e. (J. K. Rowling könyvsorozatát az Animus Kiadó gondozásában olvashatod magyarul.)
Még június 28-ig kicsekkolhatunk a muglik világából a Harry Potter™: A kiállítás tárlaton!
Gyerekként te is mindig reménykedtél abban, hogy egyszer megérkezik a leveled a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolából? Mi is, de ideje elfogadnunk, hogy erre már hiába várunk, viszont a muglik világából azért igenis kicsekkolhatunk egy kicsit Szentendrén a Green Event Hallban.
A Harry Potter™: A kiállítás még június 28-ig látogatható, szóval még bőven van esélyed arra, hogy újraéld a Harry Potter- és a Legendás állatok-filmek ikonikus pillanatait, valamint jobban megismerd a Tony®-díjas színpadi produkció, a Harry Potter és az elátkozott gyermek világát. (További infókért és jegyvásárlásért kattints IDE!)
A Twisted és a Kings of Sin könyvsorozatok szerzője, Ana Huang Budapestre látogat!
Ana Huang a Twisted-könyvsorozattal konkrétan felrobbantotta a BookTokot és a Bookstagramot – szóval nem véletlen, hogy a Netflix is lecsapott a Twisted Love, Twisted Games, Twisted Hate, Twisted Lies és regényekre, amiket adaptálni fognak a streamingplatformra.
Na persze a Kings of Sin köteteket is imádjuk, amelyek amúgy a sztorijukat tekintve részben kötődnek is az őt híressé tévő szériához, de már a Gods of the Game, illetve az If Love sorozatok részeit is olvashatod magyarul. (Ana Huang könyveit a Maxim Könyvkiadó gondozásában olvashatod magyarul.)
A szerzőnő a saját bevallása szerint imád utazni, közel negyven országban járt már – ezek közül több is inspirálta őt az írásban. Május 17-én pedig ellátogat Budapestre is, hogy találkozzon az olvasóival, és dedikálja a könyveiket, mi pedig reméljük, hogy ez az utazása is megihleti majd!
Jön a The Housemaid – A téboly otthona film második része, Kirsten Dunst pedig csatlakozott a csapathoz!
Akkorát ment a The Housemaid – A téboly otthona film Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, és Michele Morrone főszereplésével, hogy azonnal borítékolható volt a folytatása – már csak azért is, mert Freida McFadden bőven adott hozzá alapanyagot. Az alkotók tehát nem hagyják abba a Millie Calloway-sorozat adaptálását, és már az sem titok, hogy a következő rész, a The Housemaid's Secret 2027 decemberében érkezik a mozikba.
Sydney Sweeney természetesen igent mondott a második filmre, de Michele Morrone is visszatér Enzóként. Amanda Seyfried azt ígéri, cameózik Nina Winchesterként, de ezúttal Kirsten Dunst alakítja azt a feleséget, Wendy Garricket, akit Millie megmentene a férjétől. (Freida McFadden könyvsorozatát az Álomgyár Kiadó gondozásában olvashatod magyarul.)
Sarah J. Maas bejelentette, hogy három új ACOTAR könyvvel jelentkezik!
Márciusban került adásba a Call Her Daddy podcastnek az a része, melyben Alex Cooper a Tüskék és rózsák udvara (A Court of Thorns and Roses) és az Üvegtrón (Throne of Glass) sorozatok szerzőjével, Sarah J. Maas-szal készített exkluzív interjút, amiben az írónő leleplezte, hogy hamarosan HÁROM (igen, három) kötettel folytatódik az ACOTAR-széria
A hatodik rész 2026 októberében érkezik, a hetedik 2027 januárjában, a nyolcadik pedig elvileg nem sokkal ezután várható. Azért osztotta három regényre a történetet, mert többszáz oldalt írt, annyit, amit semmilyen ragasztó nem tudott volna összetartani egy könyvben. (Sarah J. Maas könyvsorozatát a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában olvashatod magyarul.)
Rebecca Yarros belekezdett az Empyrean-sorozat negyedik részébe!
Apropó folyatás! 2026 márciusában Rebecca Yarros is bejelentette, hogy elkezdte írni az Empyrean-sorozat következő részét: a Fourth Wing - Negyedik szárny, az Iron Flame - Vasláng és az Onyx Storm - Ónixvihar után jöhet a negyedik kötet, ami várhatóan 2026 végén vagy 2027 elején érkezik meg a boltokba. És ezek után majd egy ötödik regénnyel zárja le a szériát. (Rebecca Yarros könyvsorozatát a Rainy Days Kiadó gondozásában olvashatod magyarul.)
Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője!
Elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet!
És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre esett a választásunk. Ha imádtad… azért hallgasd meg az adásunkat, ha utáltad… akkor meg pláne!
Jöhetnek azok a könyvek, amik miatt nagyon vártuk a tavaszt?
Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban
Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra
Bevállalták! Sztárok legőrületesebb, legviccesebb vagy épp legkülönlegesebb reklámjai
Ezek a videók nem véletlenül olyan emlékezetesek!
Így előzd meg azt, hogy elmaszatolódjon a sminked a nap folyamán
Ha te is mindig hadilábon állsz a sminked tartósságával, akkor eláruljuk, hogyan tedd hosszantartóvá.
10 érdekesség a női orgazmusról, amit kevesen tudnak
Meglepő, de tényleg nagyon keveset tudunk a nők orgazmusáról!
