Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Kult

Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket májusban

#Galéria
#Hírek
#május
#booktok
#Pénteki olvasóklub
#olvasni menő
#könyvmolyok
#Bookstagram
Barna Borbála
Mutasd a cikkeit
Kult
Utoljára frissült: 2026. május 29. 12:55

Forrás: Amazon Prime Video

Off Campus
A nap cikke

Napi horoszkóp május 28.: az Ikrek számára megcsillan a siker, az Oroszlánoktól a szokásosnál nagyobb szívességet kér valaki

A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a csütörtöki horoszkópodra szánni!

Szépség

Lehet, hogy a bőröd már most károsodik, csak észre se veszed - ezt tedd ellene!

Így előzd meg a legjobban az arcbőröd károsodását!

Életmód

7 trükk, amitől a te videód is felkapottá válik a social mediában

Nem is olyan egyszerű felkapott tartalmat gyártani közösségi oldalakra, de szerencsére pár trükkel ez egyáltalán nem leh...

Életmód

5 részlet, amire nagyon figyelj, ha szállást foglalsz: így lesz igazán jó a nyaralás

A jó nyaralás kulcsa, hogy olyan szálláshelyre érkezzünk meg a nap végén, ahol tényleg jól érezhetjük magunkat.

Szépség

Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál

Lehet, hogy 10 perc kevésnek hangzik, de valójában három lépés is beleférhet egy ilyen esti self care rutinba. Ráadásul ...

Promóciók

A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek

Ha te is annyit görgeted a közösségi médiát, mint mi, és úgy érzed, a beauty online közösség része vagy, akkor jó esélly...

Promóciók

Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány

A Runway SS26 Your Reflection show után, ahol a márka bemutatta multi-brand kollekcióját, az Answear egy olyan filmsoroz...

Promóciók

A szakértők ajánlják, a felhasználók el vannak ragadtatva: ez az a krém, amely akár 80%-kal is fiatalabbá teheti a bőrt!

Ismerd meg azt a természetes megoldást, amely rekordidő alatt nyerte el a bőrgyógyászok és több mint 115 000 elégedett f...

Promóciók

The Ritual of Ayurveda: a beauty rutin, ami egyensúlyt hoz a mindennapokba

A rohanó hétköznapokban a beauty rutin sokszor inkább feladatnak érződik, mint valódi énidőnek. Pedig néhány tudatos, ér...

Promóciók

Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza

Kóstolók, koncertek, barátok és nyári hangulat Budapest szívében – ha egy igazán különleges programot keresel, ezt érdem...

Promóciók

A tavasz íze: spárga és szamóca minden mennyiségben

Végre beköszöntött a jó idő és ezzel együtt megjelentek a piacokon, boltokban az első hazai szabadföldi zöldségek és gyü...
Olvasd el!

Napi horoszkóp május 29.: a Mérlegek nyitott gondolkodásuknak köszönhetik a népszerűségüket, a Nyilasok joggal zsebelhetik be a környezetük elismerését

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Olvasd el!

10 férfi elárulta, meddig várna az első szexre randizás közben

Férfiak vallottak arról, szerintük mennyi várakozás fér bele egy kapcsolat elején, mielőtt megtörténik az első együttlét.

Olvasd el!

Megvan, melyik párról fog szólni az Off Campus 2. évadja: már most megőrülnek értük a sorozat rajongói

Az tuti, hogy mi már most elkezdjük visszaszámolni a napokat a visszatérésünkig a Briar University falai közé...

Olvasd el!

Jó az emésztésnek, csökkenti a gyulladást, és az alvást is segíti: a cseresznye 13 csodás hatása

A cseresznye nemcsak a nyár egyik legfinomabb gyümölcse, hanem vitaminjaival, rostjaival és antioxidánsaival az emésztéstől kezdve a gyulladáscsökkentésen át egészen az alvás támogatásáig többféleképpen is jót tehet a testnek.

Olvasd el!

Minden idők legdurvább botrányai Hollywood aranykorából

A régi Hollywood csillogó felszíne mögött olyan eltussolt viszonyok, rejtélyes halálesetek, bírósági ügyek és karriereket romba döntő botrányok húzódtak, amelyek ma is döbbenetesek.

Facebook
Twitter
Pinterest
Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!

Hivatalosan is elbúcsúztunk a májustól, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!

Jöhet a #booklover összegző májusról?

Megérkezett az Off Campus első évadja!

Ugye neked is egyértelmű volt, hogy az első és LEGFONTOSABB #booklover hírünk az elmúlt hónapból az, hogy felkerült az Amazon Prime Video platformjára az Off Campus sorozat első évadja? Mondanunk sem kell, mi már legalább kétszer ledaráltuk a részeket, amik a The Deal – Az üzlet kötetet dolgoztál fel Elle Kennedytől, és azóta is a The Bitch Is Back számmal indítjuk a reggeljeinket Elton Johnnal, a Garrett Grahamet alakító Belmont Cameli sexy little dance jelenete beleégett az agyunkba, de imádjuk a Girl That I Am dalt is, Hannah Wells, azaz Ella Bright adott elő a szériában. Persze órákon keresztül tudnánk még beszélni arról, miért lettünk a megszállottjai a szériának, de talán nem is szükség a magyarázkodásra, mert már most egyetért velünk az egész világ: képzeld, a premier utáni tizenkét napban HARMINCHAT millió streamelte a sorozatot.

És igen, nem titok már az sem, hogy hamarosan forog az Off Campus MÁSODIK ÉVADJA, sőt, az alkotók pár dolgot máris elárultak a készülő új részekről, például azt, most melyik pár kerül majd a középpontba!

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Megvan, melyik párról fog szólni az Off Campus 2. évadja: már most megőrülnek értük a sorozat rajongói

Kijött az Every Year After előzetese!

Oké, az Off Campus második évadjára még sokat kell várnunk, de addig sem fogunk unatkozni, már csak azért sem, mert június 10-én jön az Amazon Prime Video platformjára a következő romantikus sorozat, amire tutira rá fogunk kattanni. Ez az Every Summer After, azaz Carley Fortune bestsellere, a Minden elmúlt nyár című regény feldolgozása. Az előzetest pedig meg is kaptuk hozzá májusban, szóval máris belepillanthatsz abba, hogyan dolgozták fel Sadie Soverall, illetve Matt Cornett főszereplésével Percy és Sam friends-to-lovers sztoriját Barry's Bay-ben.

Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője!

Elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet!

És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre, a másodikban Jason Rekulak: Baljós rajzok című kötetére, a harmadikban Rina Kent: God of Malice - A Gyűlölködés Istene című dark romance könyvére, a negyedikben pedig a Caravalra esett a választásunk Stephanie Garbertől.

Azért az Off Campus sorozat első évadjában pár dolgot megváltoztattak a könyvekhez képest. Észrevetted ezeket?

Galéria / 12 kép

12 dolog, amit megváltoztattak az Off Campus sorozatban a könyvhöz képest

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Lehet, hogy a bőröd már most károsodik, csak észre se veszed - ezt tedd ellene!

Így előzd meg a legjobban az arcbőröd károsodását!

Életmód

7 trükk, amitől a te videód is felkapottá válik a social mediában

Nem is olyan egyszerű felkapott tartalmat gyártani közösségi oldalakra, de szerencsére pár trükkel ez egyáltalán nem leh...

Életmód

5 részlet, amire nagyon figyelj, ha szállást foglalsz: így lesz igazán jó a nyaralás

A jó nyaralás kulcsa, hogy olyan szálláshelyre érkezzünk meg a nap végén, ahol tényleg jól érezhetjük magunkat.

Szépség

Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál

Lehet, hogy 10 perc kevésnek hangzik, de valójában három lépés is beleférhet egy ilyen esti self care rutinba. Ráadásul ...

Promóciók

A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek

Ha te is annyit görgeted a közösségi médiát, mint mi, és úgy érzed, a beauty online közösség része vagy, akkor jó esélly...

Promóciók

Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány

A Runway SS26 Your Reflection show után, ahol a márka bemutatta multi-brand kollekcióját, az Answear egy olyan filmsoroz...

Promóciók

A szakértők ajánlják, a felhasználók el vannak ragadtatva: ez az a krém, amely akár 80%-kal is fiatalabbá teheti a bőrt!

Ismerd meg azt a természetes megoldást, amely rekordidő alatt nyerte el a bőrgyógyászok és több mint 115 000 elégedett f...

Promóciók

The Ritual of Ayurveda: a beauty rutin, ami egyensúlyt hoz a mindennapokba

A rohanó hétköznapokban a beauty rutin sokszor inkább feladatnak érződik, mint valódi énidőnek. Pedig néhány tudatos, ér...

Promóciók

Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza

Kóstolók, koncertek, barátok és nyári hangulat Budapest szívében – ha egy igazán különleges programot keresel, ezt érdem...

Promóciók

A tavasz íze: spárga és szamóca minden mennyiségben

Végre beköszöntött a jó idő és ezzel együtt megjelentek a piacokon, boltokban az első hazai szabadföldi zöldségek és gyü...
Kép
Kult

Kiveséztük a The Dealt és az Off Campust: működik a BookTok kedvence sorozatként is?

Van az a könyv, amit eredetileg csak kíváncsiságból nyitsz ki, mert egyszerűen nem tudod tovább ignorálni, hogy mindenhol szembejön veled. Aztán azon kapod magad, hogy hajnali fél kettő van, és még mindig csak azt mondogatod magadnak: „na jó, csak még egy fejezet”. Az Elle Kennedy-féle The Deal pontosan ilyen könyv. Évek óta megállíthatatlanul pörög a BookTokon, generációk új kedvence lett, és sokak szerint gyakorlatilag ez emelte mainstream szintre a hokirománcokat. De vajon tényleg annyira jó, mint amennyire rajonganak érte?

Kép
Divat

Az idei nyár legnagyobb színtrendje a licsi rózsaszín, de vajon mit jelent ez?

A mentazöld után most a licsi rózsaszínen van a hangsúly.

Kép
Életmód

7 étel, ami jót tesz a méhed és a petefészkeid egészségének

A hormonális egyensúly, a menstruációs ciklus szabályossága és a női reproduktív szervek egészsége nemcsak genetika vagy életmód kérdése.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 29.: a Mérlegek nyitott gondolkodásuknak köszönhetik a népszerűségüket, a Nyilasok joggal zsebelhetik be a környezetük elismerését

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Kép
Életmód

Jó az emésztésnek, csökkenti a gyulladást, és az alvást is segíti: a cseresznye 13 csodás hatása

A cseresznye nemcsak a nyár egyik legfinomabb gyümölcse, hanem vitaminjaival, rostjaival és antioxidánsaival az emésztéstől kezdve a gyulladáscsökkentésen át egészen az alvás támogatásáig többféleképpen is jót tehet a testnek.

Kép
Életmód

10 férfi elárulta, meddig várna az első szexre randizás közben

Férfiak vallottak arról, szerintük mennyi várakozás fér bele egy kapcsolat elején, mielőtt megtörténik az első együttlét.