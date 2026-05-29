Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket májusban
Napi horoszkóp május 29.: a Mérlegek nyitott gondolkodásuknak köszönhetik a népszerűségüket, a Nyilasok joggal zsebelhetik be a környezetük elismerését
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
Hivatalosan is elbúcsúztunk a májustól, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!
Jöhet a #booklover összegző májusról?
Megérkezett az Off Campus első évadja!
Ugye neked is egyértelmű volt, hogy az első és LEGFONTOSABB #booklover hírünk az elmúlt hónapból az, hogy felkerült az Amazon Prime Video platformjára az Off Campus sorozat első évadja? Mondanunk sem kell, mi már legalább kétszer ledaráltuk a részeket, amik a The Deal – Az üzlet kötetet dolgoztál fel Elle Kennedytől, és azóta is a The Bitch Is Back számmal indítjuk a reggeljeinket Elton Johnnal, a Garrett Grahamet alakító Belmont Cameli sexy little dance jelenete beleégett az agyunkba, de imádjuk a Girl That I Am dalt is, Hannah Wells, azaz Ella Bright adott elő a szériában. Persze órákon keresztül tudnánk még beszélni arról, miért lettünk a megszállottjai a szériának, de talán nem is szükség a magyarázkodásra, mert már most egyetért velünk az egész világ: képzeld, a premier utáni tizenkét napban HARMINCHAT millió streamelte a sorozatot.
És igen, nem titok már az sem, hogy hamarosan forog az Off Campus MÁSODIK ÉVADJA, sőt, az alkotók pár dolgot máris elárultak a készülő új részekről, például azt, most melyik pár kerül majd a középpontba!
Kijött az Every Year After előzetese!
Oké, az Off Campus második évadjára még sokat kell várnunk, de addig sem fogunk unatkozni, már csak azért sem, mert június 10-én jön az Amazon Prime Video platformjára a következő romantikus sorozat, amire tutira rá fogunk kattanni. Ez az Every Summer After, azaz Carley Fortune bestsellere, a Minden elmúlt nyár című regény feldolgozása. Az előzetest pedig meg is kaptuk hozzá májusban, szóval máris belepillanthatsz abba, hogyan dolgozták fel Sadie Soverall, illetve Matt Cornett főszereplésével Percy és Sam friends-to-lovers sztoriját Barry's Bay-ben.
Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője!
Elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet!
És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre, a másodikban Jason Rekulak: Baljós rajzok című kötetére, a harmadikban Rina Kent: God of Malice - A Gyűlölködés Istene című dark romance könyvére, a negyedikben pedig a Caravalra esett a választásunk Stephanie Garbertől.
Azért az Off Campus sorozat első évadjában pár dolgot megváltoztattak a könyvekhez képest. Észrevetted ezeket?
Kiveséztük a The Dealt és az Off Campust: működik a BookTok kedvence sorozatként is?
Van az a könyv, amit eredetileg csak kíváncsiságból nyitsz ki, mert egyszerűen nem tudod tovább ignorálni, hogy mindenhol szembejön veled. Aztán azon kapod magad, hogy hajnali fél kettő van, és még mindig csak azt mondogatod magadnak: „na jó, csak még egy fejezet”. Az Elle Kennedy-féle The Deal pontosan ilyen könyv. Évek óta megállíthatatlanul pörög a BookTokon, generációk új kedvence lett, és sokak szerint gyakorlatilag ez emelte mainstream szintre a hokirománcokat. De vajon tényleg annyira jó, mint amennyire rajonganak érte?
