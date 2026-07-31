Életmód
Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket júliusban
Forrás: Jeff Neumann
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Augusztusban is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a havi horoszkópot!
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Szerelem szempontjából az augusztus is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!
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A hónap első napja is tele lesz izgalmakkal, azt azonban, hogy neked mit tartogatnak számodra a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
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Hivatalosan is elbúcsúztunk a júliustól, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!
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Kijött a Ransom Canyon második évadja!
Felesleges is lenne tagadni, mennnnnnnyire rajongunk a cowboy románcokért, és szerencsére nemcsak könyvekben kapunk ezekből eleget, hanem érkeznek az adaptációk is: július 23-án például felkerült a Netflixre a Ransom Canyon második évadja, ami Jodi Thomas azonos című, tízrészes regénysorozata alapján készült. A széria nyolc új epizódjában Quinn O'Grady (Minka Kelly) visszatér New Yorkból Ransomba, így újra találkoznia kell se veled, se nélküled szerelmével, Staten Kirklanddel (Josh Duhamel), viszont a helyzetüket tovább bonyolítja az, hogy a nő a távollétében megismerkedett egy másik pasival. De nem egyszerű a helyzete Laurennek (Lizzy Greene) és Lucasnak (Garrett Wareing), illetve Yancynek (Jack Schumacher) és Ellie-nek sem (Marianly Tejada), akik szintén szerelmi három-, sőt akár négyszögekben találják magukat. De ennél többet nem spoilerezünk neked!
Megvan, kik szerepelnek Elsie Silver Rose Hill című könyvsorozatának adaptációjában!
És ha már a cowboy romance könyvekről beszélünk, MUSZÁJ beszélnünk arról is, hogy az Amazon Prime Video sorozatot készít a műfaj koronázatlan királynőjének, Elsie Silvernek a Rose Hill című négyrészes regényfolyamából, melynek első két kötetét, a Wild Love – Vad szerelem, a Wild Eyes – Vad tekintet című részeket már magyarul is olvashatod a Kossuth Kiadó gondozásában, de hamarosan jön a Wild Side – Vad lélek is, a negyedik, befejező kötet, a Wild Card pedig egyelőre csak angolul elérhető.
A show sztorija Elsie történetét követi és már be is jelentették, kik keltik életre az írónő főhőseit: a Forbes szerint a világ legszexisebb milliárdosának, a lemezkiadó-tulajdonos Fordnak (Sean O’Pry) régóta tetszik a legjobb barátja, West (Jake Weary) húga, Rosie (Hannah Galway) és amikor a kisvárosukban felbukkan a country-pop sztár, Skylar (Sadie Dickerson), akkor a helyzet csak még tovább bonyolódik.
Taylor Jenkins Reid bejelentette az új regényének címét és azt is, hogy mikor érkezik!
Az Atmoszféra – Egy kozmikus szerelem története, az Örökké, megszakítva, a Carrie Soto visszatér, az Egyetlen szerelmeim, a Szikrázó Malibu, az Evelyn Hugo hét férje és a Daisy Jones & The Six bestsellerek szerzője, Taylor Jenkins Reid 2027 márciusában hozza ki a következő regényét, ami a The Last Days of Vic & Coco címet kapta és az 1970-es évekbe repíti vissza az olvasóit.
A sztori főhősei Colette Wilson és Victoria Lucchese biliárdos szélhámosok, akik egészen jól keresnek a csalással, amíg el nem terjed a hírük, emiatt egyre nehezebben találnak átverhető embereket. „És akkor kitalálnak egy tervet, ami vagy a legnagyobb bevételt hozza nekünk, vagy mindent elveszítenek miatta” – olvasható a könyv szinopszisában, mely az írónő szerint szerelmeslevél a női barátságokhoz. Szóval, mi már tudjuk, mit olvass jövő tavasszal a BFF-eddel közös könyvklubodban!
Megvan, kik szerepelnek Lynn Painter YA romkomjának, a Jobb mint a filmeken adaptációjában!
Oké, a gimnáziumi éveinket sajnos már nagyon régen magunk mögött hagytuk, de szívmelengető nosztalgiával visszatekinteni erre az időszakra, például Lynn Painter romkomjával, a Kossuth Kiadó jóvoltából magyarul is elérhető Jobb mint a filmeken című young adult (YA) regényével. A szívmelengető love story Lizről szól, aki szerelmes Michaelbe, és szeretné, ha a srác elhívná a szalagavató bálra, ezért segítséget kér a fiú legjobb barátjától, Westől, és miközben Michaelért harcol, észrevétlenül belezúg a BFF-jébe…
A habkönnyű történetet a Netflix adaptálja és már azt is tudjuk, kik keltik életre Lynn álompárját: a Percy Jackson és az olimposziak (Percy Jackson and the Olympians) színésznője, Beatrice Kitsos lesz Liz, a Jurassic World: Újjászületés (Jurassic World Rebirth) színésze, David Iacono pedig a kezdetben bosszantó szomszédja, Wes. Az írónő pedig azt ígéri a fanoknak, megéri várni a filmre, mert Bea és David között őrületes a kémia! Nos, legyen így, legyen így!
Sorozat készül Sarah Adams Ha Rómában jársz című könyveiből!
A small town romance trope egyértelműen az egyik legnagyobb kedvencünk, Sarah Adams Ha Rómában jársz (When in Rome) című könyvsorozata pedig az egyik legzseniálisabb a műfajban. A regényfolyam négy részből áll, a Ha Rómában jársz (When in Rome), a Gyakorlat teszi a mestert (Practice Makes Perfect), az Add nekem, vagy elveszem! (Beg, Borrow, or Steal) és Álmaidban (In Your Dreams) kötetekből.
Ezeket a Next21 Kiadónál magyarul is beszerezheted és hamarosan a képernyőn, sorozat formájában is átélheted! A hírt San Diegóban, a Comic-Conon ugyanis bejelentették, hogy széria készül belőlük, de egyelőre még semmit sem tudunk arról, kik lesznek azok a színészek, akik a Kentuckyban található kisváros, Rome lakóit eljátsszák majd. Viszont mi természetesen ezerrel fogjuk figyelni a fejleményeket és azonnal beszámolunk neked mindenről!
Elle Kennedy bejelentette az új hockey romance regényének címét és azt is, hogy mikor érkezik!
Már ezerrel készül az Off Campus sikersorozat második évadja, ezúttal Allie Hayes (Mika Abdalla) és Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn) love storyjára fókuszálva Elle Kennedy The Score - A pont regényét feldolgozva, de közben az írónő is újra visszatért Daddy Deanhez, mivel bejelentette, hogy éppen a kedvenc bookboyfriendünk lányának történetét írja.
Ivy Di Laurentis könyve 2027. március 16-án jön ki Bad Idea címmel, de egyelőre csak annyi spoilert kaptunk, hogy egy A.J. Connelly nevű sráccal kavarodik össze a Briar University hallgatójaként. A srác annak Jake Connellynek és Brenna Jensennek a fia, akiket a Briar U sorozat második kötetében, a The Risk – A kockázat című regényben megismerhettünk.
Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője!
És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre, a másodikban Jason Rekulak: Baljós rajzok című kötetére, a harmadikban Rina Kent: God of Malice - A Gyűlölködés Istene című dark romance könyvére, a negyedikben a Caravalra esett a választásunk Stephanie Garbertől. Az ötödikben Elle Kennedy: The Deal & Off Campus kibeszélőt tartottunk, a hatodik részben pedig Carley Fortune debütáló kötete, a Minden elmúlt nyár és az abból készült sorozat, az Every Year After volt a témánk.
A Minden elmúlt nyár szerelem volt neked első olvasásra? Akkor ezeket a könyveket is imádni fogod!
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Pénteki olvasóklub: A Minden elmúlt nyár a kedvenc könyved? Akkor ezeket is imádni fogod!
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