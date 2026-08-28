Életmód
Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket augusztusban
Forrás: A szerelem képlete
Napi horoszkóp augusztus 28.: a Szüzek céltudatosan mennek előre, a Halak új projektbe kezdenek
A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
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Rutinfrissítés: több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre
7 sztárpasi, akiről szörnyű dolgok derültek ki, mégsem törölte őket Hollywood - És 7 nő, akit jóval kevesebbért blacklisteltek
Hollywood kettős mércéje néha egészen döbbenetes: miközben férfisztárok súlyos botrányok után is új esélyt kaptak, nőket sokszor jóval kevesebbért is félreállítottak.
A nyár legerősebb teliholdja érkezik augusztus 28-án: 4 csillagjegy életében lezárulhat egy korszak
Ez a telihold igazán különlegesnek ígérkezik!
8 sztár, aki nemet mondott egy ikonikus szerepre – és végül valaki más lett vele világhírű
Hollywood története tele van olyan szereposztási „mi lett volna, ha?” pillanatokkal, amikor egy sztár nemet mondott egy később ikonikussá váló karakterre.
Hivatalosan is elbúcsúztunk az augusztustól, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!
Jöhet a #Booklover összegző augusztustól?
Kijött Anna Todd regényének filmadaptációja, Az utolsó napkelte (The Last Sunrise)!
A romantikus könyv feldolgozása augusztus 26-án került fel a Prime Video platformjára! A sztori főhősnője a krónikus betegséggel küzdő Ry (Maia Reficco), aki Mallorcára utazik az édesanyjával (Eva Longoria), ahol megismerkedik egy Julián (Fernando Lindez) nevű sráccal és ez a találkozás teljesen felforgatja az életét - de a családjáét is...A young
Előzetest kaptunk A szerelem képlete (The Love Hypothesis) filmadaptációhoz Ali Hazelwood regényéből!
Ali Hazelwood debütáló könyvének filmváltozatát szeptember 23-tól streamelheted a Prime Video platformján Lili Reinhart (Olive) és Tom Bateman (Adam) főszereplésével! A fake dating love story tökéletes lesz az őszi estékre!
Előzetest kaptunk a Dűne - Harmadik részéhez!
A Frank Herbert regényei alapján készült trilógia fináléja december 17-én érkezik meg a mozikba Denis Villeneuve rendezésében, olyan sztárok főszereplésével, mint Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Robert Pattinson, Josh Brolin vagy Javier Bardem. Ja, és mivel sok jelenetet Magyarországon forgattak, tényleg kötelező megnézned!
Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője!
És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre, a másodikban Jason Rekulak: Baljós rajzok című kötetére, a harmadikban Rina Kent: God of Malice - A Gyűlölködés Istene című dark romance könyvére, a negyedikben a Caravalra esett a választásunk Stephanie Garbertől. Az ötödikben Elle Kennedy: The Deal & Off Campus kibeszélőt tartottunk, a hatodik részben Carley Fortune debütáló kötete, a Minden elmúlt nyár és az abból készült sorozat, az Every Year After volt a témánk, a hetedikben pedig H. D. Carlton hatalmas port kavart dark romance regényét, a Haunting Adeline: Kísérteni Adeline-t veséztük ki.
Mutatjuk az őszi TBR-listánkat is!
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Életmód
5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész
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Valami most véget érhet: sorsfordító telihold érkezik augusztus 28-án
Nem véletlen, ha most azt érzed, hogy valami végérvényesen megváltozik körülötted. Augusztus 28-án olyan telihold érkezik, ami sokaknál hozhat nagy felismerést, lezárást vagy akár egy régóta érlelődő fordulópontot is.
12 koncert, ami miatt nagyon várjuk az őszt
Azt hitted, ez az évszak már a lelassulásról, az otthon töltött estékről fog szólni? Nos... Akkor hatalmasat tévedtél!
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Ideje feltúrni a nagymamád gardróbját!
Ezek a legújabb szépségápolási termékek, amelyeket muszáj beszerezned ősszel
Nem sok új dolog került a boltok polcaira, viszont az a kevés nagyon kecsegtetőnek tűnik!
8 sztár, aki nemet mondott egy ikonikus szerepre – és végül valaki más lett vele világhírű
Hollywood története tele van olyan szereposztási „mi lett volna, ha?” pillanatokkal, amikor egy sztár nemet mondott egy később ikonikussá váló karakterre.
Napi horoszkóp augusztus 28.: a Szüzek céltudatosan mennek előre, a Halak új projektbe kezdenek
A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!