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Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket augusztusban

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Utoljára frissült: 2026. augusztus 28. 18:55

Forrás: A szerelem képlete

Philippe Bossé
A nap cikke

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Hollywood kettős mércéje néha egészen döbbenetes: miközben férfisztárok súlyos botrányok után is új esélyt kaptak, nőket sokszor jóval kevesebbért is félreállítottak.

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Ez a telihold igazán különlegesnek ígérkezik!

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Valami most véget érhet: sorsfordító telihold érkezik augusztus 28-án

Nem véletlen, ha most azt érzed, hogy valami végérvényesen megváltozik körülötted. Augusztus 28-án olyan telihold érkezik, ami sokaknál hozhat nagy felismerést, lezárást vagy akár egy régóta érlelődő fordulópontot is.

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Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!

Hivatalosan is elbúcsúztunk az augusztustól, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!

Jöhet a #Booklover összegző augusztustól?

Kijött Anna Todd regényének filmadaptációja, Az utolsó napkelte (The Last Sunrise)!

A romantikus könyv feldolgozása augusztus 26-án került fel a Prime Video platformjára! A sztori főhősnője a krónikus betegséggel küzdő Ry (Maia Reficco), aki Mallorcára utazik az édesanyjával (Eva Longoria), ahol megismerkedik egy Julián (Fernando Lindez) nevű sráccal és ez a találkozás teljesen felforgatja az életét - de a családjáét is...A young

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Olvasd el ezt is! „Magadat kell választanod!” - a Miután könyvek írónője, Anna Todd exkluzív interjút adott nekünk

Előzetest kaptunk A szerelem képlete (The Love Hypothesis) filmadaptációhoz Ali Hazelwood regényéből!

Ali Hazelwood debütáló könyvének filmváltozatát szeptember 23-tól streamelheted a Prime Video platformján Lili Reinhart (Olive) és Tom Bateman (Adam) főszereplésével! A fake dating love story tökéletes lesz az őszi estékre!

Előzetest kaptunk a Dűne - Harmadik részéhez!

A Frank Herbert regényei alapján készült trilógia fináléja december 17-én érkezik meg a mozikba Denis Villeneuve rendezésében, olyan sztárok főszereplésével, mint Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Robert Pattinson, Josh Brolin vagy Javier Bardem. Ja, és mivel sok jelenetet Magyarországon forgattak, tényleg kötelező megnézned!

Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője!

És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre, a másodikban Jason Rekulak: Baljós rajzok című kötetére, a harmadikban Rina Kent: God of Malice - A Gyűlölködés Istene című dark romance könyvére, a negyedikben a Caravalra esett a választásunk Stephanie Garbertől. Az ötödikben Elle Kennedy: The Deal & Off Campus kibeszélőt tartottunk, a hatodik részben Carley Fortune debütáló kötete, a Minden elmúlt nyár és az abból készült sorozat, az Every Year After volt a témánk, a hetedikben pedig H. D. Carlton hatalmas port kavart dark romance regényét, a Haunting Adeline: Kísérteni Adeline-t veséztük ki.

Mutatjuk az őszi TBR-listánkat is!

Galéria / 7 kép

7 könyv, ami miatt már alig várjuk az őszt

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