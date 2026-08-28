Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket augusztusban

Hivatalosan is elbúcsúztunk az augusztustól, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!

Jöhet a #Booklover összegző augusztustól?

Kijött Anna Todd regényének filmadaptációja, Az utolsó napkelte (The Last Sunrise)!

A romantikus könyv feldolgozása augusztus 26-án került fel a Prime Video platformjára! A sztori főhősnője a krónikus betegséggel küzdő Ry (Maia Reficco), aki Mallorcára utazik az édesanyjával (Eva Longoria), ahol megismerkedik egy Julián (Fernando Lindez) nevű sráccal és ez a találkozás teljesen felforgatja az életét - de a családjáét is...A young

Előzetest kaptunk A szerelem képlete (The Love Hypothesis) filmadaptációhoz Ali Hazelwood regényéből!

Ali Hazelwood debütáló könyvének filmváltozatát szeptember 23-tól streamelheted a Prime Video platformján Lili Reinhart (Olive) és Tom Bateman (Adam) főszereplésével! A fake dating love story tökéletes lesz az őszi estékre!

Előzetest kaptunk a Dűne - Harmadik részéhez!

A Frank Herbert regényei alapján készült trilógia fináléja december 17-én érkezik meg a mozikba Denis Villeneuve rendezésében, olyan sztárok főszereplésével, mint Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Robert Pattinson, Josh Brolin vagy Javier Bardem. Ja, és mivel sok jelenetet Magyarországon forgattak, tényleg kötelező megnézned!

Mutatjuk az őszi TBR-listánkat is!

Galéria / 7 kép 7 könyv, ami miatt már alig várjuk az őszt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria