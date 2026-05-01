Promóciók
Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket áprilisban
Forrás: Photo Courtesy Warner Bros. Pictures.
Napi horoszkóp május 1.: a Kosok nem várt akadályokba ütköznek, a Rákoknak érdemes a saját boldogságukra koncentrálniuk
Bár munkaszüneti napra kelhettünk, ez a nap sem lesz izgalmas eseményektől mentes.
Divat
Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen
Promóciók
Áprilisban Irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját Úgy Tervezte, hogy a Család Legyen a Középpontban!
Promóciók
Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?
Életmód
Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson
Promóciók
Izgalmas programok a JOY-napokon az Allee-ban – élmény és vásárlás egy helyen!
Ezeket a konyhai eszközöket kerüld el: szakértő szerint rákkeltő anyagokat tartalmaz
Biztos vagy benne, hogy jó eszközöket választottál a konyhádba? Most szakértő segít eloszlatni a kérdőjeleket és rendet tenni az edényeid között.
Mosogatás és rendrakás: így hat az egészségedre néhány egyszerű házimunka
Akár hiszed, akár nem, egy kis házimunka csodákra képes!
Ideje beszerezni a kedvenc fürdőruhád! Mutatjuk a legmenőbbeket idén nyárra
Ezek kötelező darabok lesznek a vízpart mellé!
Havi horoszkóp május: a Bikáknak a saját naivitásuk ad tanulságos leckét, az Ikreknek érdemes mások ötleteire nyitottabbaknak lenniük
Az előtted álló hónap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a havi horoszkópot!
Napi horoszkóp április 30.: a Bakok hibát követnek el, a Halak fontos döntést hoznak
A hét második felében napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
Hivatalosan is elbúcsúztunk az áprilistól, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!
Jöhet a #booklover összegző áprilisról?
Most már akármikor újranézhetjük az Üvöltő szelek filmet!
Igen, elég sokan kritizálták Emerald Fennell adaptációját, mert a forgatókönyvíró-rendező azért eléggé újraértelmezte és modernizálta Emily Brontë regényét, de ha azzal a szemmel nézed, hogy egyáltalán nem az 1847-ben kiadott klasszikusnak a történethű feldolgozás volt a célja, hanem az, hogy megmutassa, benne milyen érzéseket keltett Cathy és Heathcliff love storyja, amikor tinédzserként először olvasta, akkor könnyedén magával ragadhat a Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével készült film. És igen, legalább Jacob Elordi miatt érdemes a play gombra kattintanod az HBO Max platformján, ahol május -től elérhető az Üvöltő szelek!
Megérkezett a következő Colleen Hoover adaptáció, a Verity első előzetese!
Az It Ends With Us – Velünk véget ér, a Regretting You – Elrontott életek és a Reminders of Him - Emlékek róla adaptációja után október elején VÉGRE-VÉGRE debütál a mozikban az egyik legnépszerűbb Colleen Hoover-könyv, a Verity című erotikus pszichothriller filmváltozata is, amiből már kaptunk is egy rövid részletet: mi csak annyit tudunk mondani, hogy még szedegetjük fel az állunkat a padlóról, mert úgy tűnik, zseniális választás volt minden színész.
A címszereplőt Anne Hathaway kelti életre, Josh Hartnett lett Jeremy, Verity Crawford férje, Dakota Johnson pedig a hozzájuk (be)költöző feltörekvő írónőt, Lowent játssza, aki azt a feladatot kapja a férfitól, hogy fejezze be felesége félbehagyott könyvsorozatát. Munka közben Lowen ráakad Verity titkos napjára, ami az egész család életét felfordítja, mi pedig megkérdőjelezünk MINDENT, ami a Crawford-házban történik.
Kiderült, kik lesznek a következő Emily Henry filmadaptáció, a Strandkönyv főszereplői!
Mi már be sem valljuk hányszor láttuk a Nyáron a párom romkomot a Netflixen, szóval elmondhatatlanul örülünk annak, hogy készül egy újabb Emily Henry adaptáció, ezúttal a Beach Read, azaz a Strandkönyv címú regényből, mely két szerző, illetve rivális, January Andrews és Augustus Everett, azaz Gus szerelméről szól, akik az írói blokkjukat egy fogadással próbálják feloldani. A főszerepeket A Bridgerton család Daphne-ja, Phoebe Dynevor és A Fehér Lótusz Saxonja Patrick Schwarzenegger alakítják - és bár sokan nem értenek egyet a castinggal, mi azért arra biztatnánk, ne írd le látatlanban a filmet!
Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője!
Elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet!
És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre, a másodikban Jason Rekulak: Baljós rajzok című kötetére, a harmadikban pedig Rina Kent: God of Malice - A Gyűlölködés Istene című dark romance könyvvére esett a választásunk.
Mutatjuk azokat a tavaszi könyvújdonságokat, amiket érdemes elolvasnod!
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Divat
Életmód
4 dolog, amit megváltoztat egy nőben az anyaság - És erre senki sem számít előtte
Promóciók
Promóciók
Életmód
Promóciók
8 sztárpár a 2000-es évekből, akiket imádtunk
A 2000-es évek nemcsak ikonikus filmeket és slágereket adtak nekünk, hanem felejthetetlen sztárpárokat is.
