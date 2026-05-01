Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket áprilisban

Hivatalosan is elbúcsúztunk az áprilistól, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!

Jöhet a #booklover összegző áprilisról?

Most már akármikor újranézhetjük az Üvöltő szelek filmet!

Igen, elég sokan kritizálták Emerald Fennell adaptációját, mert a forgatókönyvíró-rendező azért eléggé újraértelmezte és modernizálta Emily Brontë regényét, de ha azzal a szemmel nézed, hogy egyáltalán nem az 1847-ben kiadott klasszikusnak a történethű feldolgozás volt a célja, hanem az, hogy megmutassa, benne milyen érzéseket keltett Cathy és Heathcliff love storyja, amikor tinédzserként először olvasta, akkor könnyedén magával ragadhat a Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével készült film. És igen, legalább Jacob Elordi miatt érdemes a play gombra kattintanod az HBO Max platformján, ahol május -től elérhető az Üvöltő szelek!

Megérkezett a következő Colleen Hoover adaptáció, a Verity első előzetese!

Az It Ends With Us – Velünk véget ér, a Regretting You – Elrontott életek és a Reminders of Him - Emlékek róla adaptációja után október elején VÉGRE-VÉGRE debütál a mozikban az egyik legnépszerűbb Colleen Hoover-könyv, a Verity című erotikus pszichothriller filmváltozata is, amiből már kaptunk is egy rövid részletet: mi csak annyit tudunk mondani, hogy még szedegetjük fel az állunkat a padlóról, mert úgy tűnik, zseniális választás volt minden színész.

A címszereplőt Anne Hathaway kelti életre, Josh Hartnett lett Jeremy, Verity Crawford férje, Dakota Johnson pedig a hozzájuk (be)költöző feltörekvő írónőt, Lowent játssza, aki azt a feladatot kapja a férfitól, hogy fejezze be felesége félbehagyott könyvsorozatát. Munka közben Lowen ráakad Verity titkos napjára, ami az egész család életét felfordítja, mi pedig megkérdőjelezünk MINDENT, ami a Crawford-házban történik.

Kiderült, kik lesznek a következő Emily Henry filmadaptáció, a Strandkönyv főszereplői!

Mi már be sem valljuk hányszor láttuk a Nyáron a párom romkomot a Netflixen, szóval elmondhatatlanul örülünk annak, hogy készül egy újabb Emily Henry adaptáció, ezúttal a Beach Read, azaz a Strandkönyv címú regényből, mely két szerző, illetve rivális, January Andrews és Augustus Everett, azaz Gus szerelméről szól, akik az írói blokkjukat egy fogadással próbálják feloldani. A főszerepeket A Bridgerton család Daphne-ja, Phoebe Dynevor és A Fehér Lótusz Saxonja Patrick Schwarzenegger alakítják - és bár sokan nem értenek egyet a castinggal, mi azért arra biztatnánk, ne írd le látatlanban a filmet!

Mutatjuk azokat a tavaszi könyvújdonságokat, amiket érdemes elolvasnod!

Galéria / 13 kép 13 könyv, ami miatt már nagyon vártuk a tavaszt

