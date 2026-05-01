Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket áprilisban

Barna Borbála
Utoljára frissült: 2026. május 1. 21:05

Forrás: Photo Courtesy Warner Bros. Pictures.

Üvöltő szelek
Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!

Hivatalosan is elbúcsúztunk az áprilistól, szóval itt az ideje, hogy visszapillantsunk kicsit a mögöttünk álló hetekre, és összegezzük, mik is történtek ebben az időszakban - ugyanis elképesztően sok olyan hír érkezett az irodalom világából, amelyek miatt a könyvmolyoknak bőven volt oka ünnepelni az elmúlt hónapban!

De először is, gyorsan megosztanánk veled egy szuper hírt: jönnek aJOY-NAPOK!

Már csak párat kell aludni és május 14-17. között ismét JOY-NAPOK! Végre itt az évnek azon szakasza, amikor kedvezményesen szerezheted be a kiszemelt kedvenceidet - igen, még a legújabb olvasnivalóidat is, például a BookTok, a Bookstagram legnépszerűbb könyveit! Széles a skála: a sokszínű kuponkínálat által akár 50% kedvezménnyel is tudsz vásárolni, ráadásul több mint 1000 üzletben és online is. Csekkold a kuponokat IDE kattintva!

Jöhet a #booklover összegző áprilisról?

Most már akármikor újranézhetjük az Üvöltő szelek filmet!

Igen, elég sokan kritizálták Emerald Fennell adaptációját, mert a forgatókönyvíró-rendező azért eléggé újraértelmezte és modernizálta Emily Brontë regényét, de ha azzal a szemmel nézed, hogy egyáltalán nem az 1847-ben kiadott klasszikusnak a történethű feldolgozás volt a célja, hanem az, hogy megmutassa, benne milyen érzéseket keltett Cathy és Heathcliff love storyja, amikor tinédzserként először olvasta, akkor könnyedén magával ragadhat a Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével készült film. És igen, legalább Jacob Elordi miatt érdemes a play gombra kattintanod az HBO Max platformján, ahol május -től elérhető az Üvöltő szelek!

Megérkezett a következő Colleen Hoover adaptáció, a Verity első előzetese!

Az It Ends With Us – Velünk véget ér, a Regretting You – Elrontott életek és a Reminders of Him - Emlékek róla adaptációja után október elején VÉGRE-VÉGRE debütál a mozikban az egyik legnépszerűbb Colleen Hoover-könyv, a Verity című erotikus pszichothriller filmváltozata is, amiből már kaptunk is egy rövid részletet: mi csak annyit tudunk mondani, hogy még szedegetjük fel az állunkat a padlóról, mert úgy tűnik, zseniális választás volt minden színész.

A címszereplőt Anne Hathaway kelti életre, Josh Hartnett lett Jeremy, Verity Crawford férje, Dakota Johnson pedig a hozzájuk (be)költöző feltörekvő írónőt, Lowent játssza, aki azt a feladatot kapja a férfitól, hogy fejezze be felesége félbehagyott könyvsorozatát. Munka közben Lowen ráakad Verity titkos napjára, ami az egész család életét felfordítja, mi pedig megkérdőjelezünk MINDENT, ami a Crawford-házban történik.

Kiderült, kik lesznek a következő Emily Henry filmadaptáció, a Strandkönyv főszereplői!

Mi már be sem valljuk hányszor láttuk a Nyáron a párom romkomot a Netflixen, szóval elmondhatatlanul örülünk annak, hogy készül egy újabb Emily Henry adaptáció, ezúttal a Beach Read, azaz a Strandkönyv címú regényből, mely két szerző, illetve rivális, January Andrews és Augustus Everett, azaz Gus szerelméről szól, akik az írói blokkjukat egy fogadással próbálják feloldani. A főszerepeket A Bridgerton család Daphne-ja, Phoebe Dynevor és A Fehér Lótusz Saxonja Patrick Schwarzenegger alakítják - és bár sokan nem értenek egyet a castinggal, mi azért arra biztatnánk, ne írd le látatlanban a filmet!

Ne feledd, a JOY-NAPOK alatt a Libri, a Bookline, a Líra Könyv, az olvas.hu könyváruház és a Szalay Könyvek is kedvezményekkel vár: óriási kedvezménnyel szerezheted be a következő olvasmányt magadnak és a szeretteidnek is - a legkisebbektől a legnagyobbakig.

Itt a könyvmolyok következő kedvenc kibeszélője!

Elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet!

És most zárásképpen hadd újságoljuk el neked azt is, hogy elindítottuk a Csak még egy fejezet! podcastet, amelyben BookTokon felkapott könyvekről beszélgetünk. Az első részben Rebecca Yarros romantasy regényére, a Fourth Wing - Negyedik szárny című bestsellerre, a másodikban Jason Rekulak: Baljós rajzok című kötetére, a harmadikban pedig Rina Kent: God of Malice - A Gyűlölködés Istene című dark romance könyvvére esett a választásunk.

Mutatjuk azokat a tavaszi könyvújdonságokat, amiket érdemes elolvasnod!

