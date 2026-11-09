Heated Rivalry-fanok, figyelem! Egyszerre 3 szuper hírrel lepték meg a Forró viszály rajongóit a készítők

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Forrás: a Heated Rivalry - Forró viszály c. sorozat
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Ha a Heated Rivalry – Forró viszály első évadjának ledarálása után rögtön rákerestél, mikor folytatódik Shane és Ilya története, most adunk neked pár okot az ünneplésre. A romantikus hokisorozat jövőjéről olyan hírek érkeztek, amelyek alapján jóval több van készülőben egy következő szezonnál!
A második mellett állítólag már a harmadik évadon is dolgoznak, ráadásul egy különálló film terve is körvonalazódik a készítők körében. Mielőtt azonban beírod a naptáradba az összes premiert, van egy lényeges részlet: az új projektek egy részét egyelőre nem jelentették be hivatalosan, de hamarosan megtehetik!
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Már a harmadik évadot is forgathatják!
Az értesülések alapján a második és a harmadik évadot közvetlenül egymás után veszik fel, mindkettőben hat-hat epizód kaphat helyet. A munkálatok november végén vagy december elején zárulhatnak, vagyis a háttérben már jóval előrébb járhat a folytatás, mint azt mi, a nézők gondolnánk.
Scott és Kip kerülhet a karácsonyi film középpontjába!
A különálló film ünnepi történetként készülhet, és az első évad másik párosára, a François Arnaud által alakított Scottra, valamint Robbie G.K. karakterére, Kipre koncentrálhat. Ha az ő kapcsolatuk is belopta magát a szívükbe, ez különösen jó hír neked: ezúttal ők kaphatnák a főszerepet, miközben a sorozat további ismerős karakterei is felbukkanhatnának mellettük. A jelenlegi tervek alapján a forgatás 2026 decemberében indulhat, a mozis bemutatót pedig 2027 decemberére időzíthetik.
Az ünnepi különkiadásnak viszont lehet egy olyan részlete, amelyért kevésbé leszel oda: az értesülések alapján Connor Storrie és Hudson Williams karaktere, Ilya és Shane nem szerepelne benne. Ez tehát Scott és Kip saját története lehetne, amelyben több tér jutna a kapcsolatuknak. A pontos cselekményről egyelőre kevés információnk van, így az is kérdés, milyen helyzetben találkoznánk velük újra.
Rachel Reid, a sorozat alapjául szolgáló Game Changers könyvek szerzője amúgy már írt egy Merry Christmas, Scott and Kip! című novellát, amely a páros első közös karácsonyát mutatja be. Az ünnepi filmes terv így rögtön adhat némi kapaszkodót a könyvek rajongóinak. Azt azonban egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban ezt az írást adaptálnák, ezért a novella történetét még nem lehet a készülő film szinopszisának tekinteni.
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