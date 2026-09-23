Ledöbbentek a Harry Potter-fanok: a Wicked színésznője alakíthatja Voldemortot a sorozatban!

A pletykák szerint az alkotók nyitottak arra, ha „Tudjukki” az HBO sorozatában női karakter lenne – szóval a Sötét Nagyúr castingja tulajdonképpen gendersemleges lett. Sőt, már felmerült az is, hogy Voldemort szerepét a Wicked sztárjára, az Elphabát életre keltő Cynthia Erivóra bízzák – és azt kell, hogy mondjuk, amúgy simán el tudnánk róla képzelni, hogy profin tudná hozni a karaktert.

A Harry Potter-filmekben Voldemortot játszó Ralph Fiennes pedig már kijelentette, nem túl valószínű, hogy őt kérnék fel újra a szerepre, viszont ha már az esélyes színésznőkről van szó, akkor szerinte Oscar-díjas Tilda Swinton fantasztikus választás lehetne. Az HBO és az alkotók egyelőre nem kommentálták a híreket, de amint megtudunk valamit, természetesen AZONNAL megosztjuk veled is!

Mit gondolsz, Cynthia Erivo vagy Tilda Swinton jó választás lenne Voldemort szerepére?

forrás: John Nacion, Sebastian Reuter/Getty Images Cynthia Erivo és Tilda Swinton neve is felmerült már Voldemort szerepe kapcsán az HBO készülő Harry Potter-sorozatában.

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