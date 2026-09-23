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Ledöbbentek a Harry Potter-fanok: a Wicked színésznője alakíthatja Voldemortot a sorozatban!

#Harry Potter
#Sorozat
#Galéria
#Voldemort
#HBO
#casting
#wicked
Dóri
Kult
Utoljára frissült: 2026. szeptember 23. 13:03

Forrás: RTL Sajtóklub

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A bennfentesek szerint lehet, hogy „Tudjukki” az HBO szériájában nem Sötét Nagyúr lesz, hanem egy női karakter...

A pletykák szerint az alkotók nyitottak arra, ha „Tudjukki” az HBO sorozatában női karakter lenne – szóval a Sötét Nagyúr castingja tulajdonképpen gendersemleges lett. Sőt, már felmerült az is, hogy Voldemort szerepét a Wicked sztárjára, az Elphabát életre keltő Cynthia Erivóra bízzák – és azt kell, hogy mondjuk, amúgy simán el tudnánk róla képzelni, hogy profin tudná hozni a karaktert.

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A Harry Potter-filmekben Voldemortot játszó Ralph Fiennes pedig már kijelentette, nem túl valószínű, hogy őt kérnék fel újra a szerepre, viszont ha már az esélyes színésznőkről van szó, akkor szerinte Oscar-díjas Tilda Swinton fantasztikus választás lehetne. Az HBO és az alkotók egyelőre nem kommentálták a híreket, de amint megtudunk valamit, természetesen AZONNAL megosztjuk veled is!

Mit gondolsz, Cynthia Erivo vagy Tilda Swinton jó választás lenne Voldemort szerepére?

Cynthia Erivo és Tilda Swinton neve is felmerült már Voldemort szerepe kapcsán az HBO készülő Harry Potter-sorozatában.
forrás: John Nacion, Sebastian Reuter/Getty Images
Cynthia Erivo és Tilda Swinton neve is felmerült már Voldemort szerepe kapcsán az HBO készülő Harry Potter-sorozatában.

Egymás mellé tettük a film és a sorozat már kiválasztott színészeit! Mit gondolsz az új arcokról?

Galéria / 8 kép

Egymás mellé tettük a régi és az új Harry Potter színészeket: nálad melyik a nyerő?

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