Promóciók
Ledöbbentek a Harry Potter-fanok: a Wicked színésznője alakíthatja Voldemortot a sorozatban!
Forrás: RTL Sajtóklub
Katalin hercegné kedvenc őszi cipőtrendjét mi is azonnal lemásolnánk
Katalin hercegné legújabb szettje újabb bizonyíték arra, hogy a barna velúrcsizma 2026 őszének egyik legsokoldalúbb darabja lehet.
Promóciók
Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be
Christina Applegate hónapokig kórházban volt – Most videóban üzent rajongóinak
Hónapokig tartó kórházi kezelés után Christina Applegate végre újra videóban jelentkezett, és egy rövid, mégis nagyon személyes üzenetet küldött azoknak, akik végig mellette álltak.
Ma van az őszi napéjegyenlőség: új energetikai ciklus nyílik, ami 4 csillagjegy életébe nagy fordulatot hoz
Az ősz egyik legerősebb fordulópontja érkezik: az asztrológia szerint a napéjegyenlőség most négy csillagjegyet különösen arra ösztönözhet, hogy lezárják, ami már nem működik, és végre elinduljanak egy teljesen új irányba.
8 szokás, ami arra utal, hogy társasági magányos farkas vagy
Szeretsz emberek között lenni, könnyen beszélgetsz akár idegenekkel is, mégsem érzed azt, hogy folyamatos társaságra lenne szükséged.
Előtte-utána: 5 sztár, akinek a szemhéjplasztika teljesen megváltoztatta a külsejét
A szemhéjplasztika az egyik legdiszkrétebb beavatkozás Hollywoodban: sokszor csak annyi tűnik fel, hogy valakinek hirtelen nyitottabb, frissebb lett a tekintete, miközben nehéz pontosan megmondani, mi változott. Kik azok a sztárok, akikről azt rebesgetik, hogy bevállalták? Összehasonlítottuk régi és új fotóikat.
A pletykák szerint az alkotók nyitottak arra, ha „Tudjukki” az HBO sorozatában női karakter lenne – szóval a Sötét Nagyúr castingja tulajdonképpen gendersemleges lett. Sőt, már felmerült az is, hogy Voldemort szerepét a Wicked sztárjára, az Elphabát életre keltő Cynthia Erivóra bízzák – és azt kell, hogy mondjuk, amúgy simán el tudnánk róla képzelni, hogy profin tudná hozni a karaktert.
A Harry Potter-filmekben Voldemortot játszó Ralph Fiennes pedig már kijelentette, nem túl valószínű, hogy őt kérnék fel újra a szerepre, viszont ha már az esélyes színésznőkről van szó, akkor szerinte Oscar-díjas Tilda Swinton fantasztikus választás lehetne. Az HBO és az alkotók egyelőre nem kommentálták a híreket, de amint megtudunk valamit, természetesen AZONNAL megosztjuk veled is!
Mit gondolsz, Cynthia Erivo vagy Tilda Swinton jó választás lenne Voldemort szerepére?
Egymás mellé tettük a film és a sorozat már kiválasztott színészeit! Mit gondolsz az új arcokról?
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Promóciók
Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be
7 megrázó titok, ami most derült ki Diana hercegnéről: testvére kitálalt egy új könyvben
Sokat elmond, hogy bár a palota sosem reagál az ilyen témájú könyvekre, már a megjelenés előtt közleményt adtak ki.
Ez lesz 2026 őszének legelőnyösebb frizurája
Ha régóta kacérkodsz a rövidebb haj gondolatával, de a klasszikus bobot túl nagy váltásnak érzed, megtaláltuk a tökéletes fazont.
Ha tetszett a legújabb Resident Evil, ezt a 8 brutális horrorfilmet is látnod kell
A Resident Evil világában sosem egyszerűen arról van szó, hogy néhány zombit kell túlélni.
Szépségszerkesztőként ezek a beauty- és sminktermékek vannak a jelenlegi kedvenceim között
Rengeteg újdonság megfordul a kezeim között, de vannak termékek, amelyek a tesztelés után sem kerülnek vissza a fiókba.
A Victoria's Secret egyik leghíresebb modellje 15 évet fiatalodott vissza: nem hittek az emberek a szemüknek arcát látva
Adriana Lima hosszú éveken át a Victoria’s Secret egyik legismertebb angyala volt, és a kétezres évek egyik legnagyobb szupermodelljeként máig rengetegen követik minden megjelenését.
8 módszer, ami segít pár perc alatt elaludni este
Hiába érzed magad egész nap fáradtnak, este előfordulhat, hogy az álom mégsem érkezik meg könnyen.