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„Már Roxfortot is elérte az infláció?” – a fél internet ezen a részleten nevet az új Harry Potter-jelenet láttán

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Kult
Utoljára frissült: 2026. november 16. 08:55

Forrás: HBO

„Már Roxfortot is elérte az infláció?” – a fél internet ezen a részleten nevet az új Harry Potter-jelenet láttán
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Megmutatták az új Harry Potter-sorozat első teljes jelenetrészletét, a nézők egy része viszont rögtön kiszúrt valamit a felvételek között.

Ha Harry Potter-rajongóként neked is külön helyet foglal el a szívedben a roxforti nagyterem, valószínűleg pontosan tudod, milyen érzést vársz az első tanévnyitó lakomától. Lebegő gyertyákat, zsibongó diákokat, varázslatosan megjelenő fogásokat és azt a meghitt hangulatot, amitől legszívesebben azonnal helyet foglalnál Harryék mellett. Az HBO új adaptációjának friss részlete éppen ehhez az ikonikus pillanathoz visz vissza, a közönség figyelme azonban egy meglehetősen hétköznapi kérdésre terelődött...

Ez az első teljes jelenetrészlet az új sorozatból

A hétvégén bemutatott, nagyjából másfél perces videó az első teljes jelenetrészlet a készülő sorozatból. Bár az első hivatalos teaser már márciusban megjelent, két hónapja pedig egy újabb előzetes is érkezett, ez a jelenet hosszabban mutatja meg a karaktereket és azt, hogyan beszélgetnek egymással. Ad némi sneak peeket, hogy mi is vár ránk.

A részlet a beosztási ceremónia utáni ikonikus lakomán játszódik: a diákok Dumbledore nevét skandálják, Harry pedig Ronhoz fordulva próbálja eldönteni, mennyire különc az igazgatójuk. Aztán egy csettintésre megjelennek az ételek, és kezdetét veszi a vacsora.

„Már a Roxfortot is elérte az infláció?”

A friss videó után néhány néző rögtön összehasonlította az új lakomát a 2001-es film emlékezetes vacsorajelenetével. A különbségekből pedig hamar megszületett a poén: mintha már a Roxfortnak is vissza kellett volna fognia a költekezést. A kommentelők egy része szerint az új változatban kevésbé tűnnek roskadásig megpakoltnak az asztalok, innen indultak az inflációt emlegető viccek.

Többen a színeket és a világítást is kritizálták, mert a korábbi film melegebb, gazdagabb hangulata helyett hidegebbnek, fakóbbnak érezték az új jelenetet. Mások viszont éppen a könyvet idéző apróságoknak örültek, például annak, ahogyan a főételek helyét átveszik a desszertek.

Nyolc epizód jut arra, amit korábban egyetlen film mesélt el

A sorozatformátum egyik legizgalmasabb lehetősége, hogy több időt hagyhat Harry első tanévére. Az első évad nyolc epizódból áll, míg a 2001-es Harry Potter és a bölcsek köve körülbelül 152 perces volt.

Így több tér juthat a karakterek közötti kapcsolatoknak, a hétköznapi roxforti pillanatoknak és azoknak a részleteknek, amelyeket a moziváltozatnak össze kellett sűrítenie. A hivatalos első teaser már Harry mugli iskolai életéből és egy karácsonyi hógolyózásból is mutatott pillanatokat. Ezek segíthetnek abban, hogy a varázsvilágot ne csak a nagy kalandokon keresztül ismerjük meg, hanem kicsit tovább időzhessünk benne.

Dumbledore és McGalagony máris kaptak egy teljesen új beszélgetést

A frissen bemutatott lakomában is van példa arra, hogyan bővülhet az ismerős történet. Miközben a gyerekek vacsoráznak, a kamera a tanári asztalhoz fordul, ahol Dumbledore és McGalagony Harryről beszélgetnek. Az igazgató finoman ugratja kollégáját, amiért örül, hogy a fiú a Griffendélbe került, McGalagony pedig megjegyzi, mennyire hasonlít Harry az édesapjára, Jamesre.

Ez a párbeszéd újonnan írt kiegészítés: a könyvben sincs ilyen jelenet, szóval könnyen lehet, hogy egészen új pillanatokat láthatunk a sorozatban, így annak is meglepetés lehet ez-az, aki kívülről fújja a regényeket. A könyvben ugyanis a lakomát Harry helyéről követjük, így nem tudjuk, miről beszélnek egymással a távolabb ülő tanárok. A sorozat viszont megengedheti magának, hogy időnként hozzájuk is odalépjen, és olyan pillanatokat mutasson meg, amelyeknek Harry nem volt közvetlen részese. A szűkösebbnek tűnő vacsorán túl talán éppen ez a friss részlet legérdekesebb ígérete: több időt tölthetünk azokkal a szereplőkkel is, akikről eddig szívesen megtudtunk volna még egy kicsit többet.

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forrás: HBO Max

Ne feledd, a Harry Potter és a bölcsek köve első évada 2026. december 25-én debütál az HBO-n és az HBO Maxon.

Videók

Videók

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