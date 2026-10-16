Hivatalos! Ők lesznek a Fourth Wing sorozat főszereplői, a rajongók véleménye erősen megoszlik a castinról

Ha te is úgy olvastad a Fourth Winget, hogy közben már fejben leforgattad a legfontosabb jeleneteket, most végre összevetheted a saját szereposztásodat a készülő adaptációéval. A friss castinghírek alapján Esther McGregor (bizony, Ewan McGregor lánya) alakítja majd Violet Sorrengailt, Emilio Sakraya pedig Xaden Riorson szerepét kapta meg a Prime Video sorozatában.

Ez különösen nagy pillanat azoknak, akik az elmúlt hónapokban minden interjút, Instagram-posztot és sárkányos emojit lehetséges nyomként elemeztek. Rebecca Yarros történetének ugyanis már a könyves sikere is hatalmas rajongótábort hozott, a sorozat híre pedig külön versenyt indított arról, ki lenne a tökéletes Violet és Xaden. Most úgy tűnik, a két legfontosabb szerepnél véget ért a találgatás.

Egy katonai iskola, ahol a túlélés is vizsgafeladat

A 2023-ban megjelent, magyarul Fourth Wing – Negyedik szárny címen ismert regény a romantikus fantasy, vagyis a romantasy egyik legismertebb BookTok-kedvence lett. A történet középpontjában a húszéves Violet áll, aki eredetileg könyvek és történelmi feljegyzések között képzelte el az életét. Tábornok édesanyja azonban egészen más jövőt szán neki: arra kényszeríti, hogy csatlakozzon a Basgiath hadi iskola sárkánylovasjelöltjeihez.

Violet számára a kiképzés különösen veszélyes, hiszen fizikailag sérülékenyebb a társainál, az iskola pedig nem sok teret hagy a hibázásnak. A sárkányokkal való kapcsolódásért folyó versenyben a többi kadét sem feltétlenül szövetséges, miközben az iskola falain túl háború zajlik. Ebben a közegben találkozik Xadennel, akivel a kezdeti ellenségeskedésből fokozatosan sokkal bonyolultabb, romantikus kapcsolat alakul ki.

Ők lehetnek a következő sorozatos kedvenceid

Violet leendő megformálója, Esther McGregor már egy másik népszerű könyvadaptációból ismerős lehet: a We Were Liars sorozatában Mirrent játszotta. A Babygirlben és A szomszéd szobában című filmben is szerepelt, így a sorozatok mellett mozis munkákból is találkozhattál vele. Most egy olyan főhősnő vár rá, akinek egyszerre kell megmutatnia a félelmét, az eszét és azt az elszántságát, amellyel újra és újra rácáfol a környezetére.

Emilio Sakrayát többek között a Warrior Nun, a Tribes of Europa és a Sixty Minutes produkciókból ismerheted. A One Piece harmadik évadában is szerepet kapott, amelyben Kozát alakítja. Xadenként különösen nagy figyelem irányul majd rá, hiszen a karakter a könyvek egyik legnagyobb közönségkedvence, ráadásul Emilio már a korábbi rajongói szereposztásokban is népszerű választás volt.

És mit gondolnak a fanok a szereposztásról?

A szereposztás híre rögtön megosztotta a rajongókat: míg Emilio kiválasztását sokan lelkesen fogadták, hiszen korábban is őt képzelték el Xadenként, Estherrel kapcsolatban több a fenntartás. Egyes kommentelők szerint nem hasonlít az általuk elképzelt Violetre, mások pedig túl magasnak tartják a könyvben apró termetűként leírt karakterhez. Ugyanakkor sokan arra biztatják a csalódott olvasókat, hogy várják meg az első felvételeket, hiszen a jelmez, a frizura és maga az alakítás is sokat változtathat az összképen. Többen azt is hangsúlyozzák, hogy a két főszereplő közötti kémia legalább olyan fontos lesz, mint a külső hasonlóság, ezt pedig néhány fotó alapján még lehetetlen megítélni.

A rajongók hónapok óta próbálták megfejteni a castingot

Xaden szerepével kapcsolatban az elmúlt hónapokban Josh Heuston nevét is rengeteget emlegették. A találgatásokat az is táplálta, hogy olvasta a könyveket, sárkányos emoji jelent meg az Instagram-bemutatkozásában, és egy posztjában a „Violence” szó is feltűnt. A könyvrajongóknak ez különösen beszédesnek tűnt, hiszen Xaden így becézi Violetet. Ezekből azonban nem következett, hogy valóban megkapta a szerepet.

Violet esetében sem volt hiány ötletekből: Inde Navarrette, Katie Douglas és Mackenzie Foy neve egyaránt felmerült a rajongói találgatásokban. Inde nyilvánosan is beszélt arról, mennyire szeretné eljátszani a karaktert. A lelkes nyomozás időnként egészen apró részletekre is kiterjedt: még a fekete-fehérre cserélt profilképekből is castingbejelentést próbáltak kiolvasni a rajongók, bár ezeknek nem volt bizonyított kapcsolatuk a sorozattal.

Mikor érkezik a Fourth Wing?

Az adaptáció fejlesztéséről már 2023-ban érkeztek hírek, a sorozat pedig 2026 májusában kapott zöld utat. A produkció mögött Michael B. Jordan cége is ott áll, a terv pedig az, hogy a későbbi kötetek története is képernyőre kerüljön. A Fourth Winget az Iron Flame és az Onyx Storm követte, így bőven van még alapanyag Violet és Xaden világának bemutatásához.

A további szereplőkre és a premierre egyelőre várnunk kell, de a két főszereplőről szóló hír fontos előrelépés. Addig pedig jöhet a következő nagy rajongói kérdés: hogyan működik majd együtt Esther és Emilio azokban a jelenetekben, amelyeket az olvasók már kívülről tudnak?

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