Azt hiszed, már mindent láttál? Íme 10 új film, ami brutális fordulattal ér véget

Imádod a TÉNYLEG fordulatos filmeket, amiknek a végét sosem találnád ki előle? De unod már, hogy minden ilyen listán ugyanazokat az alkotásokat ajánlják? Persze imádjuk a Hetediket, a Viharszigetet vagy a Másvilágot, de lássuk be: ezeket már csak az nem látta, aki nem akarta. Ha viszont valami olyanra vágysz, ami tényleg nincs még ott a listádon, és az elmúlt 5-6 évben készült, akkor az alábbi 10 filmet nézd meg. Mert ezek mind hatalmas csattanóval érnek véget (vagy éppen lepnek meg már a közepén), és bizony méltán megérdemlik, hogy egy nap a fenti klasszikusok mellé kerüljenek az ilyen ajánlókban.

A Caddo-tó

Ellie családjával él a tó mellett. Amikor nyolcéves húga, Anna egyik este nyomtalanul eltűnik a Caddo-tónál, a lány maga is keresni kezdi – és közben rájön, hogy a tó körül valami nagyon nincs rendben. Ezzel párhuzamosan megismerjük Parist, aki évekkel korábban ugyanennél a tónál veszítette el az édesanyját egy különös autóbalesetben, és azóta sem tud belenyugodni abba, ami történt. Ahogy Paris és Ellie egyre mélyebbre ásnak a múltban, egészen döbbenetes felfedezésre jutnak...

Eleven kór

A film főszereplője Madison, akit egyre rémisztőbb látomások gyötörnek éjjelente: újra és újra végignézi, ahogy egy titokzatos alak brutálisan meggyilkol embereket. A helyzet akkor válik igazán hátborzongatóvá, amikor kiderül, hogy ezek nem rémálmok – a gyilkosságok tényleg megtörténnek, Madison pedig valamilyen megmagyarázhatatlan módon kapcsolatban áll velük.

Nincs baj, drágám

Adott egy tökéletesnek tűnő amerikai kertváros, ahol Alice és férje, Jack áloméletet élnek. A férfi minden reggel elmegy dolgozni, Alice pedig a többi feleséggel együtt otthon marad – csakhogy egy idő után egyre több furcsaságot vesz észre. Látomások gyötrik, különös események történnek körülötte, és egyre biztosabb benne, hogy Frank, a közösség karizmatikus vezetője valamit nagyon komolyan eltitkol előlük. A válasz viszont egészen döbbenetes!

Játsszunk gyilkosost!

Sophie elviszi új barátnőjét egy hurrikánbuliba, amelyet gazdag huszonéves barátaik tartanak David családjának távoli luxusvillájában. Az este pedig eleinte pontosan úgy indul, mint egy túltolt baráti összejövetel: pia, drogok, régi sérelmek és rengeteg kimondatlan feszültség. Aztán előkerül a Játsszunk gyilkosost! nevű partijáték, amelyben valaki titokban „gyilkos”, a többieknek pedig ki kell találniuk, ki az. Csakhogy amikor Davidet valóban holtan találják, a játék hirtelen nagyon is valóságossá válik. A vihar miatt elmegy az áram, nincs térerő, senki nem bízik senkiben, és ahogy újabb tragédiák történnek, a baráti társaság tagjai egymást kezdik gyanúsítani. De ki a gyilkos? Sosem találnád ki!

Ami belül van

A történet egy esküvő előtti összejövetelen indul, ahol régi egyetemi barátok találkoznak újra. Amúgy is feszült a helyzet, de amikor felbukkan a rég nem látott ismerősük egy titokzatos bőrönddel, minden a feje tetejére áll. Nem lőjük le, mi van a bőröndben, de annyit elmondunk, hogy ez aztán alaposan megkavarja a dolgokat, és te sem tudod majd az utolsó percig eldönteni, hogy most mégis mi a helyzet.

Jelenlét

A Payne család új házba költözik: Rebekah és Chris, valamint két kamasz gyerekük, Tyler és Chloe próbálnak új életet kezdeni. Chloe azonban hamar megérzi, hogy nincsenek egyedül a házban – valami figyeli őket, mozog a szobák között, és mintha különösen hozzá kötődne. A film érdekessége, hogy szinte végig ennek a titokzatos jelenlétnek a szemszögéből látjuk a család életét, de a végén a fordulat így sem kitalálható!

Eltűnt

A történet főszereplője a 18 éves June, aki Los Angelesben marad, miközben édesanyja új párjával Kolumbiába utazik. Amikor azonban a nő nem érkezik meg a hazafelé tartó járattal, hamar kiderül, hogy baj van. Mivel June fizikailag nem tud rögtön utánamenni, gyakorlatilag az interneten kezdi el felgöngyölíteni anyja eltűnését: e-maileket, keresési előzményeket, közösségi médiát, kamerafelvételeket és különböző online fiókokat kutat át. Minél mélyebbre ás, annál több titokra bukkan, és lassan az is világossá válik számára, hogy sem Kevin, sem az anyja múltja nem egészen az, aminek hitte.

Utolsó éjszaka a Sohóban

Eloise divattervezőnek készül, ezért Londonba költözik tanulni. Nem sokkal később különös álmokat kezd látni: éjszakánként visszacsöppen az 1960-as évek Sohójába, ahol egy feltörekvő énekesnő, Sandie életét követi. Eleinte minden csillogónak és izgalmasnak tűnik, ám Sandie álmai hamar sötét fordulatot vesznek, főleg miután megismeri Jacket, aki ígéretekkel csábítja magához. Eloise egyre kevésbé tudja elválasztani a múltat a jelentől, és meg van győződve arról, hogy Sandie-vel valami borzalmas történt. Nyomozni kezd, miközben furcsa alakokat lát maga körül, és lassan egy régi gyilkosság története rajzolódik ki előtte.

The Housemaid – A téboly otthona

Millie Calloway nemrég szabadult a börtönből, és kétségbeesetten próbál új életet kezdeni. Amikor a dúsgazdag Winchester család bentlakásos házvezetőnőt keres, Millie úgy érzi, végre szerencséje van. Beköltözik Nina és Andrew Winchester gyönyörű otthonába, ám az álommunka szinte azonnal furcsa fordulatot vesz. Csakhogy ebben a történetben szinte senki nem az, akinek elsőre látszik... Többet nem mondunk, érdemes megnézni!

Fresh

Noa már teljesen belefáradt az online randizásba és a kínos találkákba. Aztán egy szupermarketben megismeri a sármos, vicces Steve-et, aki elsőre pont annak tűnik, akire Noa várt. Néhány jól sikerült randi után Steve egy romantikus hétvégére invitálja, Noa pedig igent mond. Csakhogy ami ezután történik, az olyan fordulat, hogy tényleg sosem találnád ki előre!