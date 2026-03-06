Életmód
Pénteki olvasóklub: 5 forbidden romance könyv, ha imádtad Sophie és Benedict tiltott szerelmét A Bridgerton családban
Forrás: Photo by LIAM DANIEL/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.
A születési dátumod felfedi, milyen karmát hoztál magaddal előző életedből
Nem mindegy, hányadikán születtél. Ebből könnyen ki lehet ugyanis következtetni, hogy milyen karmával érkeztél ebbe az életbe.
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Napi horoszkóp március 6.: a Rákok váratlan segítséget kapnak, az Oroszlánok komoly nagyobb volumenű kapnak
Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!
Megkérdeztük a férfiakat: ez az 5 manikűr a legkevésbé szép szerintük egy nőn
Magyar férfiak elmondták, melyik az az 5 manikűr, amit azonnal kiszúrnak egy nőn - és nem pozitív okokból kifolyólag.
Ez a munka illik hozzád a csillagjegyed szerint
Szerinted neked mit írtak meg a csillagok?
Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Julia Quinn összesen nyolc kötetet írt A Bridgerton család címet viselő könyvsorozatába, és mindegyik részben egy másik Bridgerton-tesót helyezett a történet középpontjába, szóval Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory és Hyacinth love storyjáról is írt regényeket. És nemcsak a főhős változik minden alkalommal, hanem a trope is!
Daphne és Simon a fake dating rajongóinak szól, Anthony és Kate románca az enemies to lovers storyline-t követi, Colin és Penelope a friends to lovers kedvelőinek lehet a kedvence, míg Benedict és Sophie a forbidden love trope-ot kapták meg a szerzőtől, azaz nem szabadna egymásba szeretniük, de hiába tilos, mégsem tudnak ellenállni egymásnak.
Neked is a harmadik kötet, illetve a Netflix sikersorozatának negyedik évadja lopta be magát leginkább a szívedbe? Ajánlunk pár hasonló love storyt!
Galéria / 5 kép
Pénteki olvasóklub: 5 forbidden romance könyv, ha imádod Sophie és Benedict tiltott szerelmét A Bridgerton családban
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Promóciók
Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?
Önbarnító kisokos: így válassz jó önbarnítót, ha tavasszal már napcsókolta bőrt szeretnél
Így garantáltan nem lesz foltos a barnulásod.
Amikor nagy az egyetértés: ezeket a filmeket az Akadémia és a közönség is imádta
Általában az ellenkezője igaz, de néha pont úgy állnak együtt a csillagok, hogy nincs helye vitának.
Az Oscar-jelölt Jessie Buckley horrorfilmjének fontos üzenete van: megérkezett a mozikba A menyasszony!
Az Oscar-jelölt rendező, Maggie Gyllenhaal Bonnie és Clyde történetét idéző love storyja olyan sztárok főszereplésével, mint a Hamnet színésznője, Christian Bale, Annette Bening, Jake Gyllenhaal vagy Penélope Cruz. Már a mozikban!
7 film a Netflixen, ami annyira brutális, hogy képtelenek vagyunk újranézni
Vannak filmek, amik után nem azzal a gondolattal ugrunk fel a kanapéról, hogy ezt azonnal megnéznénk még egyszer.
Napi horoszkóp március 6.: a Rákok váratlan segítséget kapnak, az Oroszlánok komoly nagyobb volumenű kapnak
Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!
A születési dátumod felfedi, milyen karmát hoztál magaddal előző életedből
Nem mindegy, hányadikán születtél. Ebből könnyen ki lehet ugyanis következtetni, hogy milyen karmával érkeztél ebbe az életbe.