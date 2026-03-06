Napi Horoszkóp
Pénteki olvasóklub: 5 forbidden romance könyv, ha imádtad Sophie és Benedict tiltott szerelmét A Bridgerton családban

Barna Borbála
Kult
Utoljára frissült: 2026. március 6. 20:44

Forrás: Photo by LIAM DANIEL/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.

A Bridgerton család
A nap cikke

A születési dátumod felfedi, milyen karmát hoztál magaddal előző életedből

Nem mindegy, hányadikán születtél. Ebből könnyen ki lehet ugyanis következtetni, hogy milyen karmával érkeztél ebbe az életbe.

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.

Promóciók

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi...
Olvasd el!

Napi horoszkóp március 6.: a Rákok váratlan segítséget kapnak, az Oroszlánok komoly nagyobb volumenű kapnak

Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!

Olvasd el!

Megkérdeztük a férfiakat: ez az 5 manikűr a legkevésbé szép szerintük egy nőn

Magyar férfiak elmondták, melyik az az 5 manikűr, amit azonnal kiszúrnak egy nőn - és nem pozitív okokból kifolyólag.

Olvasd el!

Ez a munka illik hozzád a csillagjegyed szerint

Szerinted neked mit írtak meg a csillagok?

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Olvasd el!

7 film a Netflixen, ami annyira brutális, hogy képtelenek vagyunk újranézni

Vannak filmek, amik után nem azzal a gondolattal ugrunk fel a kanapéról, hogy ezt azonnal megnéznénk még egyszer.

Julia Quinn regénysorozatának harmadik kötetében és a Netflix sikerszériájának negyedik évadjában a főhősöknek nem szabadna egymásba szeretniük, de képtelenek ellenállni egymásnak. És nem ők az egyetlenek!

Julia Quinn összesen nyolc kötetet írt A Bridgerton család címet viselő könyvsorozatába, és mindegyik részben egy másik Bridgerton-tesót helyezett a történet középpontjába, szóval Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory és Hyacinth love storyjáról is írt regényeket. És nemcsak a főhős változik minden alkalommal, hanem a trope is!

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 5 dolog A Bridgerton család 4. évadában, ami teljesen más, mint a könyvben

Daphne és Simon a fake dating rajongóinak szól, Anthony és Kate románca az enemies to lovers storyline-t követi, Colin és Penelope a friends to lovers kedvelőinek lehet a kedvence, míg Benedict és Sophie a forbidden love trope-ot kapták meg a szerzőtől, azaz nem szabadna egymásba szeretniük, de hiába tilos, mégsem tudnak ellenállni egymásnak.

Neked is a harmadik kötet, illetve a Netflix sikersorozatának negyedik évadja lopta be magát leginkább a szívedbe? Ajánlunk pár hasonló love storyt!

