Pénteki olvasóklub: 5 forbidden romance könyv, ha imádtad Sophie és Benedict tiltott szerelmét A Bridgerton családban

Julia Quinn összesen nyolc kötetet írt A Bridgerton család címet viselő könyvsorozatába, és mindegyik részben egy másik Bridgerton-tesót helyezett a történet középpontjába, szóval Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory és Hyacinth love storyjáról is írt regényeket. És nemcsak a főhős változik minden alkalommal, hanem a trope is!

Daphne és Simon a fake dating rajongóinak szól, Anthony és Kate románca az enemies to lovers storyline-t követi, Colin és Penelope a friends to lovers kedvelőinek lehet a kedvence, míg Benedict és Sophie a forbidden love trope-ot kapták meg a szerzőtől, azaz nem szabadna egymásba szeretniük, de hiába tilos, mégsem tudnak ellenállni egymásnak.

Neked is a harmadik kötet, illetve a Netflix sikersorozatának negyedik évadja lopta be magát leginkább a szívedbe? Ajánlunk pár hasonló love storyt!

