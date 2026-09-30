6 alkalom, amikor a készítők úgy elrontották a castingot, hogy az egy film vagy sorozat teljes bukásához vezetett

A kis hableány

Az élőszereplős változatot eleinte még várták is az emberek, ám amikor a castingot bejelentették, a film már előre bukásnak lett ítélve. Főleg azért támadták Halle Bailey szereposztását, mert az 1989-es rajzfilm Arielje fehér bőrű, vörös hajú figura, Halle pedig fekete színésznő. Voltak, akik ragaszkodtak a megszokott külsőhöz, de a reakciók egy része kifejezetten rasszista volt: a #NotMyAriel hashtag is terjedni kezdett, és Halle személyesen is kapott gyűlölködő üzeneteket. A film megjelenése után a remake-et más okokból is kritizálták, például a hosszát és a látványvilágát, de abban azért egyetértettek sokan, hogy Halle énekhangja és alakítása rendben volt. Egyszerűen csak nem ő Ariel.

forrás: A kis hableány

Hófehérke

Az élőszereplős Hófehérke még ennél is nagyobb utálatot kapott, és Rachel Zegler szereposztása váltott ki felháborodást. Egyesek azt kifogásolták, hogy a kolumbiai felmenőkkel rendelkező színésznő szerintük nem illik a „hófehér bőrű” mesefigurához. Később Rachel nyilatkozatai is olajat öntöttek a tűzre: az eredeti rajzfilm szerelmi történetét elavultnak nevezte, ami sok rajongónak nem tetszett, hiszen úgy beszélt Disney klasszikusáról, mintha utálná azt. És akkor a film CGI-törpéi és más változtatásai szintén vitát váltottak ki. Itt a bukás tényleg megvan: a 2025-ös film nagyjából 206 millió dollárt hozott világszerte, miközben a gyártása körülbelül 269 millióba került.

forrás: Hófehérke

The Last of Us

Az emberek elsőre furcsának találták, hogy épp Pedro Pascal lett a főszereplő, de az első évadban a színész bebizonyította, hogy tökéletes Joel. A másik nagy felháborodás viszont Bella Ramsey Ellie-jéhez kötődött: egyrészt az emberek nem értették, miért egy olyan színésznőt választottak, aki egyáltalán nem hasonlít a karakterre, másrészt a második évadban már nem volt elég erős maga a szereplő sem ahhoz, hogy elvigye a hátán az egész sorozatot. A játékban ezzel nem volt gond. A második évad fináléját 3,7 millióan nézték csak meg, szemben a korábbi 8,2 millióval. De ettől függetlenül jövőre jön a harmadik évad.

forrás: The Last of Us

Vaják

Henry Cavill amúgy is nagy rajongói táborral rendelkezik, de azért elég sokat dobott a Vaják sorozaton az, hogy a színész hű volt az alapanyaghoz, ismerte és szerette is azt. Eleinte Anya Chalotra castingját nem szerették az emberek (Yenneferre karaktere), de később a nézők szívéhez nőtt. A bukás inkább ott jött, hogy Henry Cavill kénytelen volt távozni a szériából (ragaszkodott ahhoz, hogy hűek maradjanak a könyvhöz, de a készítők teljesen más irányt akartak venni), és a helyét Liam Hemsworth vette át. Liam még egész jó Gerarlt is lehetett volna, de addigra már annyira hozzászoktak a nézők a Henry-féle megformáláshoz, hogy nem tudták elfogadni az új castingot. Ez a sorozat végét is jelentette.

forrás: Vaják

Páncélba zárt szellem

Ki gondolná, hogy egy film Scarlett Johansson szereposztása miatt lesz hatalmas bukás?! Elvégre a világ egyik legjobban szeretett színésznőjéről beszélünk. Hát, a Páncélba zárt szellem esetében mégis ez történt. A film ugyanis egy japán mangán, majd egy ebből klasszikussá vált animén alapszik, ehhez képest egy fehér színésznő kapta meg a főszerepet. A szereposztás körüli whitewashing-vita végigkísérte a premiert, a film pedig a 110 millió dolláros gyártási költségéhez képest csak 168 milliót hozott világszerte. Végül a Paramount egyik vezetője is felfedte: szerinte a vita is hozzájárulhatott a gyenge szerepléshez.

forrás: Páncélba zárt szellem

Borderlands

2024-ben elég sokan várták ezt a filmet (aminek egy részét amúgy Magyarországon forgatták), ehhez képest viszont jó nagy bukás lett a végén, erősen a casting miatt is. Kevin Hart mint Roland ugyanis nagy mellényúlás volt a fanok szerint. A játékban Roland komoly, tekintélyt parancsoló katona, ezért sok rajongó már a bejelentéskor furcsállta, hogy a vígjátékairól ismert Kevin kapta a szerepet. A bemutató után több kritikus is úgy érezte, hogy nem illik a figurához. Cate Blanchett Lilithje szintén megosztotta a rajongókat, bár róla eltérő vélemények születtek. A bukás itt egyértelmű: a film 115 millió dolláros gyártási költség mellett világszerte körülbelül 33 milliót hozott. A rossz fogadtatásért a casting mellett a forgatókönyvet és az adaptációt is bírálták.

forrás: Borderlands

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