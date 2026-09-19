7+1 film, ami bemutatja: nőként a randizás kész horror is lehet

A randizás papíron izgalmasnak tűnhet, sőt, a romkomokban kifejezetten jó móka: jön az a jó pasi, akitől azonnal pillangók vannak a gyomorban, egymást érik a romantikus randik, minden klappol... De a valóságban az ismerkedés ritkán ilyen. Helyette sokszor tele van red flagekkel, és már az első percekben jöhet az a kellemetlen érzés, hogy itt bizony nincs meg az összhang.

Érdekesség, hogy a romkomokkal szemben a drámák és horrorok egészen más arcát mutatják meg a randizásnak. Utóbbiak jól érzékeltetik, mi lehet ijesztőbb annál, mint amikor a sármos idegenről, az álompasiról vagy épp a leendő férjedről derül ki, hogy nagyon nem az, akinek mutatta magát. Össze is szedtünk pár filmet, ami megmutatja, hogy nőként a randizás valóságos horror lehet!

Friss (Fresh)

Noa már teljesen kiégett a randiappoktól, amikor egy boltban találkozik egy jóképű, vicces, figyelmes férfival. Steve annyira tökéletesnek tűnik, hogy Noa randizgatni kezd vele, találkozgatnak, majd elmegy vele egy romantikus hétvégére – ekkor derül ki, hogy a pasi „különleges ízlése” egészen más jelentést takar. Döbbenet, hogy erről a filmről miért hallunk keveset, pedig tényleg nagyon jól sikerült!

forrás: Fresh c. film

Nő a reflektorfényben

Ez a film azért különösen para, mert valós történet. Anna Kendrick karaktere egy tévés társkereső műsorba jelentkezik, amiben párt kell választania magának, csakhogy az egyik agglegény maga Rodney Alcala, a hírhedt sorozatgyilkos. A férfi megnyeri a randit, és bár a nő nem szívesen, de rábólint egy randira... Maga Anna is arról beszélt a film kapcsán, hogy egy ismeretlennel való randizás szükségszerűen sebezhető helyzetbe hozza az embert – a film pedig pontosan erre épít.

forrás: Nő a reflektorfényben c. film

Vészjelzés (Blink Twice)

Frida összefut egy partin a milliárdos Slater Kinggel, aki spontán meghívja őt és barátnőjét privát szigetére. Luxus, pezsgő, gyönyörű környezet és vonzó férfiak – mi baj történhetne? Hát, körülbelül minden. Frida hamarosan azt érzi, hogy valami nincs rendben, de a valóságra egyszerűen nincs felkészülve. Nem véletlen, nagyon komoly a film!

forrás: Vészjelzés c. film

Társ

Ez a film kicsit kilóg a sorból, de imádtuk! Iris és pasija kapcsolata elsőre tökéletesnek tűnik, a találkozásuk, a kapcsolatuk, minden. Amikor viszont a srác baráti társaságához csatlakoznak egy nagyon elszigetelt luxusházikóban, sorra történnek a váratlan dolgok. Aztán kiderül, hogy a kapcsolatuk jóval sötétebb, manipulatívabb, mint amilyennek elsőre tűnik...

forrás: Társ c. film

Fuss, szépségem, menekülj!

Cherie egy elsőre sármos, sikeres férfival megy randizni, az este azonban pillanatok alatt rémálommá válik, és innentől már nem az a kérdés, lesz-e második randi, hanem hogy egyáltalán túléli-e az éjszakát. Ehhez a listához nagyon jól passzol, mert szó szerint egy rosszul elsült randiból csinál túlélőhorrort.

forrás: Fuss, szépségem, menekülj! c. film

Gyilkos randi (Drop)

Violet hosszú idő után végre rászánja magát egy első randira, és eleinte úgy tűnik, ezúttal tényleg szerencséje van: Henry jóképű, figyelmes és a kémia is működik közöttük. A kellemes vacsora azonban hamar rémálommá válik, amikor Violet telefonjára névtelen üzenetek érkeznek, amelyek egyre durvább követeléseket tartalmaznak. A fenyegető azt állítja, hogy Violet családja veszélyben van, ha nem engedelmeskedik... Ha van film, ami tökéletesen megmutatja, hogyan válhat egy ígéretes első találkozás pillanatok alatt totális horrorrá, akkor ez az.

forrás: Drop c. film

A meghívás

Evie egy DNS-teszt után váratlanul felfedezi, hogy Angliában élnek távoli rokonai, akik rögtön meg is hívják egy fényűző esküvőre. A gyönyörű kastélyban ráadásul feltűnik Walter, a sármos és titokzatos házigazda, akivel gyorsan kialakul közöttük a vonzalom. Csakhogy hamar világossá válik: Evie nem véletlenül került ebbe a családba, és a férfi romantikus közeledése mögött sokkal sötétebb szándék húzódik. Kevés film mondja ennél látványosabban, hogy attól, mert valaki úgy néz ki, mint egy romantikus regény álompasija, még simán lehet belőle a legrosszabb rémálmod.

forrás: A meghívás c. film

+1: Something Very Bad Is Going to Happen

Bár itt nem randiról van szó, hanem már arról, amikor együtt vagytok, de nagyon ide illik! Rachelnek elvileg élete legboldogabb hetére kellene készülnie: néhány nap múlva hozzámegy Nickyhez, akivel egy eldugott erdei házban tervezik megtartani az esküvőjüket. Csakhogy minél közelebb kerül a nagy nap, annál erősebben érzi, hogy valami nagyon nincs rendben. Furcsa események, baljós előjelek és egyre növekvő kételyek követik egymást, Rachel pedig lassan már abban sem biztos, hogy tényleg azzal az emberrel készül összekötni az életét, akinek hitte. A sorozat tulajdonképpen azt a félelmet viszi horrorisztikus végletekig, amely talán minden rossz randinál ijesztőbb: mi van, ha csak akkor ismered fel a red flageket, amikor már majdnem kimondtad az igent?

forrás: Netflix