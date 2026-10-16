Filmek a 90-es évekből, amik tökéletesek egy őszi bekuckózós napra

Vannak esték, amikor a legjobb program egyszerűen az, hogy átveszed a legkényelmesebb otthoni szettedet, készítesz valami finomat, és elindítasz egy filmet. Ilyenkor különösen jólesik visszatérni azokhoz a történetekhez, amelyekben ismerősek az arcok, jólesően régimódi a romantika.

A kilencvenes évek filmes felhozatalában pedig bőven találsz ilyen kedvenceket. Az őszi filmestéhez ráadásul nem feltétlenül kell, hogy minden jelenetben sárga falevelek hulljanak: néha egy szerethető karakter, egy mesés történet vagy egy kis boszorkányos hangulat is elég.

Ezekkel a régi kedvencekkel még a legszürkébb őszi nap is jobb lesz!

Átkozott boszorkák (1998)

Sally és Gillian ugyanabból a boszorkánycsaládból származnak, de egészen másképp állnak az örökségükhöz: egyikük hétköznapi életre vágyik, másikuk sokkal szabadabban bánik a varázslattal. A szerelmi életüket azonban egy régi családi átok is megnehezíti, így a boldogsághoz vezető útjuk finoman szólva sem egyszerű. Sandra és Nicole párosában az a szerethető, hogy a nagyon különböző testvérek kapcsolatát is közel hozzák. Ha ősszel valami romantikusra és boszorkányosra vágysz, ezzel könnyű elindítani a filmestét.

A szerelem hálójában (1998)

Kathleen egy kis könyvesboltot vezet, Joe pedig annak a nagy üzletláncnak az embere, amely veszélyezteti a vállalkozását. Miközben a hétköznapokban ellenfelek, az interneten névtelenül levelezni kezdenek, és egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Meg és Tom romkomja visszavisz abba az időbe, amikor egy új e-mail még önmagában izgalmas eseménynek számított. Könyvek, félreértések és lassan kibontakozó érzelmek: pont az a kombináció, amely mellett jólesik egy estére elfelejteni a telefonodat.

Harry és Sally (1989)

Lehet barátság férfi és nő között anélkül, hogy a vonzalom mindent összekuszálna? Harry és Sally évekig kerülgetik ezt a kérdést, miközben az első találkozásuk után újra és újra egymás útjába sodródnak. Meg és Billy kettőse attól működik ennyire jól, hogy a csipkelődés mögött fokozatosan valódi közelség alakul ki. Ha szereted azokat a romantikus filmeket, amelyekben a beszélgetések legalább olyan fontosak, mint a nagy vallomások, ezt érdemes újra elővenned.

Hamupipőke (1997)

Ebben a zenés feldolgozásban Brandy alakítja Hamupipőkét, Whitney pedig a tündérkeresztanyát, aki segít neki esélyt kapni egy másfajta életre. A történet a jól ismert mesét követi, de a dalok és a szereplőgárda egészen saját karaktert adnak neki. Különlegessége, hogy már a kilencvenes években természetesen kezelte a sokszínű szereposztást egy klasszikus tündérmesében. Olyan estére válaszd, amikor szívesen elhiszed, hogy egyetlen meghívásból is valami csodálatos indulhat.

Kisasszonyok (1994)

Meg, Jo, Beth és Amy ugyanabban a családban nőnek fel, mégis nagyon különböző elképzeléseik vannak arról, milyen életet szeretnének. Miközben az amerikai polgárháború idején édesanyjukkal próbálnak boldogulni, a testvéri köteléket a szerelem, az ambíciók és a veszteségek is formálják. Az 1994-es feldolgozásban különösen könnyű közel kerülni az írónak készülő Jo útkereséséhez. Ha családi történetre vágysz, amely egyszerre megható és romantikus, ezt válaszd, de a zsebkendőt is tartsd kéznél.

Értelem és érzelem (1995)

Elinor és Marianne Dashwood családjának anyagi helyzete az apjuk halála után megrendül, a két nővér pedig nagyon eltérően próbál eligazodni az érzelmek világában. Elinor inkább fegyelmezi magát, Marianne viszont teljes szívvel éli meg a szerelmet és a csalódást is. Emma és Kate kettőse miatt a testvéri kapcsolat legalább olyan izgalmas, mint a romantikus szálak. Ha kedveled Jane Austen világát, itt bőven kapsz visszafojtott érzéseket, félreértéseket és olyan pillantásokat, amelyek egész beszélgetéseket helyettesítenek.

10 dolog, amit utálok benned (1999)

Bianca csak akkor randizhat, ha a nővére, Kat is megteszi, csakhogy Kat egyáltalán nem vágyik arra, hogy megfeleljen a környezete elvárásainak. A helyzet megoldására felbérelik a titokzatos Patricket, a tervbe azonban hamarosan valódi érzelmek is keverednek. Julia és Heath párosa a kilencvenes évek tinifilmjeinek egyik nagy kedvence lett. Ha most inkább csipkelődésre, gimnáziumi bonyodalmakra és romantikára van szükséged, ezzel nehéz mellélőni.

Sztárom a párom (1999)

Mi történik, ha egy visszafogott londoni könyvesboltos életébe egyszer csak besétál egy világhírű filmsztár? William és Anna történetében éppen az a legnagyobb kihívás, hogy a köztük kialakuló kapcsolat két teljesen eltérő hétköznapot próbál összeegyeztetni. Hugh és Julia párosához könnyű újra meg újra visszatérni, mert a film a nagy romantikus gesztusok mellett a kínos, esetlen pillanatoknak is teret ad. Egy otthon töltött estéhez különösen jól passzol ez a kicsit mesés londoni kitérő.

Majdnem híres (2000)

A tizenöt éves William lehetőséget kap arra, hogy újságíróként elkísérjen egy feltörekvő rockzenekart a turnéjára. A hetvenes évek zenei világában hamar kiderül, hogy a rajongás, a barátság és a szakmai távolságtartás nem mindig fér meg könnyen egymás mellett. A történetben fontos szerepet kap a Kate által alakított Penny Lane is, aki William számára ennek az egész világnak a vonzerejét megtestesíti. Bár ez a film már 2000-ben készült, a nosztalgikus filmestén abszolút helye van.

A szerelem hullámhosszán (1993)

Sam a felesége elvesztése után a fiával próbál új életet kezdeni, a kisfiú azonban úgy dönt, segítségre van szükségük, és felhív egy rádióműsort. Az adást Annie is hallja, akit annyira megérint az özvegy férfi története, hogy szeretne találkozni vele, pedig már jegyben jár valaki mással. Meg és Tom filmje azokhoz szól, akik szeretnek hinni a különös véletlenekben. A romantika mellett az újrakezdésről is mesél, ettől pedig az egész történet kap egy meghatóbb réteget.

Hókusz pókusz (1993)

Három, a tizenhetedik századból származó salemi boszorkány újra életre kel, és egyetlen éjszaka alatt alaposan felforgatja a várost. A Sanderson nővérek körül pillanatok alatt elszabadul a káosz, így a feltámasztásukért felelős fiataloknak bőven akad dolguk. A film a boszorkányos történetet komédiával keveri, ezért akkor is jó választás lehet, ha a kemény horrorokat inkább kihagynád. Októberben különösen könnyű ráhangolódni erre a túlzó, játékos halloweeni világra.

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