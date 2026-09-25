Az ősz a nosztalgia évszaka: 5 film és sorozat, amit most KÖTELEZŐ újranézned

Amikor a nyár véget ér, hétről hétre egyre rövidülnek a nappalok, az időjárás drasztikusan lehűl, szóval egyre több időt töltünk a négy fal között. A bekuckózás tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit befelé forduljunk, átgondoljunk az évünket és úgy általában az életünket. (Tudod, gyerekként az ősz mindig egy új kezdetet jelentett az iskolában, ez az érzés pedig felnőttként is elkísér minket.)

Ez a picit talán melankolikus évszak, a lehulló levelek látványa az elmúlásra emlékeztet minket, ezért ilyekor kifejezetten hajlamosak vagyunk a nosztalgiázásra – például előszedjük azokat a filmeket és sorozatok, amelyekkel visszautazhatunk gondolatban a múltba. Mutatjuk, mi az, amit KÖTELEZŐ újranézned ősszel a legkényelmesebb takaród alá bújva! (Természetesen a Szívek szállodája mellett…)

Jöhet az őszi filmes-, és sorozatod bakancslistád? FŐzz egy teát, gyújts egy gyertyát és indulhat a nosztalgiázás!

Nosztalgiázz velünk tovább! Ezeket a dolgokat csak akkor ismerheted fel, ha már elmúltál harminc!

Átkozott boszorkák

Az Owens-nővérek visszatérő vendégek az otthonunkban minden ősszel: az 1998-ban bemutatott Átkozott boszorkák film mára tényleg klasszikussá vált Sandra Bullock és Nicole Kidman főszereplésével. A család erejéről, a sisterhoodról szóló (szó szerint) varázslatos történet a boszorkányokról abszolút hozza az őszi vibe-ot, neked már csak annyi a dolgod, hogy keverj hozzá magadnak és a barátnőidnek egy (pár) margaritát. Mert igen, azokkal a BFF-jeiddel kell látnod, akikkel néha úgy érzitek, mintha nektek is el lenne átkozva a szerelmi életetek!

forrás: Getty Images Átkozott boszorkák

Hókusz pókusz

A spooky-season alatt iktasd be azt is, hogy újranézed a Hókusz pókusz filmet: mivel Halloween idején játszódik, szerintünk nem is kérdés, mikor kell bekapcsolnod ezt az ikonikus sztorit 1993-ból Bette Midler, Sarah Jessica Parker és Kathy Najimy főszereplésével. Éld át újra, mi történik, amikor egy tizenéves srác, Max véletlenül életre kelti a Sanderson boszorkányokat Salemben többszáz évvel a haláluk után.

forrás: 1993 Walt Disney Pictures Hókusz pókusz

Bűbájos boszorkák

A Bűbájos boszorkák első évada 1998-ban debütált és utána nyolc évadon át visszatérhettünk a Halliwell-nővérek otthonába. Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano) és Paige (Rose McGowan) örökre belopták magukat a szívünkbe, szóval időre időre szeretjük újra kinyitni velük az Árnyak könyvét, hogy lássuk, miként boldogulnak az életben boszorkányként.

forrás: IMDb Bűbájos boszorkák

Vámpírnaplók

Nyolc évadot kapott a Vámpírnaplók sorozat is, amire a 2009-ben bemutatott első része óta rákattantunk és ebből a függőségünkből azóta sem gyógyultunk ki. Sőt, nem is akarunk! Ősszel mindig visszatérünk Mystic Fallsban, hogy felidézhessük, hogyan őrlődött Elena Gilbert (Nina Dobrev) a két szexi vámpírtesó, Stefan (Paul Wesley) és Damon Salvatore (Ian Somerhalder) között, miközben sok természetfeletti lény felbukkanása bonyolította tovább az amúgy sem egyszerű életüket.

forrás: The CW Vámpírnaplók

Sabrina, a tiniboszorkány

Oké, elismerjük, a Bűbájos boszorkák és a Vámpírnaplók elég sokszor összetörte a szívünket, szóval ezeket a sebeket az 1996-ban premierező Sabrina, a tiniboszorkány 7 évadjával gyógyítjuk be ősszel. A varázslat, a boszorkányság ennek is fontos része, csak a drámai pillanatok elmaradnak: a Melissa Joan Hart által életre keltett Sabrina a 16. születésnapján tudja meg, hogy boszi, de a két nagynénje és a macskája, Salem segítenek neki elboldogulni ezzel a mágikus káosszal.

forrás: American Broadcasting Companies, Inc. Sabrina, a tiniboszorkány

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