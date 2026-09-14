A filmrajongók imádni fogják: ezen a térképen megnézheted, milyen film forgott a közeledben

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Forrás: InterCom
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Ha valaha is elgondolkodtál azon, vajon forgattak-e filmet a városodban, a kedvenc nyaralóhelyeden vagy akár néhány utcányira az otthonodtól, most végre választ kaphatsz. A Movie Scene Map egy ingyenes, interaktív térkép, amely összegyűjti a világ valódi forgatási helyszíneit – és olyan könnyű elveszni rajta, hogy az internetezők máris a produktivitás egyik legújabb ellenségének kiáltották ki.
Az oldal első pillantásra egy kicsit a Google Térképre emlékeztet, csakhogy itt nem éttermeket, üzleteket és útvonalakat keresel, hanem filmes helyszíneket. Egyetlen kattintással kiderítheted, milyen produkciók készültek egy adott városban, kastélyban, utcában vagy természeti környezetben.
Kétféleképpen is elindulhatsz a filmes nyomozásban
Az oldal használata pofonegyszerű: ha van egy konkrét filmed vagy sorozatod, amelynek kíváncsi vagy a helyszíneire, elég rákeresned a címére. A térképen ezután megjelennek azok a pontok, amelyek az adott produkció forgatásához kapcsolódnak.
A Trónok harca például az Egyesült Királyságtól és Horvátországtól egészen Marokkóig számos helyszínen készült, míg a Harry Potter-filmek térképe főleg Anglián és Skócián vezet végig. Vagyis néhány perc alatt összeállíthatod a saját filmes bakancslistádat – és máris teljesen más szemmel nézhetsz a következő utazásodra.
A másik lehetőség, hogy nem egy produkcióra, hanem egy konkrét helyre keresel rá. Megnézheted például, milyen jeleneteket forgattak abban a városban, ahol élsz, a környéken, ahol felnőttél, vagy azon a helyen, ahová legközelebb utazol.
Az oldal adatbázisa ráadásul elképesztő tempóban bővül: a róla szóló eredeti cikk megjelenésekor még 15 716 helyszínt tartalmazott 166 országból, a jelenlegi adatbázis azonban már több mint 30 ezer valós helyszínt sorol fel 189 országban.
Közel húszezer filmhez és sorozathoz tartozik önálló adatlap, emellett több ezer videójáték, valamint több száz anime és manga is böngészhető rajta. A térkép hivatalos tájékoztatója szerint a számok minden új adatfrissítéssel változhatnak. (Az adatbázis ugyanakkor nem teljes. Ha egy ismert filmnél nem jelenik meg az a helyszín, amelyről biztosan tudod, hogy ott forgattak, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy tévedsz.)
Az internet máris teljesen rákattant
A Movie Scene Map rövid idő alatt virálissá vált: az oldal készítője, aki Mr. Flightmussy néven van jelen az interneten, korábban arról számolt be, hogy több mint félmillió látogató kereste fel a térképet.
A felhasználók szerint ez a térkép veszélyesen addiktív: tipikusan csak egyetlen film helyszínét akarod ellenőrizni, majd tíz perccel később már azt kutatod, mit forgattak a szomszéd városban, a tavalyi nyaralásod helyszínén vagy a következő hétvégi úti célod környékén. Szóval igen, érdemes kipróbálni – de lehetőleg akkor, amikor nincs sürgős dolgod.
Kíváncsi vagy, mit forgattak Magyarországon?
Meglepően sok mindent! A Movie Scene Map magyarországi oldalán jelenleg 134 hazai forgatási helyszín szerepel:
- 2 filmstúdió és díszlet
- 10 kastély és palota
- 37 nevezetesség és épület
- 2 utca és tér
- 12 természeti helyszín
- 71 város és település
A legtöbb találat természetesen Budapestre esik: a térkép 84 produkciót kapcsol közvetlenül a fővároshoz, további 60 esetében pedig a Wikipédia szövege említi Budapestet forgatási helyként. Fontos, hogy ezeknél nem mindig tudja megmutatni a pontos épületet vagy utcát, néha csak annyit, hogy valahol Budapesten dolgozott a stáb.
A legismertebb filmek, amelyeket Magyarországon forgattak:
- Mentőexpedíció
- Dűne
- Dűne: Második rész
- Szárnyas fejvadász 2049
- Fekete Özvegy
- Szegény párák
- Vörös veréb
- A kém
- A brutalista
- A kém, aki szeretett engem
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