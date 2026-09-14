Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Kult

A filmrajongók imádni fogják: ezen a térképen megnézheted, milyen film forgott a közeledben

#film
#Mozi
#Forgatás
#térkép
#kulisszatitok
#forgatási helyszín
Dóri
Kult
Utoljára frissült: 2026. szeptember 14. 22:42

Forrás: InterCom

Dűne: Második rész
A nap cikke

A genetika nem viccel: apja klónjának nevezik Cillian Murphy fiát, hihetetlen a hasonlóság

Na, erre mondják, hogy az alma NAGYON NEM esett messze a fájától.

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére

Vajon hol tör ki nevetés a moziteremben, és mikor ül ki izgatott várakozás a nézők arcára? Egy film alkotói számára ninc...

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!

Promóciók

A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee

A kreativitás ma már jóval többet jelent annál, mint hogy valaki ügyesen rajzol, fest, vagy ír, ez a különleges képesség...
Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 14.: a Kosok pozitív változásra számíthatnak, a Halaknak érdemes lassítaniuk

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

Heti horoszkóp szeptember 14-20.: az Oroszlánoknak komoly döntést kell hozniuk, a Bakok kissé elveszettnek érzik magukat

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Olvasd el!

8 egykori Disney-sztár, aki azóta már coming outolt

A Disney tökéletesre csiszolt gyereksztárjai közül meglepően sokan csak évekkel később merték igazán felvállalni, kik is ők valójában.

Olvasd el!

Apa-fia párosok Hollywoodban, akik túlzás nélkül ugyanúgy néznek ki

Van, amikor elég egyetlen pillantás, hogy kiderüljön, ki kinek a fia – ezeknél a hollywoodi sztárpárosoknál pedig a hasonlóság már-már zavarba ejtő.

Olvasd el!

"Kipróbáltuk a hármast, aztán minden megváltozott" - 10 ember elmesélte, miért döntött a válás mellett

Azt gondolnánk, egy házasság végéhez hatalmas árulás vagy évek óta tartó konfliktus kell.

Facebook
Twitter
Pinterest
Egy új interaktív térképen pillanatok alatt megnézheted, milyen filmeket és sorozatokat forgattak a közeledben – csak aztán ne lepődj meg, ha órák múlva is ezt böngészed.

Ha valaha is elgondolkodtál azon, vajon forgattak-e filmet a városodban, a kedvenc nyaralóhelyeden vagy akár néhány utcányira az otthonodtól, most végre választ kaphatsz. A Movie Scene Map egy ingyenes, interaktív térkép, amely összegyűjti a világ valódi forgatási helyszíneit – és olyan könnyű elveszni rajta, hogy az internetezők máris a produktivitás egyik legújabb ellenségének kiáltották ki.

Az oldal első pillantásra egy kicsit a Google Térképre emlékeztet, csakhogy itt nem éttermeket, üzleteket és útvonalakat keresel, hanem filmes helyszíneket. Egyetlen kattintással kiderítheted, milyen produkciók készültek egy adott városban, kastélyban, utcában vagy természeti környezetben.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Döbbenetes titkok: így készülnek valójában Hollywoodban a szexjelenetek: mindent a kulisszák mögül

Kétféleképpen is elindulhatsz a filmes nyomozásban

Az oldal használata pofonegyszerű: ha van egy konkrét filmed vagy sorozatod, amelynek kíváncsi vagy a helyszíneire, elég rákeresned a címére. A térképen ezután megjelennek azok a pontok, amelyek az adott produkció forgatásához kapcsolódnak.

A Trónok harca például az Egyesült Királyságtól és Horvátországtól egészen Marokkóig számos helyszínen készült, míg a Harry Potter-filmek térképe főleg Anglián és Skócián vezet végig. Vagyis néhány perc alatt összeállíthatod a saját filmes bakancslistádat – és máris teljesen más szemmel nézhetsz a következő utazásodra.

A másik lehetőség, hogy nem egy produkcióra, hanem egy konkrét helyre keresel rá. Megnézheted például, milyen jeleneteket forgattak abban a városban, ahol élsz, a környéken, ahol felnőttél, vagy azon a helyen, ahová legközelebb utazol.

Az oldal adatbázisa ráadásul elképesztő tempóban bővül: a róla szóló eredeti cikk megjelenésekor még 15 716 helyszínt tartalmazott 166 országból, a jelenlegi adatbázis azonban már több mint 30 ezer valós helyszínt sorol fel 189 országban.

Közel húszezer filmhez és sorozathoz tartozik önálló adatlap, emellett több ezer videójáték, valamint több száz anime és manga is böngészhető rajta. A térkép hivatalos tájékoztatója szerint a számok minden új adatfrissítéssel változhatnak. (Az adatbázis ugyanakkor nem teljes. Ha egy ismert filmnél nem jelenik meg az a helyszín, amelyről biztosan tudod, hogy ott forgattak, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy tévedsz.)

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Expornószínészek meséltek őszintén, milyen is egy valódi pornófilm forgatás

Az internet máris teljesen rákattant

A Movie Scene Map rövid idő alatt virálissá vált: az oldal készítője, aki Mr. Flightmussy néven van jelen az interneten, korábban arról számolt be, hogy több mint félmillió látogató kereste fel a térképet.

A felhasználók szerint ez a térkép veszélyesen addiktív: tipikusan csak egyetlen film helyszínét akarod ellenőrizni, majd tíz perccel később már azt kutatod, mit forgattak a szomszéd városban, a tavalyi nyaralásod helyszínén vagy a következő hétvégi úti célod környékén. Szóval igen, érdemes kipróbálni – de lehetőleg akkor, amikor nincs sürgős dolgod.

Kíváncsi vagy, mit forgattak Magyarországon?

Meglepően sok mindent! A Movie Scene Map magyarországi oldalán jelenleg 134 hazai forgatási helyszín szerepel:

  • 2 filmstúdió és díszlet
  • 10 kastély és palota
  • 37 nevezetesség és épület
  • 2 utca és tér
  • 12 természeti helyszín
  • 71 város és település

A legtöbb találat természetesen Budapestre esik: a térkép 84 produkciót kapcsol közvetlenül a fővároshoz, további 60 esetében pedig a Wikipédia szövege említi Budapestet forgatási helyként. Fontos, hogy ezeknél nem mindig tudja megmutatni a pontos épületet vagy utcát, néha csak annyit, hogy valahol Budapesten dolgozott a stáb.

A legismertebb filmek, amelyeket Magyarországon forgattak:

  • Mentőexpedíció
  • Dűne
  • Dűne: Második rész
  • Szárnyas fejvadász 2049
  • Fekete Özvegy
  • Szegény párák
  • Vörös veréb
  • A kém
  • A brutalista
  • A kém, aki szeretett engem

Galéria / 9 kép

Meglepő dolgok, amiket hollywoodi sztárok mondtak Magyarországról

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére

Vajon hol tör ki nevetés a moziteremben, és mikor ül ki izgatott várakozás a nézők arcára? Egy film alkotói számára ninc...

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!

Promóciók

A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee

A kreativitás ma már jóval többet jelent annál, mint hogy valaki ügyesen rajzol, fest, vagy ír, ez a különleges képesség...
Kép
Életmód

5 étel, ami jobban tönkreteszi az alvásodat, mint ha lefekvés előtt innál egy csésze kávét

A délutáni kávét már rég elhagytad, mégis nehezen alszol el? Könnyen lehet, hogy a kedvenc vacsorád vagy a sorozat mellé bekészített nasid sem segít a helyzeten.

Kép
Sztárok

Meghan Markle és Harry herceg éveken át hazudhattak a világnak: saját magukat buktatták le

A sussexi hercegné legújabb Instagram posztja a tökéletes példája annak, hogy milyen az, ha valaki öngólt rúg...

Kép
Sztárok

5 Harry Potter-sztár, akinek már elege van a varázsvilágból

Mi még mindig boldogan visszamennénk Roxfortba, az eredeti filmek néhány szereplője viszont már nagyon szeretné, ha végre másról is kérdeznék őket.

Kép
Életmód

Miért fáj néha jobban egy majdnem-kapcsolat vége, mint egy szakítás?

Soha nem mondtátok ki, hogy együtt vagytok.

Kép
Szépség

Zendaya drasztikusan frizurát váltott - alig lehet ráismerni az új hajával

Zendaya megint bebizonyította, hogy gyakorlatilag nincs olyan frizura, ami ne állna neki jól - most pedig minden eddiginél rövidebbre váltott.

Kép
Divat

6 trend, amit érdemes ellesni a sztároktól idén ősszel

Ha kíváncsi vagy, mit fogunk néhány héten belül mindenhol látni, elég megnézni, miben jár most Hailey Bieber, Zoë Kravitz vagy Kaia Gerber.