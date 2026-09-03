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Már most vegyél ki szabadságot: ekkor térnek vissza a kedvenc fesztiváljaid 2027-ben

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Utoljára frissült: 2026. szeptember 3. 17:50

Forrás: Sziget Fesztivál

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Véget ért az év legszabadabb időszaka, de nincs okunk gyászolni: először is, mert felejthetetlen emlékeket szereztünk idén nyáron is, másrészt mert jövőre még többet fogunk!

Először is: egy perc néma csend az idei fesztiválszezonért, mert 2026 nyarán is fantasztikus élményekkel zárhattuk az év legforróbb hónapjait és sikerült többször is kiszakadnunk a valóságból a kedvenc előadóink koncertjein.

És igen, kicsit szomorúak vagyunk, hogy most egy évre búcsút kell intenünk ennek az időszaknak, azért szerencsére van mire várunk: a szervezők ugyanis máris bejelentették, mikor rendezik meg 2027-ben a fesztiválokat.

Szóval kapd elő a naptáradat, mondjuk, milyen dátumokat kell már most bekarikáznod, ha a jövő évi szabadnapjaidat tervezed! Mert tudod, kutatások is bizonyítják, hogy amikor betervezel egy izgalmas programot előre, az jót tesz a mentális egészségednek!

Az ezekre való várakozás hatására ugyanis dopamint termelünk, ami örömmel tölthet el minket, lelkesíthet a szürke hétköznapokban, csökkentheti a stressz-szintet. Úgyhogy most lefestünk neked egy pozitív jövőképet 2027 nyarára, ami fixen boldoggá tesz majd!

Összeírtuk neked a programtervet jövő nyárra, neked már csak szabaddá kell tenned magad! Ráadásul most még jóval kedvezőbb, early bird áron veheted meg a bérletedet a fesztiválokra!

EFOTT Fesztivál

Különleges év következik az idén az 50. születésnapját ünneplő EFOTT történetében, mivel a fesztivál 2027-ben a Velencei-tó partjáról Esztergomba, a Prímás-szigetre költözik, ahol július 8. és 11. között rendezik meg. Márpedig az új helyszínt csekkolnod kell!

Campus Fesztivál

Jövőre július 14. és 18. között várják a fesztiválozókat Debrecenben a Nagyerdei Parkban, és már kinyitották azt a bizonyos Kívánságkosarat is, amibe IDE kattintva teheted be a szavazatodat arról, hogy kit szeretnél látni 2027-ben a Campus Fesztiválon!

Sziget Fesztivál

Oké, bevalljuk, idén kicsit aggódtunk amiatt, hogy elmaradhat a Sziget, de jövőre már nem kell emiatt stresszelnünk: a szervezők bejelentették, hogy 2027-ben augusztus 10. és 14. között szakadhatunk ki a hétköznapokból a Szabadság-szigetén, azaz a Hajógyári-szigeten. És most még a lineupba is lehet beleszólásod, ha ITT bedobsz pár nevet a Kívánsággépbe!

Strand Fesztivál

A nyár nem lehet tökéletes fesztiválozás, de a Balaton nélkül sem: kösd össze a két programot azzal, hogy elmész a Strand Fesztiválra augusztus 19. és 21. között lesz Zamárdiban.

Az őszi, téli esték pedig tökéletesek a bekuckózásra, ezért adunk neked pár tippet a bekuckózáshoz!

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7 könyv, ami miatt már alig várjuk az őszt

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