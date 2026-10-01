Szeptember 23 óta streamelhető a Prime Video platformján A szerelem képlete (The Love Hypothesis) című romkom: Ali Hazelwood debütáló regényének filmadaptációjában Lili Reinhart alakítja Olive Smith doktoranduszt, aki rájön, hogy a legjobb barátnője, Anh (Rachel Marsh) csak azért nem randizik Jeremy-vel (Nicholas Duvernay), mert neki is tetszik a srác, ezért kamukapcsolatba kezd Dr. Adam Carlsennel (Tom Bateman).

Persze a színlelt vonzalmuk hamar valóságossá válik és nem spoilerezünk nagyot, ha azt mondjuk, a kamupárból igazi lesz, de bármennyire is kiszámítható a love storyjuk, mi egyszerűen IMÁDJUK azt. A fake dating egyébként régóta az egyik legnépszerűbb trope a romantikus filmekben és sorozatban, mi pedig most összegyűjtöttük neked a kedvenc szerelmi történeteinket azokról az ikonikus párokról, akik eleinte csak eljátsszák, hogy együtt vannak, később azonban tényleg egymásba szeretnek!

Imádlak utálni (Anyone but You)

Sydney Sweeney és Glen Powell romkomja hatalmasat ment a mozikban és az elmúlt évek egyik legnépszerűbb romkomja lett: ők keltik életre Beát és Bent, akiknek egy félreértés miatt rosszul sikerült az első randijuk, azonban amikor mindketten meghívást kapnak ugyanarra az esküvőre, kamukapcsolatba kezdenek, hogy összezavarják az exeiket. Ben féltékennyé akarja tenni a volt barátnőjét, Bea viszont lerázná a korábbi pasiját, de a tervük miatt újra fellángol közöttük a szikra.

A fiúknak, akiket valaha szerettem (To All the Boys I’ve Loved)

Jenny Han azonos című regényének főhősnője, Lara Jean (Lana Condor) leveleket ír a fiúknak, akikbe beleszeret – például Joshnak (Israel Broussard), a nővére, Margot (Janel Parrish) pasijának. Ezeket persze nem akarja elküldeni a címzetteknek, a gond csak az, hogy a kishúga, Kitty (Anna Cathcart) megteszi azt helyette. Amikor Josh kérdőre akarja vonni, Lara Jean bepánikol, és megcsókolja előtte Petert (Noah Centineo), aki kamuból randizni is kezd vele, mert ő meg féltékennyé akarja tenni az exét.

Nász-ajánlat (The Proposal)

Soha nem fogjuk megunni a Nász-ajánlat romkomot Sandra Bullock és Ryan Reynolds főszereplésével, amiben a könyvkiadónál dolgozó Margaret kamuból megkéri az asszisztense, Andrew kezét, mert el akarja kerülni, hogy kitoloncolják az országból. De amikor meglátogatják a férfi családját, a boldog jegyespár alakítása közben valóban elkezdenek érdeklődni egymás iránt.

Alkalmi randevú (Holidate)

Az Alkalmi randevú filmben Sloane-nak (Emma Roberts) és Jacksonnak (Luke Bracey) elege lesz abból, hogy a rokonaik mindig megjegyzéseket tesznek rájuk a szingli státuszuk miatt, éppen ezért elhatározzák, hogy egy éven át egymás plusz egy fői lesznek minden ünnepnapon – de a fake kísérőkből hamarosan barátokká válnak, akik végül bele is szeretnek egymásba.

Off Campus: első évad

Egyszerűen NEM maradhat le a listánkról az Off Campus első évadja: az Elle Kennedy regénysorozatának első kötetéből készített szériában Hannah Wells (Ella Bright) Garrett Graham (Belmont Cameli) kamubarátnője lesz. A lány féltékennyé akarja tenni a crush-ját a Briar Egyetem, a hokijátékos pedig azt akarja, hogy Hannah korrepetálja őt egy tárgyból, mert bukásra áll. Végül azonban – plot twist - a lány arra tanítja meg őt, milyen kapcsolat is teszi őt boldoggá.

A Bridgerton család (Bridgerton): első évad

A Netflix sikerszériája Julia Quinn azonos című regénysorozata alapján készült, ahol minden kötetben egy másik Bridgerton testvér love storyja kerül a középpontba. Az első kötet A herceg és én címet kapta, amiben Daphne (Phoebe Dynevor) úgy tesz, mintha Simon Basset (Regé-Jean Page) udvarolna neki, mert reméli, hogy így több kérő figyelmét felkelti, a herceg pedig el akarja kerülni, hogy a társaság tagjai össze akarják hozni őt a lányaikkal. De hiába tiltakozik a házasság ellen, Daphne belopja magát a szívébe.

Ajánlhatunk párat minden idők legviccesebb romkomjai közül is?

Galéria / 24 kép Sírva röhögős: minden idők 24 legviccesebb romkomja Megnézem a galériát

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