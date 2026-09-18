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Ezért beszél most a fél világ Báthory Erzsébetről, a rettegett magyar grófnőről
Forrás: Netflix/A szörnyeteg
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Tegnap nagyon örülhettek A szörnyeteg széria rajongói, mert megérkezett a sorozat 4. évada a Netflixre. Ahogy pedig azt már biztosan olvashattad is, ezúttal Lizzie Borden történetét dolgozzák fel: ő az az amerikai nő, akit 1892-ben apja és mostohaanyja baltával elkövetett meggyilkolásával vádoltak meg, majd a perben felmentettek. Az amerikai true crime kultúrában gyakorlatilag mítosszá vált.
Csakhogy a készítők nem álltak meg Lizzie történeténél. Az évadban három különböző korszak hírhedt nőalakját kapcsolják össze: Báthory Erzsébetet, Lizzie Bordent és Aileen Wuornost. A kapocs nem történelmi, hanem tematikus: az alkotók a női dühöt, elnyomást és erőszakot akarják végigvezetni több évszázadon keresztül.
És itt jön a képbe Báthory Erzsébet
Mert most mindenki, aki látta a sorozatot, róla olvas. Ki volt ő? Tényleg sorozatgyilkos volt? Tényleg kegyetlen lehetett? Vagy mindez csak mítosz?
A sorozatban Lizzie szolgálója hátborzongató történeteket mesél neki Báthory Erzsébetről. Ezeket nem egyszerűen elmesélik: fantázia-flashbackekben látjuk is a magyar grófnőt. A sorozat pedig egyáltalán nem visszafogottan bánik Báthory Erzsébettel: nem a történészek által ma árnyaltabban kezelt főúrnőt látjuk, hanem szinte teljes egészében a popkultúrából ismert „vérgrófnő” legendáját. Báthory hátborzongató, érzéki és kifejezetten fenyegető figuraként jelenik meg a fantáziaszerű flashbackekben.
A sorozat azt a közismert – ám történelmileg nem bizonyított – történetet is felhasználja, amely szerint Báthory fiatal szüzek vérében fürdött. A hangsúly ráadásul nem pusztán azon van, hogy Báthory kegyetlen gyilkos. A készítők egyfajta női dühből születő ősalakként használják: olyan nőként, aki egy férfiak által uralt világban a korlátokra szélsőséges, erőszakos módon reagál.
De a Netflix-verziót nem szabad történelemkönyvként kezelni
De mi az igazság? Honnan jöttek ezek a legendák és mi történhetett valójában? Báthory Erzsébet 1560-ban született magyar főnemes, Nádasdy Ferenc felesége volt, és 1614-ben halt meg. Az ellene indított vizsgálat során szolgálóit kínzásokkal és fiatal nők meggyilkolásával vádolták; több szolgáját később elítélték és kivégezték, Báthoryt pedig Csejte várában tartották fogva élete végéig. Őt magát azonban nem állították rendes nyilvános bírósági tárgyalás elé.
Báthory Erzsébet talán legismertebb története szerint fiatal lányok vérében fürdött, mert azt hitte, így őrizheti meg a fiatalságát. Csakhogy a fennmaradt korabeli tanúvallomásokban nincs szó vérfürdőkről. A történet csak jóval a halála után vált ismertté; a vérben fürdés motívuma egy 1729-es műben bukkan fel, vagyis több mint száz évvel Báthory halála után.
A grófnőt ezen kívül rendszeresen nevezik minden idők egyik legtöbb áldozatot követelő női sorozatgyilkosának, és sok helyen 650 meggyilkolt lányt emlegetnek. Csakhogy ez a szám szintén nagyon bizonytalan. A Guinness történeti összefoglalója szerint a 650-es szám egy olyan vallomásból ered, amelyben valaki azt állította, hogy hallott egy állítólagos listáról. Magát ezt a listát azonban soha nem találták meg, és az a személy sem erősítette meg a történetet, akinek állítólag látnia kellett volna.
Ezért ma már történészek között sincs konszenzus arról, pontosan hány áldozata lehetett – vagy hogy az ellene felhozott vádak mekkora része volt igaz.
Van még egy elmélet
A modern Báthory-kutatás egyik nagy kérdése, hogy valóban kegyetlen gyilkos volt-e, vagy politikai és vagyoni érdekek is szerepet játszottak a bukásában. Hatalmas vagyon és birtokok felett rendelkezett, ráadásul II. Mátyás király jelentős összeggel tartozott a családnak. Egyes történészek szerint ez is motivációt jelenthetett az ellene indított eljárásban. Más kutatók viszont arra figyelmeztetnek, hogy ettől még rengeteg, bántalmazásról szóló tanúvallomás maradt fenn, vagyis azt sem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy minden vádat kitaláltak.
Ezután pedig érthetővé válik, miért is őt választották A szörnyeteg egyik szereplőjének Ryan Murphyék: négyszáz év telt el, de még most sem tudjuk biztosan, hol végződik a történelmi Báthory Erzsébet, és hol kezdődik a „Vérgrófnő” legendája.
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