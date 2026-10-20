Ezek a legszexisebb filmek, amiket valaha csináltak: izzott a levegő a szereplők között

Van az az este, amikor egy kedves romkom és egy kis kiszámítható happy end tökéletesen elég. Máskor viszont olyan történetre vágyunk, amelyben egy hosszúra nyúló pillantásnak is súlya van, a szereplők közötti feszültséget pedig szinte a kanapéról is érezni. Ehhez néha egy titkos találkozás kell, máskor egy meggondolatlan döntés, vagy valaki, akiről már az első percben sejthető, hogy alaposan összekuszál majd mindent.

A szenvedélyes filmek között ráadásul éppúgy elfér egy kosztümös románc, mint egy nyugtalanító thriller vagy egy érzelmileg megterhelő dráma. Az alábbi válogatásban mindegyikből találtok: van, ahol a vágy felszabadító élmény, máshol féltékenységet, megszállottságot vagy veszélyes hatalmi játszmákat indít el. A közös pont, hogy ezekben a történetekben a vonzalom a cselekmény egyik legfontosabb mozgatórugója.

Ezek minden idők legszexibb filmjei, ha valami igazán szenvedélyesre sztorira vágysz!

Végzetes vonzerő (Fatal Attraction, 1987)

Egy házas férfi rövid viszonyba kezd, majd úgy gondolja, egyszerűen visszatérhet a korábbi életéhez. A másik fél azonban egészen mást vár a kapcsolatuktól. Michael Douglas és Glenn Close filmjében a fellángolást fokozatosan megszállottság és fenyegetés váltja fel. A válogatás végére így egy olyan thriller kerül, amelyben egy meggondolatlan kaland az egész család életét felforgatja.

Elemi ösztön (Basic Instinct, 1992)

Sharon Stone Catherine Tramellként olyan magabiztosan irányítja a körülötte zajló eseményeket, hogy még a kihallgatásán is nehéz eldönteni, valójában ki vizsgáztat kit. Egy gyilkossági ügyben kerül a rendőrség látókörébe, a nyomozást vezető Nick Curran azonban egyre közelebb kerül hozzá. A férfi hamarosan már a saját ítélőképességében sem bízhat feltétlenül. A filmben a csábítás és a manipuláció annyira összefonódik, hogy minden közeledés újabb kérdéseket vet fel.

Tágra zárt szemek (Eyes Wide Shut, 1999)

Egy házastársi vallomás néha jobban felkavar mindent, mint egy tényleges félrelépés. Stanley Kubrick filmjében a Tom Cruise alakította orvos azután indul különös éjszakai bolyongásra, hogy felesége, akit Nicole Kidman játszik, beavatja egy fantáziájába. Az út titkos összejövetelekhez és egyre nyugtalanítóbb találkozásokhoz vezet. A Tágra zárt szemek lassan építkező történet a féltékenységről és arról, milyen keveset tudhatunk még annak a vágyairól is, akivel megosztjuk az életünket.

A titkárnő (Secretary, 2002)

Lee Holloway egy ügyvédi irodában vállal munkát, ahol a főnökével fokozatosan különös kapcsolat alakul ki. A kezdetben szigorúan szakmainak tűnő viszonyban egyre nagyobb szerepet kap az irányítás és az engedelmesség. Maggie Gyllenhaal és James Spader filmje a szereplők bizonytalanságait és szokatlan kapcsolódását helyezi a középpontba. Ettől az irodai alaphelyzet hamar egy jóval személyesebb történetté válik, amelyben mindketten a saját vágyaikkal szembesülnek.

Hűtlen (Unfaithful, 2002)

Connie látszólag rendezett életet él a férjével és a kisfiukkal, egy véletlen találkozás azonban felborítja ezt az egyensúlyt. A nő megismerkedik egy fiatal francia férfival, és hamarosan viszonyba kezdenek. A titkos találkozások egyre több hazugsággal járnak, miközben a férje is gyanakodni kezd. A Hűtlen attól válik különösen feszültté, hogy a fellángolás mellett végig jelen van mindaz, amit Connie kockára tesz érte.

Nyílt seb (In the Cut, 2003)

Meg Ryan egy magányos tanárnőt alakít, akit egy gyilkossági ügy miatt hallgat ki a Mark Ruffalo által játszott nyomozó. Kettejük között viszony kezdődik, miközben a környéken tovább folytatódnak a bűncselekmények. Az intimitás mellett így folyamatosan jelen van a fenyegetettség is. Jane Campion filmjében minden újabb közeledést beárnyékol a kérdés, hogy Frannie mennyire ismeri valójában azt a férfit, akit közel engedett magához.

Közelebb (Closer, 2004)

Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman és Clive Owen négy olyan embert alakítanak, akiknek az élete találkozásokon, vonzalmakon és árulásokon keresztül kapcsolódik össze. A kezdeti érdeklődésből bonyolult érzelmi helyzetek lesznek, amelyekben mindenki hatással van a többiek döntéseire. A Közelebb különösen jó választás, ha szeretitek a párbeszédekre épülő kapcsolati drámákat. Itt egy vallomás vagy egy odavetett kérdés is képes teljesen megváltoztatni két ember viszonyát.

Adèle élete – 1–2. fejezet (Blue Is the Warmest Colour, 2013)

Adèle és Emma kapcsolata az identitás, a szerelem és a felnőtté válás kérdéseit is előtérbe hozza. A két nő története nagy érzelmi közelséget teremt, miközben az első találkozás izgalmán túl a kapcsolatuk változásait is követi. Léa Seydoux és Adèle Exarchopoulos alakítása áll a film középpontjában. Erre akkor érdemes időt szánnotok, ha egy hosszabb, érzelmileg intenzív romantikus drámában is szívesen elmerültök.

A nimfomániás – 1–2. rész (Nymphomaniac, 2013)

Egy sérült nőt egy idegen férfi fogad be az otthonába, ahol a nő mesélni kezd az életéről. Joe saját magát nimfomániásként írja le, emlékeihez pedig hallgatója rendre különféle magyarázatokat és párhuzamokat társít. Lars von Trier történetében a szexualitás köré egy egész életút épül. Ez a választás akkor működhet nálatok, ha szeretitek az olyan provokatív filmeket, amelyek után bőven marad mit megbeszélni.

365 nap (365 Days, 2020)

A történetben egy maffiafőnök elrabol egy nőt, és egy évet ad neki arra, hogy beleszeressen. A film a luxuskörnyezetre és a testi vonzalomra építi a látványvilágát, miközben az alaphelyzetet a fogva tartás és a hatalmi egyenlőtlenség határozza meg. Ez a válogatás egyik legsötétebb kapcsolati fantáziája. A történetben megjelenő szenvedélyt ezért végig érdemes együtt látni azzal, milyen körülmények között kerül egymás mellé a két szereplő.

Szerelem (Love, 2015)

Gaspar Noé filmjében egy férfi egy korábbi kapcsolatának emlékeit idézi fel, a szenvedélyes kezdetektől a fájdalmas széthullásig. A történet töredezetten halad, ahogyan az ember fejében is összekeverednek a legszebb pillanatok és a legrosszabb döntések. A testi intimitás nyílt ábrázolása mellett a veszteség és a megbánás kap nagy szerepet. Erre akkor érdemes ráhangolódnotok, ha egy nyers, melankolikus kapcsolati dráma is belefér az estébe.

A szürke ötven árnyalata (Fifty Shades of Grey, 2015)

Anastasia Steele egy interjú miatt találkozik Christian Greyjel, a beszélgetésükből azonban hamarosan jóval személyesebb kapcsolat lesz. A gazdag üzletember világa lenyűgözi a fiatal nőt, miközben a közeledésük során mindkettejük elvárásai és határai előtérbe kerülnek. A luxuskörnyezet és a két főszereplő közötti vonzalom adja a film alapját. Ha az intenzív, sok konfliktussal járó filmes románcokat kedvelitek, ez a történet valószínűleg már felkerült a listátokra.

Halálos illúziók (Deadly Illusions, 2021)

Ha Kristin Davisről rögtön a Szex és New York Charlotte-ja jut eszetekbe, ez a film egészen más oldalát mutatja meg. Egy alkotói válságba került írónőt alakít, aki új dadát fogad a gyerekei mellé, hogy végre a következő könyvére koncentrálhasson. A segítség érkezésével azonban a képzelet és a valóság határai is elmosódnak. A történet azoknak lehet izgalmas választás, akik szeretik, ha a vonzalom mellé végig társul némi bizonytalanság is: vajon mennyit hihetünk el abból, amit látunk?

A kukkolók (The Voyeurs, 2021)

Egy új lakásból izgalmas lehet figyelni a környéket, Pippa és Thomas figyelmét azonban túlságosan is leköti a szemközti otthonban élő pár. A Sydney Sweeney és Justice Smith alakította fiatalok számára a kezdeti kíváncsiság egyre nehezebben kontrollálható elfoglaltsággá válik. Mások magánéletének meglesése pedig hamarosan a saját kapcsolatukra is hatással lesz. A film abból épít feszültséget, hogy az ártatlannak vélt nézelődés milyen könnyen vezethet megszállottsághoz.

Lady Chatterley szeretője (Lady Chatterley’s Lover, 2022)

Ha a kosztümös történetekben a társadalmi szabályok mögül kitörő érzelmeket szeretitek a legjobban, ezt érdemes elővennetek. A boldogtalan házasságban élő Lady Chatterley viszonyt kezd a férje birtokán dolgozó vadőrrel, a köztük lévő vonzalom pedig mély szerelemmé alakul. A kapcsolat olyan különbségeket hidal át, amelyek a környezetük számára nagyon is meghatározók. A vidéki helyszín és a titkos találkozások különösen jól illenek ehhez a lassan kibontakozó románchoz.

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