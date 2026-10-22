Ez volt a legijesztőbb film abban az évben, amikor születtél

Amikor a születési évedre gondolsz, valószínűleg előbb jutnak eszedbe az akkori slágerek vagy a szüleid régi fotói, mint egy vérfagyasztó horrorfilm. Pedig miközben a családod az érkezésedet ünnepelte, a moziban jó eséllyel éppen egy sorozatgyilkostól, egy különös videókazettától vagy valamilyen nagyon rosszul megválasztott úti céltól rettegett a közönség. Ha pedig szereted az ijesztő filmeket, ebből máris összeállhat a következő moziested programja.

Az alábbi válogatásban minden évhez egy emlékezetes, félelmetes film tartozik: akad köztük természetfeletti horror, nyomasztó thriller és olyan történet is, amelyben az emberek sokkal ijesztőbbek bármilyen szörnynél.

1985: A holtak napja

George A. Romero filmjében a zombik már elárasztották a világot, a túlélők egy csoportja pedig egy föld alatti katonai bázison húzza meg magát. A tudósok megoldást keresnek, a katonák egyre türelmetlenebbek, és hamar kiderül, hogy az összezártság legalább annyira veszélyes, mint ami odakint vár rájuk. Véres zombihorror, amelyben a szereplők közötti feszültségtől sem könnyű fellélegezni.

1986: A légy

Egy zseniális kutató teleportálási kísérlete borzalmas fordulatot vesz, amikor egy légy is bekerül a berendezésbe. A férfi teste lassan átalakul, és az eleinte izgalmasnak tűnő változásokból egyre kétségbeejtőbb rémálom lesz. David Cronenberg filmje a gyomorforgató jelenetek mellett egy tragikus szerelmi történettel is gondoskodik arról, hogy sokáig ne tudd kiverni a fejedből.

1987: Hellraiser – Pokolkeltő

Egy titokzatos kirakós doboz megfejtése itt egészen más következményekkel jár, mint egy sikeresen teljesített fejtörő. A szerkezet egy olyan dimenzióba nyit átjárót, ahol a fájdalom és a gyönyör határai félelmetesen összemosódnak. Clive Barker filmjének bizarr lényei és nyomasztó világa azoknak is tartogatnak kellemetlen meglepetéseket, akik rutinos horrorrajongónak tartják magukat.

1988: Nyomtalanul

Egy fiatal pár franciaországi utazása közben a nő eltűnik egy benzinkútról, a férfi pedig képtelen belenyugodni abba, hogy nem tudja, mi történt vele. Az évekig tartó bizonytalanság egyre megszállottabb kereséssé válik, miközben a történet fokozatosan megmutatja a háttérben rejlő borzalmat. Ez a holland–francia thriller a hétköznapi helyzetekből épít olyan feszültséget, amelyhez egyetlen természetfeletti lényre sincs szüksége.

1989: Kedvencek temetője

Egy család új otthona közelében különös temetkezési hely rejtőzik, amelynek erejéről jobb lenne soha nem tudomást szerezniük. A veszteség azonban olyan döntések felé sodorja őket, amelyek következményeit már nem lehet egyszerűen visszacsinálni. A Stephen King regényéből készült film attól igazán nyomasztó, hogy nagyon is érthető emberi vágyból indítja el a rémálmot: abból, hogy visszakapjuk azt, akit elveszítettünk.

1990: Tortúra

Egy sikeres író autóbalesetet szenved, és látszólag hatalmas szerencséje van, amikor egy rajongója megmenti. A gondoskodó ápolás azonban hamar fogsággá változik, a nő pedig egyre világosabbá teszi, hogy pontosan milyen történetet szeretne olvasni kedvenc szerzőjétől. Kathy Bates alakítása mellett még egy kedvesnek szánt mosoly is képes fenyegetőnek hatni.

1991: A bárányok hallgatnak

Clarice Starling, az FBI gyakornoka egy sorozatgyilkos utáni nyomozásban vesz részt, és segítségért a bebörtönzött Hannibal Lecterhez fordul. A rendkívül intelligens pszichiáter azonban maga is veszélyes gyilkos, aki minden beszélgetést a saját szabályai szerint alakít. A filmben a nyomozás izgalma és a pszichológiai játszma együtt gondoskodik arról, hogy végig feszült figyelemmel nézd az eseményeket.

1992: Kampókéz

Egy városi legendákat kutató egyetemista egy olyan alak történetébe botlik, akit állítólag a tükör előtt lehet megidézni a neve ötszöri kimondásával. Ami először izgalmas kutatási témának tűnik, hamar személyes és nagyon is veszélyes üggyé válik. A film után valószínűleg még akkor sem lesz kedved kipróbálni a dolgot, ha egyébként egyáltalán nem vagy babonás.

1993: Testrablók – Az invázió folytatódik

Egy katonai bázisra költöző kamaszlány arra figyel fel, hogy az emberek körülötte furcsán megváltoznak. Külsőre ugyanolyannak tűnnek, az érzelmeik azonban mintha egyszerűen eltűntek volna. Az idegeninváziós történet legijesztőbb kérdése az, hogyan kérsz segítséget, ha már abban sem lehetsz biztos, hogy a hozzád legközelebb állók önmaguk maradtak.

1994: Az őrület torkában

Egy biztosítási nyomozó egy eltűnt horrorszerző ügyében kezd vizsgálódni, és egy különös kisvárosban találja magát. Hamarosan úgy tűnik, mintha az író könyveinek rémálmai átszivárognának a valóságba. John Carpenter filmje folyamatosan elbizonytalanít abban, hogy minek hihetsz, és éppen ettől olyan nyugtalanító élmény.

1995: Hetedik

Két nyomozó egy olyan sorozatgyilkos után kutat, aki a hét főbűn köré szervezi a gyilkosságait. A nyomozás egy esős, komor városon vezet keresztül, ahol szinte minden újabb helyszín még sötétebb képet mutat az emberi természetről. David Fincher thrillerének feszültsége lassan telepszik rád, a befejezése pedig jóval a stáblista után is veled maradhat.

1996: Sikoly

Egy maszkos gyilkos horrorfilmes kérdésekkel zaklatja a kiszemeltjeit, majd egy kisváros fiataljai között kezd áldozatokat szedni. A szereplők ismerik a műfaj szabályait, ám ettől még egyáltalán nem biztos, hogy sikerül életben maradniuk. Wes Craven filmje egyszerre szórakozik a horrorok jól ismert fordulatain és használja őket nagyon hatásosan ellened.

forrás: 1996 - Dimension Films Sikoly

1997: Halálhajó

Egy évekkel korábban eltűnt űrhajó váratlanul újra felbukkan, a felkutatására küldött csapat pedig megpróbálja kideríteni, mi történt a fedélzetén. A válasz azonban sokkal rosszabb annál, mint amire egy szokásos mentőakció során számítanának. A kihalt folyosók, a nyomasztó bezártság és a szereplőket gyötrő látomások mellett a világűr végtelensége sem kínál megkönnyebbülést.

1998: A kör

Egy újságírónő egy különös videókazetta után kezd nyomozni, amelynek megtekintői állítólag hét nappal később meghalnak. Amikor ő is megnézi a felvételt, a történet személyes versenyfutássá válik az idővel. Az eredeti japán változat a lassan épülő rettegéssel és a baljós képekkel éri el, hogy egy egyszerű tévékészülékre is egészen más szemmel nézz.

1999: Ideglelés

Három fiatal dokumentumfilmet szeretne forgatni egy helyi boszorkánylegendáról, ezért bemerészkednek az erdőbe. A kirándulás egyre kaotikusabbá válik, miközben a kézikamerás felvételek közvetlen közelről mutatják meg a félelmüket. A film sokszor éppen azzal ijeszt meg, amit nem látsz: az éjszakai zajok mellé a képzeleted készségesen odateszi a legrosszabb lehetőségeket.

2000: Végső állomás

Egy diák előre látja, hogy a repülőgép, amelyre felszállt, fel fog robbanni, ezért néhány társával együtt elhagyja a fedélzetet. Miután a katasztrófa valóban bekövetkezik, a túlélőknek rá kell jönniük, hogy a megmenekülésük talán csak átmeneti volt. A film különös tehetséggel változtat hétköznapi tárgyakat és apró véletleneket egy közelgő tragédia előjeleivé.

2001: Más világ

Nicole Kidman egy kétgyermekes anyát alakít, aki egy elszigetelt házban él a fényre különösen érzékeny gyerekeivel. Az otthon szigorú rendjét különös zajok, megmagyarázhatatlan események és egy láthatatlan jelenlét érzése zavarja meg. A visszafogott, gótikus kísértettörténetben minden bezárt ajtó és elsötétített szoba tovább növeli a bizonytalanságot.

forrás: 2011 - Miramax Más világ

2002: A kör

Az amerikai feldolgozásban Naomi Watts alakítja az újságírónőt, aki megpróbálja megfejteni a halálos videókazetta rejtélyét. A hétnapos határidő itt is könyörtelenül ketyeg, miközben a nyomozás egyre sötétebb történetet tár fel. A nyugtalanító felvételek és Samara alakja akkor is hatásosak, ha a japán eredeti alapsztoriját már ismered.

2003: Két nővér

Két testvér hazatérése korántsem hoz békét a család életébe: a mostohájukkal való feszült kapcsolat mellett különös események is nyomasztják őket. A házban egyre nehezebb különválasztani a családi titkokat a természetfeletti jelenségektől. A dél-koreai film gyönyörű képei mögött végig ott bujkál valami fenyegető, ezért még a csendes jeleneteiben sem igazán tudsz megnyugodni.

2004: Fűrész

Két férfi egy lepusztult helyiségben tér magához, odaláncolva a csövekhez, és fogalmuk sincs, hogyan kerültek oda. A nyomokból lassan összeáll, hogy valaki kegyetlen játékot rendezett nekik, amelyben minden döntésnek súlyos ára lehet. Az első Fűrész a brutális alaphelyzet mellett a bizonytalanságra és a szereplők közötti bizalmatlanságra is épít.

2005: A barlang

Egy női baráti társaság barlangtúrára indul, ám a kaland hamar életveszélyes helyzetté válik. A szűk járatok és a kijutás bizonytalansága már önmagukban is elég nyomasztóak, aztán kiderül, hogy a mélyben más veszély is leselkedik rájuk. Neil Marshall filmje különösen kellemetlen választás lehet, ha már attól összeszorul a gyomrod, hogy valakinek egy keskeny résen kell átpréselnie magát.

2006: Silent Hill – A halott város

Egy anya a kislánya különös viselkedésének okát keresve egy ködbe burkolózó városba érkezik. Amikor a gyerek eltűnik, a keresése egyre rémisztőbb helyeken és találkozásokon vezeti keresztül. A videojáték alapján készült filmben a kihalt utcák és a torz lények olyan világot teremtenek, ahol szinte egyetlen sarok sem ígér biztonságot.

2007: [REC]

Egy tévériporter és az operatőre a tűzoltók éjszakai munkáját követi, amikor egy riasztás egy barcelonai társasházba vezeti őket. A rutinhelyzetnek induló események gyorsan elszabadulnak, az épületet pedig lezárják, így a bent lévők csapdába kerülnek. A kézikamerás nézőpont miatt végig olyan érzésed lehet, mintha te is ott szoronganál velük a sötét lépcsőházban.

2008: Engedj be!

Egy magányos, az iskolában rendszeresen bántalmazott fiú összebarátkozik a szomszédba költöző különös gyerekkel, Elivel. A kapcsolatuk lassan elmélyül, miközben Eli titka és a környéken történő erőszakos események egyre sötétebb árnyékot vetnek a történetre. A svéd vámpírfilm érzékeny és kegyetlen egyszerre: a fagyos külvárosi környezetben a közelség iránti vágy legalább olyan hangsúlyos, mint a vérszomj.

Tudtad, hogy vannak olyan horrorfilmek is, amiknek sokan nem értik a végét?

Galéria / 10 kép 10 brutálisan sokkoló horrorfilm, aminek sokan nem értik a végét Megnézem a galériát

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