Ez várható az Off Campus 3. évadjában: megszólalt a főszereplője

Az Off Campus első évada pillanatok alatt a romantikus sorozatok rajongóinak új kedvence lett, a hirtelen jött siker pedig mindent megváltoztatott a folytatást illetően. Antonio Cipriano, aki a kissé zárkózott, de mindig támogató hokisztárt, John Logant alakítja, nemrég fejezte be a második évad munkálatait, és már most érzi, mennyivel nagyobb figyelem irányul a szériára.

Míg az első szezon készítésekor viszonylag nyugodtan dolgozhattak, most már rendszeresen rajongók figyelték a forgatást. Antonio szerint ez extra nyomást helyezett a szereplőkre, hiszen mindenki azt szeretné, hogy a folytatás legalább olyan jó legyen, mint az első évad. Ugyanakkor izgalmasnak tartja, hogy ennyien kötődnek a történethez és a karakterekhez.

forrás: Liane Hentscher / Courtesy of Prime Amazon Content Services LLC John Logant Antonio Cipriano alakítja az Off Campus sorozatban és a harmadik évadnak ő lesz a főszereplője.

Logan történetére még egy kicsit várnunk kell

Elle Kennedy eredeti regénysorozatában Logan és Grace Ivers története, The Mistake – A baklövés következik Hannah és Garrett románca után. A sorozat alkotói azonban megváltoztatták a könyvek sorrendjét, így a második évad középpontjába Dean és Allie kerülnek, akiknek kapcsolatát a The Score – A pont című kötet meséli el.

Antonio már a meghallgatások idején tudta, hogy az adaptáció más sorrendet követ majd. A döntés szerinte logikus, hiszen Allie Hannah közeli barátnője, a nézők pedig már az első évadban megismerhették és megszerethették őt. Dean és Allie titkos találkozásai ráadásul külön figyelmet kaptak az első szezon egyik epizódjában, így az ő történetük természetesebben szőhető tovább a sorozatban. Grace és Logan kapcsolata ezzel szemben egy teljesen új love story, ezért több idő kell ahhoz, hogy megfelelően felépítsék azt. (Egyelőre még csak annyi történt, hogy egy sorsoláson elhangzott Grace Ivers neve az első évad egyik epizódjában.)

A várakozás Antoniot sem zavarja. Úgy érzi, sokat tanult abból, ahogyan Belmont Cameli és Ella Bright elindították a sorozatot, majd Stephen Kalyn és Mika Abdalla átvették a vezető szerepet a második évadban. Két szezon után már ő is készen áll arra, hogy Logan történetével a középpontba kerüljön.

Grace szerepére már meg is találták a tökéletes színésznőt

Arról egyelőre nem árulhatott el részleteket, pontosan hogyan jelenik majd meg Logan és Grace szerelmi története a képernyőn. Abban azonban teljesen biztos, hogy India Fowler tökéletes választás volt Grace szerepére.

Antonio már a közös próbán érezte, hogy megtalálták, kihez passzol a legjobban a lány karaktere. Bár a többi jelöltet is nagyon tehetségesnek tartotta, India belépésekor azonnal az volt az érzése, mintha maga Grace Ivers sétált volna be a terembe. Ez pedig különösen jó hír azoknak, akik már most alig várják, hogy a könyvek egyik legnépszerűbb párosa végre a sorozatban is egymásra találjon.

Egy új szereplő teljesen megváltoztathatja Logan sztoriját

A baklövés nem kizárólag Logan szerelmi életével foglalkozik. A regényben fontos szerepet kap a fiú nehéz családi helyzete és az a dilemma is, hogy az NHL-ben építsen karriert, vagy inkább otthon maradjon, hogy segítsen a családjának.

A sorozat azonban egy új karakterrel bővítette Logan történetét: megjelent a fiatalabb testvére, Jules, aki a könyvekben nem szerepel. Emiatt Logan a képernyőn már középső gyerek, ami Antonio szerint még több felelősséget és belső konfliktust helyezhet rá. Ő maga is középső testvér, ezért pontosan ismeri azt az érzést, amikor valaki békítőként próbálja összetartani a családot. Ez a változtatás még súlyosabbá teheti Logan döntését a profi jégkorong és az otthoni kötelességei között.

forrás: Liane Hentscher / Courtesy of Prime Amazon Content Services LLC Logannek a sorozat szerint van egy húga is, Jules, akit Julia Sarah Stone kelt életre.

Még egy meglepetést tartogathat Logan karaktere

Antonio Cipriano nemcsak színész, hanem Broadway-előadó és zenész is, tehetségét azonban az Off Campusban eddig nem mutathatta meg. Bár az első évadban több zenei jelenet is helyet kapott, Logan egyikben sem énekelt.

A színész egyelőre nem tudja, kap-e lehetőséget arra, hogy a sorozatban is megmutassa a hangját, de örömmel vállalná. Egy apró részlet mindenesetre reményt adhat a rajongóknak: Logan szobájában van egy gitár. Hogy ennek lesz-e később jelentősége, azt egyelőre homály fedi.

Fontos azért megjegyeznünk: az Off Campus harmadik évadját egyelőre nem rendelték be hivatalosan, ezért nyilván az sem vehető biztosra, hogy a következő szezon valóban Logan és Grace történetét dolgozza majd fel. Ha azonban folytatódik a könyvek adaptálása, minden jel arra utal, hogy hamarosan Antonio Cipriano léphet elő a sorozat következő romantikus főhősévé.

Egy ideig nem offolják az Off Campust? A hosszabb távú tervekből mindenesetre nincs hiány: a sorozat alkotója szívesen feldolgozná mind a négy Off Campus-regényt, sőt, szerinte később a kapcsolódó Briar U könyvek történetei is képernyőre kerülhetnének, ha a nézők szeretnék azt... Vagyis Logan és Grace románca után is bőven lenne még miért visszatérnünk a Briar Egyetemre!

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