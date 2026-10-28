Ez a 2012-es horrorfilm a legijesztőbb az egész világon: nem tudják letaszítani az első helyről

Van az a horror, amelyiknél egy hirtelen felbukkanó alak miatt majdnem kiborítod a popcornodat, és van az, amelyik után a saját lakásodban is gyanúsnak találsz minden neszt. De hogyan lehet összehasonlítani, melyik ijesztőbb? A Science of Scare projekt készítői a nézők testi reakcióit kezdték mérni, hogy kiderítsék, mely filmek paráztatják be leginkább a közönséget. A 2026-os rangsor élén pedig ismét egy több mint tízéves horror végzett: az Ethan Hawke főszereplésével készült Sinister.

A Scott Derrickson rendezte, 2012-es film főhőse egy valódi bűnesetekről író szerző, akinek a karrierje már látott szebb napokat. Amikor családjával új otthonba költözik, egy nyugtalanító házi felvételeket rejtő dobozra bukkan. Ahelyett, hogy minél messzebbre menekülne tőlük, megpróbálja megfejteni a mögöttük álló történetet. A kutakodással azonban olyan erőt szabadít rá a családjára, amelynek a közelébe sem lett volna szabad kerülnie.

A kiindulópontban minden megvan egy kellemetlenül hatásos horrorhoz: egy családi otthon, amelyben nem lehet biztonságban lenni, felvételek, amelyeket jobb lenne nem megnézni, és egy főszereplő, aki képtelen abbahagyni a nyomozást. Már az alaphelyzet is azt ígéri, hogy az újabb válaszokkal egyre közelebb kerülünk valamihez, amiről inkább nem akarnánk tudni.

A nézők szíve is jelezte, hogy ez bizony működik



A Sinister vetítése közben a vizsgált közönség átlagos pulzusa a nyugalmi 64-ről percenként 86-ra emelkedett, a legintenzívebb pillanatban pedig 131-et ért el. A film összesített „ijesztőségi” pontszáma 96 lett a lehetséges 100-ból. Az eredményhez a jump scare-ek mellett a tartós feszültség is hozzájárult: a film nyomasztó hanghatásai akkor sem nagyon hagyják megnyugodni a nézőt, amikor éppen nem történik látványos borzalom.

Az első hely ráadásul nem egyszeri siker: a Sinister a projekt 2026-os listáján már negyedik éve szerzi meg ezt a méltó helyet. Vagyis az újabb horroroknak egyelőre nem sikerült letaszítaniuk a trónról.

Ezek a filmek kerültek még az élmezőnybe



A második helyen a videóhívás közben tartott szeánszból rémálmot csináló Host, a harmadikon a kísérleti Skinamarink végzett. Utánuk az Insidious, a Démonok között és az Örökség következett, de a Mosolyogj 2, a Mosolyogj, valamint az Ördögűzés Emily Rose üdvéért is bekerült az első tíz helyezett közé.

Szerinted is a Sinister minden idők legijesztőbb horrorja? Igen, tényleg nagyon para! Nem, a legijesztőbbnek azért nem mondanám.

Videók

Videók