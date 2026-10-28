Divat
Ez a 2012-es horrorfilm a legijesztőbb az egész világon: nem tudják letaszítani az első helyről
Forrás: Sinister c. film
Napi horoszkóp október 28.: a Rákok meghúznak bizonyos határokat, a Szüzeknek érdemes útbaigazítást kérniük
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz a csillagok mára is hasznos üzeneteket küldtek!
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
„Szexi anyuka akarok lenni” – Jennifer Lawrence elárulta, milyen plasztikai műtéten esett át, és mit tervez még
Jennifer Lawrence megerősítette, hogy mellfelvarráson esett át, és azt is elárulta, milyen szépészeti beavatkozást tervez a jövőben.
Így üzen az előző életed: 7 jel, hogy ez már nem az első reinkarnációd
Megmagyarázhatatlan vonzalmak, visszatérő álmok és furcsán ismerős idegenek: a spirituális elképzelések szerint ezek akár egy korábbi életre is utalhatnak.
Íme a titok: ennek köszönheti Jennifer Aniston, hogy 57 évesen 27-nek néz ki
Jennifer Aniston februárban ünnepelte az 57. születésnapját, ám megjelenését látva sokan jóval fiatalabbnak gondolnák.
10 film, amit egyetlen borzalmas csavar tett tönkre
Egy jó filmes csavar után legszívesebben azonnal újranéznénk az egész történetet, hogy megtaláljuk azokat az apró jeleket, amelyek végig ott voltak a szemünk előtt.
Van az a horror, amelyiknél egy hirtelen felbukkanó alak miatt majdnem kiborítod a popcornodat, és van az, amelyik után a saját lakásodban is gyanúsnak találsz minden neszt. De hogyan lehet összehasonlítani, melyik ijesztőbb? A Science of Scare projekt készítői a nézők testi reakcióit kezdték mérni, hogy kiderítsék, mely filmek paráztatják be leginkább a közönséget. A 2026-os rangsor élén pedig ismét egy több mint tízéves horror végzett: az Ethan Hawke főszereplésével készült Sinister.
A Scott Derrickson rendezte, 2012-es film főhőse egy valódi bűnesetekről író szerző, akinek a karrierje már látott szebb napokat. Amikor családjával új otthonba költözik, egy nyugtalanító házi felvételeket rejtő dobozra bukkan. Ahelyett, hogy minél messzebbre menekülne tőlük, megpróbálja megfejteni a mögöttük álló történetet. A kutakodással azonban olyan erőt szabadít rá a családjára, amelynek a közelébe sem lett volna szabad kerülnie.
A kiindulópontban minden megvan egy kellemetlenül hatásos horrorhoz: egy családi otthon, amelyben nem lehet biztonságban lenni, felvételek, amelyeket jobb lenne nem megnézni, és egy főszereplő, aki képtelen abbahagyni a nyomozást. Már az alaphelyzet is azt ígéri, hogy az újabb válaszokkal egyre közelebb kerülünk valamihez, amiről inkább nem akarnánk tudni.
A nézők szíve is jelezte, hogy ez bizony működik
A Sinister vetítése közben a vizsgált közönség átlagos pulzusa a nyugalmi 64-ről percenként 86-ra emelkedett, a legintenzívebb pillanatban pedig 131-et ért el. A film összesített „ijesztőségi” pontszáma 96 lett a lehetséges 100-ból. Az eredményhez a jump scare-ek mellett a tartós feszültség is hozzájárult: a film nyomasztó hanghatásai akkor sem nagyon hagyják megnyugodni a nézőt, amikor éppen nem történik látványos borzalom.
Az első hely ráadásul nem egyszeri siker: a Sinister a projekt 2026-os listáján már negyedik éve szerzi meg ezt a méltó helyet. Vagyis az újabb horroroknak egyelőre nem sikerült letaszítaniuk a trónról.
Ezek a filmek kerültek még az élmezőnybe
A második helyen a videóhívás közben tartott szeánszból rémálmot csináló Host, a harmadikon a kísérleti Skinamarink végzett. Utánuk az Insidious, a Démonok között és az Örökség következett, de a Mosolyogj 2, a Mosolyogj, valamint az Ördögűzés Emily Rose üdvéért is bekerült az első tíz helyezett közé.
Szerinted is a Sinister minden idők legijesztőbb horrorja?
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
5 szempillaspirál 7 ezer Ft alatt, ami eszméletlenül látványos szemeket varázsol
Összegyűjtöttünk 5 szempillaspirált, amelyekkel pillanatok alatt látványosabbá teheted a tekintetedet!
Nosztalgia! Ezek voltak gyerekkorunk kedvenc számítógépes játékai
A 90-es és 2000-es évek első felének videójátékai nem véletlenül foglalnak különleges helyet a szívünkben!
Igaz történet ihlette a Bármit, csak ezt ne sorozatot: ez történt valójában
A Bármit, csak ezt ne harmadik évada ismét meghódította a Netflix nézőit, de azt kevesen tudják, hogy Joanne és Noah szerelmi történetének meglepően sok köze van a valósághoz.
Ilyen színű csizmát hord idén mindenki: mutatjuk, hogyan viseld stílusosan!
A fehér csizma néhány egyszerű stylingtrükkel könnyen az őszi gardróbod egyik kedvencévé válhat.
Ez a mindennapi szokás drasztikusan növeli a rák kockázatát
Reggel az irodában, délután az autóban, este pedig a kanapén töltünk hosszú órákat.
„Szexi anyuka akarok lenni” – Jennifer Lawrence elárulta, milyen plasztikai műtéten esett át, és mit tervez még
Jennifer Lawrence megerősítette, hogy mellfelvarráson esett át, és azt is elárulta, milyen szépészeti beavatkozást tervez a jövőben.