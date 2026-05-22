Exkluzív premier: a Verity magyar, hidegrázós előzetesét nálunk láthatod először!
Csodálatos éve van a könyvmolyoknak, ugyanis 2026-ban máris több olyan regény adaptációja debütált a mozivásznon vagy a streamingplatformokon, amik hatalmasat mentek a BookTok és a Bookstagram közösségének tagjai között.
Januárban megkaptuk a Julia Quinn kötetei alapján készült A Bridgerton család negyedik évadját, a Valentin-napot Emily Brontë klasszikusának, az Üvöltő szelek legújabb filmváltozatával, azaz Margot Robbie-val és Jacob Elordival ünnepeltük, márciusban a könnyekig meghatódtunk Grace és Rocky barátságán A Hail Mary-küldetés sci-fiben, melyet Andy Weirnek köszönhetünk, most pedig az Off Campus széria megszállottjai lettünk, ami Elle Kennedy regénysorozatát dolgozta fel. Ráadásul az adaptációk sora még egyáltalán nem ért véget az idei évre!
Október 2-án például Colleen Hoover egyik legnépszerűbb regénye, a Verity című erotikus pszichothriller elevenedik meg előttünk a mozikban Anne Hathaway, Dakota Johnson és Josh Hartnett főszereplésével Michael Showalter rendezésében.
Oké, szinte biztosak vagyunk benne, hogy ha ezeket a sorokat olvasod, akkor már te is pontosan tudod, miről szól CoHo könyve, de ha mégsem, akkor vigyázz, mert a cikkünk innentől *SPOILEREKET* is tartalmaz! Szóval, a történet főhősnője egy feltörekvő, de küszködő író, Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), aki visszautasíthatatlan ajánlatot kap a bestsellerszerző, Verity Crawford (Anne Hathaway) férjétől.
Jeremy Crawford (Josh Hartnett) arra kéri őt, hogy költözzön be az otthonukba és fejezze be a felesége regénysorozatát, mert a nő a balesete miatt képtelen erre. Lowen igent mond a felkérésre, de írás közben ráakad Verity titkos naplójára, ami sötét titkokat rejt róla, de a helyzetet tovább bonyolítja az is, hogy Lowen vonzódni kezd Jeremyhez. És a nálunk debütáló magyar előzetesből egyértelműen kiderül: hátborzongató filmre készülhetünk!
Colleen Hoover egyébként azt nyilatkozta, bár már több mint húsz könyvet kiadott élete során, a Verity megírása volt a kedvenc élménye szerzőként. Úgyhogy, ha esetleg eddig nem olvastad volna a favoritját, akkor még bőven van időd megtenni ezt októberig – a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában magyarul is olvashatod a regényt!
