Durva teóriája van a fanoknak az Eufória egyik szereplőjéről: elég sötét irányt vehet a története

Egyelőre nem derült ki, hogy a harmadik évaddal TÉNYLEG véget ér-e az Eufória sorozat, de akár lesz negyedik évadja a szériának, akár nem, az már most borítékolható, hogy ezt a szezont nem minden szereplő éli túl - de egyébként is kevés karakter számíthat happy endre. A fanok közül sokan arra tippelnek, hogy Rue (Zendaya) és Nate (Jacob Elordi) sztorija esélyes a leginkább a tragikus befejezésre, de a harmadik évad ötödik része után szorosan felzárkózott melléjük Cassie (Sydney Sweeney) is.

A nézők legújabb - és kifejezetten sötét - teóriája szerint Sydney Sweeney karaktere óriási veszélybe kerül, amiért olvasás és gondolkozás nélkül aláírta Maddy (Alexa Demie) szerződését, amit azért kapott tőle, hogy ne szakíthassa meg az üzleti kapcsolatukat és ne fogadhassa el más ajánlatát - hiszen Maddy segítségével ugrott meg az OnlyFans feliratkozóinak száma. És bár azt azonnal sejtettük, hogy ez a szerződés nem lesz előnyös Cassie-nek, csak az epizód végén jöttünk rá, pontosan mekkora bajba is kerülhet miatta.

Maddy ugyanis megismerkedett Rue főnökével, Alamo Brownnal (Adewale Akinnuoye-Agbaje), és üzletet kötött vele - ami azt is jelentheti, hogy Cassie kénytelen lesz a férfinak dolgozni. A rajongók úgy gondolják, Maddy beleírta a szerződésbe, hogy ő rendelkezhet Cassie karrierje felett, ezért akár arra is kényszerítheti őt, hogy Alamo sztriptízbárjában dolgozzon - vannak, akik szerint Cassie akár emberkereskedelem áldozata is lehet. Ha igazuk van, Cassie sorsa még rosszabbra fordulhat, mint megcsonkított férjéé, Nate-é.

Durva, mennyit változtak az Eufória színészei az első évad óta!

Galéria / 6 kép Ennyit változott az Eufória színészeinek arca a 3 évad alatt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria