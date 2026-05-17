Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Kult

Durva teóriája van a fanoknak az Eufória egyik szereplőjéről: elég sötét irányt vehet a története

#Sorozat
#eufória
#teória
#harmadik évad
#Sydney Sweeney
Dóri
Kult
Utoljára frissült: 2026. május 14. 13:12

Forrás: Photo by Photograph by Patrick Wymore - © HBO

Az Eufória c. sorozat
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A nap cikke

Napi horoszkóp május 16: a Rákok komoly változás előtt állnak, a Skorpiók végre átadhatják magukat a pihenésnek

Úgy tűnik, a hétvége folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!

Divat

Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre

És nem csak, alkalomhoz illő leszel, de garantáltan a legszebben felöltözött vendég is!

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...

Promóciók

Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!

A hosszú hétvégék és a nyári szabadság között van egy időszak, ami sokszor lekerül a pihenés-térképről, pedig igazán ott...

Divat

Top 5 táskatrend tavasszal és nyáron, amiről muszáj tudnod

Még a stylingolásukban is segítünk, ne aggódj!

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!

Ma már nem mindegy, milyen autót választunk. Rég elmúlt az az idő, amikor csak arra szolgált, hogy eljussunk A-ból B-be....

Divat

Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat

Ha ezeket a szabályokat betartod, akkor biztosan mindig összeszedettnek fogsz tűnni.

Promóciók

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben

A nyári pihenés egyik legnagyobb öröme a strandolás – és egy jó könyv. A kettő bűvöletében azonban könnyű megfeledkezni ...
Olvasd el!

Napi horoszkóp május 15.: a Kosok váratlan akadályokba ütköznek, az Ikreknek a múltjukkal kell szembenézniük

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Olvasd el!

Pénteki olvasóklub: 6 hockey romance, ha már le is daráltad és imádtad az Off Campus sorozatot

Már streamelhető az Elle Kennedy azonos című regénysorozata alapján készült show első évadjának összes része, és ha hozzánk hasonlóan te is hoki-lázban égsz, ezeket a könyveket KÖTELEZŐ elolvasnod!

Olvasd el!

A Harry Potter rajongói imádni fogják A Bridgerton család sztárjának új filmjét: A varázslatos titokfa felültet a nosztalgiavonatra!

Kedves, nyájas olvasónk, Lady Whistledown, azaz Nicola Coughlan ismét egy különleges történetet mesél el nekünk - de ezúttal egy szó szerint tündérmesébe illőt.

Olvasd el!

Ezek lesznek a következő időszak legizgalmasabb programjai - kár lenne lemaradni róluk!

Érdemes időben beszerezni rájuk a jegyedet!

Olvasd el!

Beauty wishlist: Ezeket a termékeket választják a párizsi nők idén tavasszal

Most lerántjuk a leplet a francia nők a kedvenc termékeikről.

Facebook
Twitter
Pinterest
Figyelem, csak akkor olvass tovább, ha már láttad a sorozat harmadik évadjának ötödik részét - vagy akkor, ha nem zavar, hogy elspoilerezünk neked valamit!
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Kitálalt az Eufória sztárja: ezért szállt ki a sorozatból

Egyelőre nem derült ki, hogy a harmadik évaddal TÉNYLEG véget ér-e az Eufória sorozat, de akár lesz negyedik évadja a szériának, akár nem, az már most borítékolható, hogy ezt a szezont nem minden szereplő éli túl - de egyébként is kevés karakter számíthat happy endre. A fanok közül sokan arra tippelnek, hogy Rue (Zendaya) és Nate (Jacob Elordi) sztorija esélyes a leginkább a tragikus befejezésre, de a harmadik évad ötödik része után szorosan felzárkózott melléjük Cassie (Sydney Sweeney) is.

A nézők legújabb - és kifejezetten sötét - teóriája szerint Sydney Sweeney karaktere óriási veszélybe kerül, amiért olvasás és gondolkozás nélkül aláírta Maddy (Alexa Demie) szerződését, amit azért kapott tőle, hogy ne szakíthassa meg az üzleti kapcsolatukat és ne fogadhassa el más ajánlatát - hiszen Maddy segítségével ugrott meg az OnlyFans feliratkozóinak száma. És bár azt azonnal sejtettük, hogy ez a szerződés nem lesz előnyös Cassie-nek, csak az epizód végén jöttünk rá, pontosan mekkora bajba is kerülhet miatta.

Maddy ugyanis megismerkedett Rue főnökével, Alamo Brownnal (Adewale Akinnuoye-Agbaje), és üzletet kötött vele - ami azt is jelentheti, hogy Cassie kénytelen lesz a férfinak dolgozni. A rajongók úgy gondolják, Maddy beleírta a szerződésbe, hogy ő rendelkezhet Cassie karrierje felett, ezért akár arra is kényszerítheti őt, hogy Alamo sztriptízbárjában dolgozzon - vannak, akik szerint Cassie akár emberkereskedelem áldozata is lehet. Ha igazuk van, Cassie sorsa még rosszabbra fordulhat, mint megcsonkított férjéé, Nate-é.

Durva, mennyit változtak az Eufória színészei az első évad óta!

Galéria / 6 kép

Ennyit változott az Eufória színészeinek arca a 3 évad alatt

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre

És nem csak, alkalomhoz illő leszel, de garantáltan a legszebben felöltözött vendég is!

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...

Promóciók

Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!

A hosszú hétvégék és a nyári szabadság között van egy időszak, ami sokszor lekerül a pihenés-térképről, pedig igazán ott...

Divat

Top 5 táskatrend tavasszal és nyáron, amiről muszáj tudnod

Még a stylingolásukban is segítünk, ne aggódj!

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!

Ma már nem mindegy, milyen autót választunk. Rég elmúlt az az idő, amikor csak arra szolgált, hogy eljussunk A-ból B-be....

Divat

Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat

Ha ezeket a szabályokat betartod, akkor biztosan mindig összeszedettnek fogsz tűnni.

Promóciók

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben

A nyári pihenés egyik legnagyobb öröme a strandolás – és egy jó könyv. A kettő bűvöletében azonban könnyű megfeledkezni ...
Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 17.: a Bikáknak érdemes szelektálniuk a segítségnyújtást illetően, az Oroszlánok felesleges kapkodásba kezdenek

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Sztárok

10 híresség, akinek egy pillanat alatt omlott össze a pályafutása

Egy rossz mondat, egy rossz mozdulat, vagy felszínre kerülő titkok, és borul minden...

Kép
Életmód

Sírva röhögős: minden idők 24 legviccesebb romkomja

Jó kis filmajánlót hoztunk, ha valami fergetegeset néznél ma este!

Kép
Életmód

Ezek lesznek a következő időszak legizgalmasabb programjai - kár lenne lemaradni róluk!

Érdemes időben beszerezni rájuk a jegyedet!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 16: a Rákok komoly változás előtt állnak, a Skorpiók végre átadhatják magukat a pihenésnek

Úgy tűnik, a hétvége folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!

Kép
Kult

Minden idők 10 legjobb westernje a közönség szerint

Plusz egy, ami bizonyította, hogy a műfajnak a modern időkben is bőven van keresnivalója.