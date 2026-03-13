Tarol a nők körében A Bridgerton család és az Üvöltő szelek: De miért rajongunk annyira a kosztümös-erotikus love storykért?

Dóri
Utoljára frissült: 2026. március 13. 16:13

Forrás: Photo by LIAM DANIEL/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.

A kardiológusok figyelmeztetnek: ez a mindennapi szokás súlyosan károsítja az artériákat

Amikor a szív- és érrendszeri egészségről gondolkodunk, a legtöbben automatikusan a szívre koncentrálunk.

Az intim, spicy jelenetekkel teli kosztümös sztorik évek óta egyre több (női) néző szívét hódítják meg a vásznon, és ehhez nem csak a férfi főszereplőknek van köze!

Az idei évet a női film-, és sorozatrajongók körében egyértelműen A Bridgerton család és az Üvöltő szelek adaptáció robbantotta be, de az erotikus jelenetekkel teli kosztümös sztorik egyébként is évek óta egyre több néző szívét hódítják meg a vásznon – gondolj csak a Lady Chatterley szeretője filmre, az Outlander - Az idegen sorozatra vagy a Mary & George miniszériára. És a műfaj egyértelműen a nők kedvence: a felmérések szerint a nők 42%-a rajong értük, míg a férfiaknak csak a 2%-a. De vajon miért tartjuk ezeket annyira hot műsornak?

Egyre több sorozat és film hasonlít Hamupipőke meséjére: Miért rajongunk azokért a sztorikért, ahol a pénz, a származás áll a párok útjába?

Azt, hogy ezekben a történetekben általában hosszasan vágyódnak egymásra a főhősök? Az elfojtott érzéseket? A titkos, lopott pillantásokat? A tiltott szerelmeket? A kutatók azt mondják, lényeges szempont, hogy ezekben a sztoriban a női élvezet, vágy áll a középpontban, ezt helyezik előtérbe – az, hogy mikor élvezik az orális szexet, és úgy általában a női orgazmus nem feltétlenül vagy ábrázolva a vásznon, vagy ha igen, nem reálosan. A kosztümös drámák tele vannak erotikával: van, hogy egy forró tekinteteken, máskor, apró finom érintéseken, de van, hogy a vágy elfojtása miatt érzett feszültségen keresztül, szóval nem csak szexjelentekben.

A kosztümös drámák, mint A Bridgerton család tele vannak erotikus pillanatokkal - például apró, vágyakozó érintésekkel.
A kosztümös drámák, mint A Bridgerton család tele vannak erotikus pillanatokkal - például apró, vágyakozó érintésekkel.

Ez pedig különösen fontos a nőknek, akikben nem feltétlenül maga az intim rész, hanem az oda vezető út, az érzelmi mélység, a várakozás kelti fel a vágyat – ehhez pedig jó alapot adnak a kosztümös történetek. De egy 2023-ban elvégzett felmérés rávilágított arra is, hogy a 18-34 év közötti női nézők 39%-a azt vallja, ez a műfaj formálta a romantikával kapcsolatos elvárásaikat, hiszen ezekben lovagiasságra, udvarlásra látunk példákat, amit ma sajnos gyakran hiányolunk ismerkedéskor, főleg a randiappok világában.

Ha elmerülünk egy kosztümös sorozatban vagy filmben, akkor azok a dolgok, amelyek mára elfogadottá válnak (például a szex az első randin, meg úgy általában bármikor, a házasság előtt) hirtelen pikánssá, izgalmassá válnak egy olyan világból nézve, ahol szigorú szabályok szerint lehetett ismerkedni, a szexről pedig még a (barát)nők egymás között is alig beszéltek, vagy társadalmi szabályok megszegésével bújtak össze.

A kosztümös drámákban a szex más jelent mint a társkereső alkalmazások felgyorsult, végtelen lehetőséggel kecsegtető világában: hosszan tartó, intenzív vágyakozást láthatunk a képernyőnkön. Na persze a múltat sem szabad túlságosan romantizálni (kezdjük ott, hogy a nőknek akkor alig voltak jogai), de miért ne merülhetnénk el néha gondolatban olyan történetekben, ahol a végeláthatatlan swipe-olások helyett az újdonság hajszolása, a birtoklás helyett a vágyakozásé a főszerep.

Megjelent a JOY magazin legfrissebb száma, az I Love Korea Issue!
Megjelent a JOY magazin legfrissebb száma, az I Love Korea Issue!

Szépség

Milyen frizura áll jól? Az 5,5 cm-es szabály segít megtalálni a hozzád illő hajvágást

Ha nem tudod eldönteni, hogy a rövid vagy hosszú haj áll jobban, akkor ezt a szabályt ki kell próbálnod.

Kép
Sztárok

Durva családi drámák: sztárok, akik ma már szóba sem állnak testvérükkel

A hírességek családi kapcsolata sem mindig idilli. Ezt az alábbi esetek jól bizonyítják.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 13.: a Szüzek felvállalhatják a véleményüket, a Nyilasok céltudatosságukkal mutatnak példát

A hét utolsó munkanapján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Kép
Életmód

A kardiológusok figyelmeztetnek: ez a mindennapi szokás súlyosan károsítja az artériákat

Amikor a szív- és érrendszeri egészségről gondolkodunk, a legtöbben automatikusan a szívre koncentrálunk.

Kép
Életmód

A numerológia szerint ez a 10-én született emberek 4 legkülönlegesebb jellemvonása

A számmisztika szerint egyáltalán nem mindegy, hogy ki melyik napon született, mert minden dátum sajátos energiát, mélyebb jelentést és különleges személyiségjegyeket hordoz.

Kép
Sztárok

10 színész, aki nagyon meg akart kaparintani egy szerepet, de a célegyenesben elbukott

Hollywoodban nagyon keveseknek van bérelt helye a színészek között, listánk alanyai pedig ezt első kézből tapasztalhatták meg.