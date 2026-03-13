Tarol a nők körében A Bridgerton család és az Üvöltő szelek: De miért rajongunk annyira a kosztümös-erotikus love storykért?
Forrás: Photo by LIAM DANIEL/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.
Az idei évet a női film-, és sorozatrajongók körében egyértelműen A Bridgerton család és az Üvöltő szelek adaptáció robbantotta be, de az erotikus jelenetekkel teli kosztümös sztorik egyébként is évek óta egyre több néző szívét hódítják meg a vásznon – gondolj csak a Lady Chatterley szeretője filmre, az Outlander - Az idegen sorozatra vagy a Mary & George miniszériára. És a műfaj egyértelműen a nők kedvence: a felmérések szerint a nők 42%-a rajong értük, míg a férfiaknak csak a 2%-a. De vajon miért tartjuk ezeket annyira hot műsornak?
Azt, hogy ezekben a történetekben általában hosszasan vágyódnak egymásra a főhősök? Az elfojtott érzéseket? A titkos, lopott pillantásokat? A tiltott szerelmeket? A kutatók azt mondják, lényeges szempont, hogy ezekben a sztoriban a női élvezet, vágy áll a középpontban, ezt helyezik előtérbe – az, hogy mikor élvezik az orális szexet, és úgy általában a női orgazmus nem feltétlenül vagy ábrázolva a vásznon, vagy ha igen, nem reálosan. A kosztümös drámák tele vannak erotikával: van, hogy egy forró tekinteteken, máskor, apró finom érintéseken, de van, hogy a vágy elfojtása miatt érzett feszültségen keresztül, szóval nem csak szexjelentekben.
A kosztümös drámák, mint A Bridgerton család tele vannak erotikus pillanatokkal - például apró, vágyakozó érintésekkel.
Ez pedig különösen fontos a nőknek, akikben nem feltétlenül maga az intim rész, hanem az oda vezető út, az érzelmi mélység, a várakozás kelti fel a vágyat – ehhez pedig jó alapot adnak a kosztümös történetek. De egy 2023-ban elvégzett felmérés rávilágított arra is, hogy a 18-34 év közötti női nézők 39%-a azt vallja, ez a műfaj formálta a romantikával kapcsolatos elvárásaikat, hiszen ezekben lovagiasságra, udvarlásra látunk példákat, amit ma sajnos gyakran hiányolunk ismerkedéskor, főleg a randiappok világában.
Ha elmerülünk egy kosztümös sorozatban vagy filmben, akkor azok a dolgok, amelyek mára elfogadottá válnak (például a szex az első randin, meg úgy általában bármikor, a házasság előtt) hirtelen pikánssá, izgalmassá válnak egy olyan világból nézve, ahol szigorú szabályok szerint lehetett ismerkedni, a szexről pedig még a (barát)nők egymás között is alig beszéltek, vagy társadalmi szabályok megszegésével bújtak össze.
A kosztümös drámákban a szex más jelent mint a társkereső alkalmazások felgyorsult, végtelen lehetőséggel kecsegtető világában: hosszan tartó, intenzív vágyakozást láthatunk a képernyőnkön. Na persze a múltat sem szabad túlságosan romantizálni (kezdjük ott, hogy a nőknek akkor alig voltak jogai), de miért ne merülhetnénk el néha gondolatban olyan történetekben, ahol a végeláthatatlan swipe-olások helyett az újdonság hajszolása, a birtoklás helyett a vágyakozásé a főszerep.
