Most már hivatalos: a hatodik évaddal véget ér az Emily Párizsban

Barna Borbála
Utoljára frissült: 2026. május 22. 06:29

Forrás: Giulia Parmigiani/Netflix

Au revoir Emily Cooper!

Van egy jó és egy rossz hírünk az Emily Párizsban rajongóinak: a jó az, hogy elkezdődtek a sorozat hatodik évadjának felvételei, a rossz pedig az, hogy ezzel a szezonnal pontot tesznek a netflixes széria végére. A behind-the-scenes fotók szerint a stáb Görögországban forgat, szóval már biztos, hogy Lily Collins karaktere igent mondott Gabriel (Lucas Bravo) meghívására – és ez akár azt is jelentheti, hogy akárkivel is randizott meg Európában, végül a hot chef lesz Emily endgame-je.

„A teljes szereplőgárda és a stáb mindent belead, hogy egy fantasztikus búcsúévadot készíthessen” – üzente Lily Collins a fanoknak. „Alig várom mindazt a varázslatot, ami vár ránk, és hogy a lehető legsikesebben ünnepelhessük veletek az utolsó szezont. Hihetetlenül hálásak vagyunk, és mindannyiótokat szeretünk.” A színésznő azt ígérte, ebben az évadban MINDEN meglesz, amit annyira imádunk a sorozatban. Hát, adieu Emily!

