Kezdődik az Emily Párizsban 6. évadjának forgatása: óriási spoilert árultak el az alkotók!

Nem tagadjuk, szerintünk ideje lenne lezárni Emily történetét Párizsban, ugyanis a sorozat elvesztette a varázsát és egyre több megkérdőjelezhető szál van a sztorijában, azonban a Netflix nem ért velünk egyet: berendelték a széria hatodik szezonját, amit 2026 májusában kezdenek el forgatni, Görögországban és Monacoban.

Szóval arrivederci Róma, na meg Párizs, mert Emily Cooper (Lily Collins) ezek szerint igent mond Gabriel (Lucas Bravo) meghívására a Marcellóval (Eugenio Franceschini) való szakítása után, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a se veled, se nélküled kapcsolata újra felforrósodhat a séffel.

Ki tudja, talán ezúttal végre együtt is maradnak, amivel lezárul a sorozat? Az Emily Párizsban alkotója, Darren Star azt mondta, addig folytatná, amíg a nézők velük vannak, és igen, az ötödik évadot a premier utáni közel két hétben 27 millióan streamelték 2025 decemberében, mégis azt javasolnánk neki, hogy fejezze be a show-t, míg nem romlik tovább a színvonala.

Persze kicsit reménykedünk abban is, hátha az új részek szórakoztatóak lesznek, Lily Collins például azt nyilatkozta, reméli, hogy Mindy (Ashley Park) lánybúcsúja Görögországban lehet, de ki tudja, lehet, hogy a BFF-je lemondja az esküvőjét Nicóval (Paul Forman) Alfie (Lucien Laviscount) miatt...

