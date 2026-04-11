Kezdődik az Emily Párizsban 6. évadjának forgatása: óriási spoilert árultak el az alkotók!

Barna Borbála
Utoljára frissült: 2026. április 11. 18:21

Forrás: Photo by GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX - © 2024 Netflix, Inc.

Úgy tűnik, Lily Collins karakterének egy újabb nyelvet meg kellene tanulnia, de ahogy Emily Coopert ismerjük, nem lesz ebben sem profi. Viszont lehet, hogy végre tényleg rátalál a szerelem?

Nem tagadjuk, szerintünk ideje lenne lezárni Emily történetét Párizsban, ugyanis a sorozat elvesztette a varázsát és egyre több megkérdőjelezhető szál van a sztorijában, azonban a Netflix nem ért velünk egyet: berendelték a széria hatodik szezonját, amit 2026 májusában kezdenek el forgatni, Görögországban és Monacoban.

Szóval arrivederci Róma, na meg Párizs, mert Emily Cooper (Lily Collins) ezek szerint igent mond Gabriel (Lucas Bravo) meghívására a Marcellóval (Eugenio Franceschini) való szakítása után, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a se veled, se nélküled kapcsolata újra felforrósodhat a séffel.

Emily Párizsban és Rómában sem tud már újat mutatni, ezért ideje, hogy lejárjon a vízuma: kritika a Netflix sikersorozatának 5. évadjáról

Ki tudja, talán ezúttal végre együtt is maradnak, amivel lezárul a sorozat? Az Emily Párizsban alkotója, Darren Star azt mondta, addig folytatná, amíg a nézők velük vannak, és igen, az ötödik évadot a premier utáni közel két hétben 27 millióan streamelték 2025 decemberében, mégis azt javasolnánk neki, hogy fejezze be a show-t, míg nem romlik tovább a színvonala.

Persze kicsit reménykedünk abban is, hátha az új részek szórakoztatóak lesznek, Lily Collins például azt nyilatkozta, reméli, hogy Mindy (Ashley Park) lánybúcsúja Görögországban lehet, de ki tudja, lehet, hogy a BFF-je lemondja az esküvőjét Nicóval (Paul Forman) Alfie (Lucien Laviscount) miatt...

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Promóciók

Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló, a Chery mellett döntött.

Az autóvásárlás ma már jóval többről szól, mint egy egyszerű közlekedési eszköz kiválasztásáról. Egyre többen keresnek o...

Életmód

Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban

Az idei tavasz és nyár biztosan nem lesz könnyen felejthető, ha megfogadod tippjeinket!

Életmód

Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?

A dohányzásról beszélni ma már nem ugyanaz, mint régen. Nemcsak azért, mert sokan érzékenyek a témára, hanem mert a való...

Életmód

Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország

Vannak országok, amelyeknek valahogy mindig sikerül egy kicsit előrébb járniuk. Svédország például pont ilyen.

Promóciók

A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont

2026. március 25-én a divat olyan térbe érkezett, ahol a design és a művészet az uralkodó. Az Answear divat webáruház a ...

Promóciók

Elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire

Újra reflektorfénybe kerül a hazai vendéglátás legjava: elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire.

Promóciók

THE RITUAL OF AYURVEDA – Találd meg az egyensúlyt

A Rituals Cosmetics újra bemutatja legrégebb óta elérhető termékcsaládját, a The Ritual of Ayurveda-t, megújult formában...
