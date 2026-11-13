„Elvették az arcunkat, a hangunkat, az életünket” – Megrázó dokumentumfilm mutatja be az afgán nők mindennapi poklát

Afganisztánban nők milliói élnek súlyos korlátozások között, mióta a tálibok 2021-ben visszatértek a hatalomba. Egy új dokumentumfilm most olyan nők történetét mutatja be, akiknek a szabadságukért folytatott küzdelem az életükbe is kerülhet. A Channel 4 The Taliban’s War on Women című dokumentumfilmje 2026. november 2-án került képernyőre. A titokban, Afganisztánban is forgatott alkotás olyan személyes vallomásokat tár a nézők elé, amelyeket szinte lehetetlen megrendülés nélkül végighallgatni. Nők mesélnek a fogva tartásról, a kínzásokról, a szexuális erőszakról és arról, milyen érzés egyik napról a másikra elveszíteni mindazt, ami korábban természetes volt számukra. A film egyik központi szereplője Nilofar, egy háromgyermekes afgán édesanya, aki két merényletkísérletet is túlélt, mielőtt családjával elmenekült hazájából. Ma Lengyelországban él, és az életét annak szenteli, hogy más afgán nőket is biztonságba juttasson.

Egyetlen nap alatt omlott össze az életük

Nilofar sikeres üzletasszony volt, saját vállalkozást vezetett, három gyermeket nevelt, és elképzelni sem tudta, hogy a tálibok ismét átvehetik az irányítást Afganisztán felett. Amikor 2021 augusztusában a fegyveres csoport elfoglalta Kabult, az utcákon még fiatalokat látott beszélgetni, nevetni és kávézókba járni. Akkor döbbent rá igazán, hogy mindez hamarosan eltűnhet. A helyzet órák alatt vált életveszélyessé. A vállalkozásában dolgozó fiatal nők kétségbeesetten hívták segítségért, ő pedig megpróbálta valamennyiüket biztonságban hazajuttatni. Közben saját gyermekei miatt is rettegett, különösen legkisebb lánya miatt, akinek még útlevele sem volt. Nilofar korábban nyilvánosan bírálta a tálibokat, ezért állítása szerint felkerült a halállistájukra. Végül nemzetközi segítséggel sikerült elhagynia Afganisztánt. A család mindössze egyetlen hátizsákkal érkezett a kabuli repülőtérre, ahonnan Varsóba menekítették őket.

Megkínozták, mert nem volt hajlandó feladni a munkáját

A dokumentumfilm egyik legnehezebben feldolgozható története Fariháról szól, aki az egészségügyben dolgozott, és a korlátozások ellenére sem akarta abbahagyni a munkáját. A nőt elfogták, megverték, megkorbácsolták és megerőszakolták. A történtekről a kamerák előtt beszél, olyan részleteket megosztva, amelyek megmutatják, milyen súlyos következményekkel járhat a tálib hatalommal szembeni ellenállás. A fizikai bántalmazás mellett Farihának egy másik teherrel is meg kellett küzdenie. Attól rettegett, hogy családja szégyenként tekint majd arra, ami vele történt. Nilofar szerint az afgán társadalom egyes közösségeiben a szexuális erőszak áldozatait is felelőssé tehetik a velük történtekért. Fariha annyira félt édesapja reakciójától, hogy többször az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében. Édesapja végül támogatta őt, Nilofar segítségével pedig sikerült Brazíliába menekülnie. Az átélt trauma azonban a biztonságba jutás után sem tűnt el.

Akiknek a családjukat is hátra kellett hagyniuk

A filmben egy Zahra nevű fogorvos is megszólal, akit azért tartóztattak le és kínoztak meg, mert részt vett a tálibok elleni tiltakozásokban. Zahrának sikerült Németországba menekülnie, férje és családja azonban Afganisztánban maradt. Évek óta külön élnek, és a nőnek azzal a tudattal kell együtt élnie, hogy a külföldről folytatott aktivizmusa szeretteit is veszélybe sodorhatja. A menekülés ugyanis nem feltétlenül jelent teljes szabadságot. Sok afgán nő továbbra is retteg attól, hogy a hátrahagyott családtagjait büntetik meg a döntései miatt.

forrás: Channel 4

Egy nő, aki már több tucat életet mentett meg

Nilofar az elmúlt években menedékházak létrehozásában és mentőakciók megszervezésében vett részt. Egy művelet során több mint hatvan nőnek segítettek Spanyolországba jutni, másokat Brazíliába menekítettek. A munkája azonban egyre nehezebb. A humanitárius menekülési útvonalak száma csökken, miközben továbbra is rengetegen kérnek tőle segítséget. Telefonját szinte soha nem teszi le. Előfordul, hogy hajnali négyig üzeneteket olvas és mentési ügyeket intéz, mert tudja, hogy egyetlen elmulasztott hívás is végzetes lehet valakinek. A folyamatos stressz már az egészségére is hatással van, rendszeres orvosi ellenőrzésekre szorul. Mégsem akarja abbahagyni.

A világ nem fordíthatja el a tekintetét

A The Taliban’s War on Women nem pusztán az afgán nők helyzetéről szóló dokumentumfilm. Olyan embereket mutat be, akik tanulni, dolgozni, szeretni és önálló döntéseket hozni szeretnének, miközben ezekért az alapvető jogokért is súlyos árat fizethetnek. A tálib hatalomátvétel óta eltelt öt évben a nők és lányok lehetőségei drasztikusan beszűkültek. Sokan elveszítették a tanulás és a munkavállalás lehetőségét, mások a saját biztonságuk érdekében kénytelenek rejtőzködni. Nilofar története ugyanakkor azt is megmutatja, mennyit jelenthet egyetlen ember segítsége. Ő már biztonságban élhetne a családjával, mégis nap mint nap azokért dolgozik, akiknek nincs lehetőségük elmenekülni. A film végére pedig nehéz nem arra gondolni, hogy miközben a világ jelentős részén a nők a mindennapi lehetőségeik bővítéséért küzdenek, Afganisztánban sokak számára már az is veszélyes döntés lehet, hogy felemelik a hangjukat.

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