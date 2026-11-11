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Exkluzív klippremier: Csinszka új érába lépett a „Vallomás” című dallal
Forrás: Váraljai Emma
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A JOY.hu oldalán debütál Csinszka legújabb, a „Vallomás” című dalának klipje: ez a felvétel nem csupán egy zenei mérföldkövet jelent az előadó életében, hanem egy őszinte számvetés is egyben, amely a letisztult belső kérdésekre fókuszálva nyit utat egy új, izgalmas fejezet felé.
„Nem tudnám jobban elmondani, miről szól a szám, mint ahogyan a szövegben megírtam. Vallomás, vallomás kifele-befele. Vallomás, ami szerintem magáért beszél. Több perspektívát próbál elmesélni, sok változással, közben pedig igyekszik magát nem ismételni. Igyekszik valahogy mindig egyre közelebb kerülni a tükörhöz, talán túlságosan is. Tanulni próbál a hibákból, elfogadja őket, és elengedi. Sokat dolgoztam a szövegen: kérdőjelek, vesszők, kettőspontok, felkiáltójelek. A 'Vallomás' pontot próbál tenni valaminek a végére. Ezek által tud szerintem haladni az ember, és én is abban az életszakaszban vagyok, ahol igyekszem tanulni mindenből, bár szerintem ez az életem minden szakaszában jelen lesz, de mindig máshogy. Jó érzés őszintének lenni, kifelé, de elsősorban magamnak, befelé. Sokat változtam, és még sokat is fogok változni, de úgy érzem, most egy jó nagy adag változást tudhatok magam mögött, és hát kíváncsi vagyok, hova s merre vezetnek ezek a folyamatok. Új időszakba lépek át, az idei 11.11. 11:11 kapun, és izgalmas számomra, hogy mit rejt a jövő. Ebben az új dalban is szerintem egy másik énemet mutatom meg”- mesélte Csinszka.
A megjelenés produceri munkájában Szabikeyz közreműködött, és a „Vallomás” vizuális világában is legalább annyira hangsúlyos, mint zeneileg: a számhoz készült klipet Csinszka egykori általános iskolatársa, Lelkes Botond rendezte, a mozgásos jelentekért pedig Balogh Bence koreográfus felelt.
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