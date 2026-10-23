Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Kult

Exkluzív borítóleleplezés: hamarosan magyarul is megjelenik Colleen Hoover legújabb könyve

#könyvajánló
#olvasás
#Galéria
#regény
#colleen hoover
#Woman Down - Bukott nő
#borítóleleplezés
Barna Borbála
Mutasd a cikkeit
Kult
Utoljára frissült: 2026. október 23. 10:47

Forrás: John Nacion/Getty Images

Colleen Hoover
A nap cikke

10 helyzet, amikor soha ne fizess bankkártyával: a szakértők figyelmeztetnek

Bár a bankkártyás fizetés ma már szinte automatikus mozdulat, vannak olyan helyzetek, amikor egyetlen rossz döntés is komoly anyagi veszteséget okozhat.

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Olvasd el!

Jön a kettős retrográd, és ez 4 csillagjegy életét végleg megváltoztatja

Október végén a Merkúr és a Vénusz retrográd időszaka összeér. És ez bizony négy csillagjegy életében nagy változásokat hoz magával.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 22.: a Rákok változásra vágynak, a Szüzek számára fontos a pozitív visszajelzés

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 23.: a Rákoknak jól esik a pihenés, a Skorpiók megfontolandó ajánlatot kapnak

A hosszú hétvége első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a pénteki horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

6 szett, amit érdemes ellesni a francia nőktől

A francia nők pontosan tudják, hogyan lehet néhány egyszerű alapdarabból is elképesztően stílusos szettet összeállítani.

Olvasd el!

Visszatért a virágminta, de nem úgy, ahogy megszoktad: ez 2026 őszének egyik legnagyobb trendje

Ha eddig úgy gondoltad, hogy a virágminta kizárólag a tavaszi-nyári gardróbban kap helyet, 2026 ősze alaposan átírja a szabályokat. A romantikus motívumok ezúttal sötétebb, gazdagabb és sokkal izgalmasabb formában térnek vissza.

Facebook
Twitter
Pinterest
A Woman Down - Bukott nő című regény a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában érkezik meg novemberben. A Verity-fanok imádni fogják!

Colleen Hoover az utóbbi években nem az írásra, hanem a regényei filmadaptációira fókuszált: 2024-ben jött ki az It Ends With Us – Velünk véget ér Blake Lively, Justin Baldoni és Brandon Sklenar főszereplésével, 2025-ben érkezett meg a Regretting You – Elrontott életek Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco és Mason Thames főszereplésével.

Idén pedig két premierre is koccinthatott a bestseller-szerző: az évet a Reminders of Him – Emlékek róla bemutatójával indíthatta, amiben Maika Monroe, Tyriq Withers, Lauren Graham és Bradley Whitford alakították a főszerepeket, október 1 óta pedig tarol a mozikban a Verity erotikus pszichológiai thrillerrel, Anne Hathaway-jel, Dakota Johnsonnal és Josh Hartnett-tel.

Colleen Hoover a Verity rendezőjével, Michael Showalter és sztárjaival, Josh Hartnett-tel, Dakota Johnsonnal, Anne Hathaway-jel és Ismael Cruz Cordovával.
forrás: Taylor Hill/Getty Images
Colleen Hoover a Verity rendezőjével, Michael Showalter és sztárjaival, Josh Hartnett-tel, Dakota Johnsonnal, Anne Hathaway-jel és Ismael Cruz Cordovával.

A jövőben viszont nem a mozivásznon találkozhatunk CoHo történeteivel, hanem újabb regények lapjain: az írónő bejelentette, több sztorija is befejezésre vár, éppen ezért most egy időre búcsút int Hollywoodnak és a forgatásoknak. És bár a következő könyveire még várnunk kell, azért addig sem maradunk Colleen Hoover-kötet nélkül!

Novemberben ugyanis a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában magyarul is megjelenik a 2026 januárjában kiadott Woman Down - Bukott nő, amit sokak szerint részben az It Ends With Us – Velünk véget ér filmverziója körüli botrány inspirált és a Verity-fanok biztosan imádni fogják ezt a sztorit!

A Woman Down - Bukott nő főhősnője egy olyan írónő, aki szünetet tart a karrierjében a legújabb filmadaptációját érő kritikák miatt – ráadásul az interneten is ellene fordulnak. Az anyagi helyzetét, a pályafutását és tulajdonképpen saját magát egy új regénnyel próbálja megmenteni, de amikor elvonul egy tóparti faházba befejezni azt, Nathaniel Saint nyomozó nyugtalanító hírekkel csekkol be hozzá…

Azt persze nem áruljuk el neked, milyen hatással lesz az életére, na meg az új könyvére a férfi felbukkanása, de a Woman Down - Bukott nő magyar kiadásának borítóját azért most leleplezzük neked!

Novembertől magyarul is olvasható Colleen Hoover legutóbbi regénye, a Woman Down - Bukott nő!
forrás: Könyvmolyképző Kiadó
Novembertől magyarul is olvasható Colleen Hoover legutóbbi regénye, a Woman Down - Bukott nő!

A könyvet IDE kattintva rendelheted elő és ITT éldekorált verzióban is beszerezheted majd!

Mutatjuk, mi melyik Colleen Hoover könyveket szeretjük a legjobban!

Galéria / 5 kép

Ezt olvasd el Colleen Hoovertől, ha tetszett az It Ends With Us – Velünk véget ér

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Kép
Sztárok

Nem telt el 3 hónap - Sztárpárok, akik a gyerekük születése után szinte azonnal elváltak

Egy gyermek érkezése sokszor a legerősebb egységet is képes egy időre megváltoztatni. De sokak életében ez egy végleges különváláshoz is vezet. Az alábbi sztárok esetében pontosan ez történt.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp október 23.: a Rákoknak jól esik a pihenés, a Skorpiók megfontolandó ajánlatot kapnak

A hosszú hétvége első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a pénteki horoszkópodra szánni!

Kép
Kult

Ez volt a legijesztőbb film abban az évben, amikor születtél

Keresd ki a születési évedet, és nézd meg, melyik horrorfilm gondoskodott a borzongásról akkor, amikor te megérkeztél a világra!

Kép
Életmód

6 tévhit az önkielégítésről, amit ideje elfelejteni

Attól, hogy nem vagytok szinglik, még belefér, és a gyakoriságra sincs mindenkire érvényes szabály: tisztázzuk, mi igaz az önkielégítéssel kapcsolatos állításokból.

Kép
Életmód

10 helyzet, amikor soha ne fizess bankkártyával: a szakértők figyelmeztetnek

Bár a bankkártyás fizetés ma már szinte automatikus mozdulat, vannak olyan helyzetek, amikor egyetlen rossz döntés is komoly anyagi veszteséget okozhat.

Kép
Életmód

6 étrend-kiegészítő, amit az orvosok is rendszeresen szednek

Bár a vitaminok és étrend-kiegészítők kínálata szinte végtelen, az orvosok szerint csak néhány olyan van, amelyet bizonyos esetekben valóban érdemes beilleszteni a mindennapjainkba.