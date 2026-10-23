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Exkluzív borítóleleplezés: hamarosan magyarul is megjelenik Colleen Hoover legújabb könyve
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Colleen Hoover az utóbbi években nem az írásra, hanem a regényei filmadaptációira fókuszált: 2024-ben jött ki az It Ends With Us – Velünk véget ér Blake Lively, Justin Baldoni és Brandon Sklenar főszereplésével, 2025-ben érkezett meg a Regretting You – Elrontott életek Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco és Mason Thames főszereplésével.
Idén pedig két premierre is koccinthatott a bestseller-szerző: az évet a Reminders of Him – Emlékek róla bemutatójával indíthatta, amiben Maika Monroe, Tyriq Withers, Lauren Graham és Bradley Whitford alakították a főszerepeket, október 1 óta pedig tarol a mozikban a Verity erotikus pszichológiai thrillerrel, Anne Hathaway-jel, Dakota Johnsonnal és Josh Hartnett-tel.
A jövőben viszont nem a mozivásznon találkozhatunk CoHo történeteivel, hanem újabb regények lapjain: az írónő bejelentette, több sztorija is befejezésre vár, éppen ezért most egy időre búcsút int Hollywoodnak és a forgatásoknak. És bár a következő könyveire még várnunk kell, azért addig sem maradunk Colleen Hoover-kötet nélkül!
Novemberben ugyanis a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában magyarul is megjelenik a 2026 januárjában kiadott Woman Down - Bukott nő, amit sokak szerint részben az It Ends With Us – Velünk véget ér filmverziója körüli botrány inspirált és a Verity-fanok biztosan imádni fogják ezt a sztorit!
A Woman Down - Bukott nő főhősnője egy olyan írónő, aki szünetet tart a karrierjében a legújabb filmadaptációját érő kritikák miatt – ráadásul az interneten is ellene fordulnak. Az anyagi helyzetét, a pályafutását és tulajdonképpen saját magát egy új regénnyel próbálja megmenteni, de amikor elvonul egy tóparti faházba befejezni azt, Nathaniel Saint nyomozó nyugtalanító hírekkel csekkol be hozzá…
Azt persze nem áruljuk el neked, milyen hatással lesz az életére, na meg az új könyvére a férfi felbukkanása, de a Woman Down - Bukott nő magyar kiadásának borítóját azért most leleplezzük neked!
Mutatjuk, mi melyik Colleen Hoover könyveket szeretjük a legjobban!
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