Koncertek, amiket semmiképpen sem hagyunk ki a Coca-Cola SZIN Fesztiválon 2026-ban

Tudtad, hogy ha részt veszel egy fesztiválon, az kicsit olyan, mintha becsekkolnál egy hétvégére egy wellness hotelbe? Mivel a szabadban bulizol, feltöltheted a D-vitamin raktáradat, miközben a kedvenc dalaidra táncolsz, simán letudhatod a napi lépésszámot és kalóriát (is) égethetsz, szóval a fizikai jóllétedet, az állóképességedet javíthatod, de a hangulatodat is! Ezeken a napokon csökkentheted a kortizol (stresszhormon) szintjét, a boldogsághormonokét (mint a dopamin és az endorfin) viszont növelheted.

Ráadásul a közösségi élmény, a barátaiddal szerzett új, közös élmények is pozitív hatással lehetnek a mentális egészségedre, mert leküzdhetik benned a magányt az összetartozás érzésének felerősítésével. Szóval, ezek után biztosan egy fesztivállal zárod az idei nyaradat, ugye? Augusztus 26-29. között a Coca-Cola SZIN Fesztiválon élvezheted a fesztiválozás előnyeit! Úgyhogy kapd elő a naptáradat, mutatjuk, milyen koncerteket és bulikat nem szabad kihagynod Szegeden!

Száguldj Szegedre!

Egyszer sajnos minden (fesztiválszezon) véget ér, azonban mielőtt félretennénk a kedvenc szettjeinket jövő nyárra, az 58. Szegedi Ifjúsági Napokon méltóképpen elbúcsúztathatjuk az év egyik legjobb és legszabadabb időszakát azzal, hogy bulizunk még egy hatalmasat a barátainkkal augusztus 26-29. között a Tisza-parton, ahol a négy nap alatt közel kétszáz (!) előadó lép a Coca-Cola SZIN tíz színpadjára.

„A nyár végét sokan egyszerre várják, de nehezen is engedik el. Ilyenkor már érezhetően közeledik az új tanév, a munka és a hétköznapok megszokott ritmusa, miközben még szeretnénk megőrizni valamit a hosszú nyáresték és a gondtalan együttlétek hangulatából. A SZIN számunkra ezt az átmenetet jelképezi. Egy olyan találkozási pont, ahol a fesztiválélmény mellett az emberi kapcsolatok, a közös pillanatok és a nyár emlékei kerülnek a középpontba. Ez a néhány nap lehetőséget ad arra, hogy kiszakadjunk a mindennapokból, és új energiákkal vágjunk neki az előttünk álló időszaknak. Éppen ezért foglal el sajátos helyet a hazai fesztiválok között” - üzeni mindenkinek Kolonics Erika, a SZIN főszervezője.

Ne csak szemezz a szerdával!

A nyár utolsó fesztiváljának már az első napján rengeteg szuper koncert vár rád, szóval azt tanácsoljuk, hogy augusztus 26 előtt használj ki minden percet a pihenésre, az alvásra – mert a fesztivál alatt biztosan nem fekszel le időben egyik napon sem. „Azt beszélik a városban”, hogy a Coca-Cola Nagyszínpadon szerdán Molnár Tamással kezdünk bele a bulizásba 17:45-kor, aztán 21:00-től a Halott Pénztől kapod majd meg, hogy „Halljam A Hangod”, őket pedig a Coca-Cola SZIN egyik headlinerje, a Bastille váltja 22:45-től, akik három év után új számmal jelentkeztek. A dal a „Save My Soul” címet kapta, és ha meg nem is menti a lelked a zenekar koncertje, az fix, hogy segít egy picit félretenni a problémáidat. De nem szabad elfelejtkezned a bp Nagyszínpad fellépőiről sem! Mi már most szólunk, hogy azt fogod kívánni, „Bárcsak lennék” két helyen egyszerre, mert 19:15-kor a Honeybeast beindítja itt is az estét, aztán durranhat a „PROSECCO” Bruno & Spacc 20:45-kor kezdődő bulija alkalmából és „NEM ÉRI MEG” sehova se menned utána, mert 21:45-kor KKevinnel folytatódik tovább az éjszaka. És ha már „ALL NIGHT” bírod a tempót, ne hagyd ki a ValMar koncertjét sem 23:00 órától, de mielőtt hazamennél, nézz még be a Rádió 1 x Jim Beam Arénába is Metzker Viktória DJ szettjére 01:00-kor. Közben hadd jegyezzük meg neked mellékesen, hogy még kapható a JOY magazin nyári lapszáma, a the Formula–1 issue, amit ha megfordítasz, a második borítón éppen Vikivel találhatod szembe magad! Ne maradj le a vele készített interjúnkról!

Csatlakozz a csütörtökhöz is!

Csütörtökön este valószínűleg csak egy „Porszem” leszel azok között, akik a Follow The Flow koncertjét hallgatják a Coca-Cola Nagyszínpadjánál 19:15-től, aztán, ha „Felednéd”, emlékeztetünk rá, hogy 21:00-től ugyanitt Desh adja majd meg az alaphangulatot, és kell a „Lóerő” 22:45-től is, mert akkor Azahriah veszi át tőle a színpadot. De megéri ingáznod a Coca-Cola Nagyszínpad és a bp Nagyszínpad között, mint a „Gyorsvonat”, mert az utóbbin 18:00 órakor Nagy Bogi, 19:30-tól pedig a Mehringer bizonyítja be, hogy bizony nem „SZAR AZ ÉLET”. Marci egyébként július 16-án mutatta be legújabb, a „SZABADSÁG, SZERELEM” című nagylemezét a Budapest Parkban, a vele készített interjúnkból pedig megtudhatod, hogy milyen gyermekkori álmát váltotta valóra ezzel.

A péntek is pótolhatatlan!

A Coca-Cola Nagyszínpadjához természetesen pénteken is ellátogatunk: 19:30-kor kezdődhet a „hungarian mambo” a ByeAlex és a Slepp jóvoltából, aztán „Csurran, cseppen” tovább a fröccs a pultból, mert 21:15-től Majka átveszi tőle a stafétát. 23:00-kor pedig színpadra lép a fesztivál másik nemzetközi headlinerje, DJ Snake, aki 2025 novemberében droppolt az új, „Nomad” című albumával, melyben az EDM-trapet, az afrobeatet, az észak-afrikai utcazenei elemeket, a reggaetont, a dubstepet, a dancehallt vagy akár a K-popot ötvözi. Időről időre köszönj be azért a bp Nagyszínpadhoz is, ugyanis„Boldog igazán” csak ekkor lehetsz: 18:00-tól Dánielfy, 19:30-tól a Punnany Massif zenél itt, ami még nem az „Utolsó tánc” ideje, mert bár nem tudjuk, „MIRE SZÁMÍTOTTÁL”, de Beton.Hofi is fellép még ezen a helyszínen 22:45-től. És hadd hívjuk fel a figyelmed az SZTE Színpadra is: „Kezeket fel”, ha te se hagyod ki Sisi koncertjét 20:15-től, 21:25-kor pedig Lábas Viki mutatja be az „Az én szívem játszik” című összművészeti szólóprojektjét ugyanitt.

Szombaton is szavazz Szegedre!

Oké, „Kell egy pár nap”, mire kipihened a fesztivált, de azért a szombati napra is mondj igent: például 20:00 órakor érkezz meg a Coca-Cola Nagyszínpadjához Pogány Induló koncertjére. A „STRESSZ” most nem is opció, főleg akkor, ha 21:45-kor élőben is meghallgatod a kedvenc számaidat Dzsúdlótól, aki „Sokat bír”, annak el kell mennie a bp Nagyszínpadhoz is már 18:00 órakor a Blahalouisiana fellépésére, 21:00-től pedig „Rendben lesz”, ha T. Danny buliját választod. Fun fact: most még gyorsan beszerezheted a JOY magazin legújabb, nyári lapszámát, a the Formula–1 issue-t, mert ebben egy elképesztően menő fotósorozatot találhatsz róla, illetve exkluzív interjút is készítettünk vele arról az új fejezetről, amit most nyitott az életében és a karrierjében.

forrás: JOY Még kapható a JOY magazin nyári lapszáma, a the Formula–1 issue!

És igen, tudjuk, tudjuk, „Boldogtalanság”, ha egy fesztivál, na meg a szezon véget ér, szóval élvezd ki a Coca-Cola SZIN legutolsó pillanatait is és szerezz annyi élményt, amennyit csak lehet – például 22:30-tól a BSW és a GANG segítségével, aztán koronázd meg az éjszakát az OG Fluor bulival, mint egy igazi „Partyarc”!

A Coca-Cola SZIN Fesztivál teljes lineupját IDE kattintva találod!

Mutatunk pár fesztiválszettet is, amikben stílusosan zárhatod a szezont!

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