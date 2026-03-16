Chris Evans és felesége, Alba Baptista először jelentek meg együtt az Oscar-gála vörös szőnyegén: elolvadunk a fotóiktól

Chris Evans és Alba Baptista féltve őrzik a magánéletüket a reflektorfényektől: mire 2022 novemberében megtudtuk, egy párt alkotnak, már egy éve együtt voltak. 2023 őszén ki is mondák egymásnak az igent, természetesen a nyilvánosság teljes kizárásával.

Két ével később, 2025 októberében megszületett a lányuk, Alma Grace Baptista Evans, és a bennfentesek szerint Chris rajongva szereti a gyermekét, nem lehetne büszkébb lányos apuka, és kiélvez minden pillanatot, amit együtt tölthetnek.

Az Oscar-kedvéért azért kimozdult otthonról, és a feleségét is magával vitte, sőt, a kapcsolatuk során először együtt jelentek meg a rangos gála vörös szőnyegén. Imádjuk őket, egyszerűen sugárzik róluk az összhang és a boldogság!

Chris Evans és felesége, Alba Baptista először vonultak fel együtt az Oscar-gála vörös szőnyegén.

