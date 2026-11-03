TikTokerből a BookTok kedvence: Interjú az Aranykor szerzőjével, Caro Claire Burke-kel

Képzeld, az Oscar-díjas Anne Hathaway valójában már két évvel ezelőtt elolvashatta a Aranykor (Yesteryear) című regény egyik vázlatát Caro Claire Burke-től és a színésznői azt mondja, elképesztően intenzív érzések kavarogtak benne jövőbeli filmes karaktere, a Natalie nevű tradwife történetének hatására.

A regény főhősnője egy napon nem a saját, tökéletes életében kel fel, hanem egy olyanban, amit nem mutathatna meg a közösségi médiában. Apropó, ébredés! Képzeld, a szerző, Caro Claire Burke tulajdonképpen megálmodta debütáló könyve címét és sztoriját, amiről a most következő interjúból még többet megtudhatsz!

Mikor keltette fel a figyelmedet a közösségi médiában és az interneten is felkapott „tradwife” jelenség?

2024 telére kiégett író lettem. Évek óta fikciót írtam, és úgy éreztem, muszáj egy kis szünetet tartanom. Hirtelen ötlettől vezérelve letöltöttem a TikTokot. A barátaim és a családtagjaim közül szinte senki sem használta aktívan, ezért úgy éreztem, ez lehet az én privát kis kreatív játszóterem, ahol elvárások nélkül kísérletezhetek. (Igen, én is érzem az iróniát abban, hogy privát térként beszélek a TikTokról, miközben egy nyilvános platformról van szó, ahol emberek milliói látták már az arcomat.) Végül bekapcsolódtam a feminizmusról és a médiatudatosságról szóló beszélgetésekbe, főként a tradwife-jelenséggel összefüggésben. Ez a téma történetesen éppen abban a hónapban került igazán a köztudatba, amikor létrehoztam a fiókomat. A TikTok csodálatosan demokratikus platform: ha megosztasz egy videót, és elég sokan tudnak kapcsolódni hozzá, akkor tulajdonképpen máris bekerültél a körforgásba. Korábban éveken át próbáltam – sikertelenül – betenni a lábam a hagyományos kulturális intézmények világába (például magazinoknak küldtem kulturális témájú esszéötleteket), ezért egészen megdöbbentő élmény volt felfedezni, hogy a TikTokon keresztül létezik egyfajta oldalsó bejárat. Rövid idő alatt rengeteg követőm lett, és egy heteken át zajló, nagyszabású kulturális diskurzus egyik meghatározó szereplőjévé váltam - ebben az időszakban történt, amikor egy reggel úgy ébredtem fel, hogy a fejemben volt egy regény teljes szinopszisa. Még a címét is tudtam. Írtam az ügynökömnek, hogy megtudjam, az elképzelésem más számára is viszonylag koherensnek hangzik-e. Zöld lámpát kaptam tőle, aztán munkához láttam.

Társműsorvezetője vagy egy olyan kulturális podcastnak, amelyben többek között a tradwife-jelenséggel is foglalkoztatok. Hogyan hatott egymásra a két munkád?

A Diabolical Lies elnevezésű podcastban végzett munkám és a regényírás között sokszor egészen meghökkentő összefüggések vannak, pedig technikailag két nagyon különböző projektről beszélünk. Az egyik audio, a másik írott formula. Az egyik szigorúan abban a világban marad, amelyben élünk, ezért ragaszkodnom kell a tényekhez és a valóság alapvető kereteihez. A másikban viszont egy teljesen más világba merülhetek, ami feljogosít arra, hogy eltérhessek a „tények” merev rendszerétől, miközben egy másfajta igazságot keresek. Végső soron azonban mindkettő ugyanabból a késztetésből fakad: szeretném jobban megérteni a körülöttem lévő világot. A két munka elképesztően erősen hat egymásra, és rengeteg inspirációt adnak egymáshoz. Ebből a szempontból borzasztóan szerencsés vagyok.

Kulturális kritikusként már beszéltél a tradwife-okról, most pedig elsőkönyves szerzőként írtál is róluk. Miért vonzott inkább az, hogy regényt írj a témáról, ne pedig nem fikciós könyvet? És miért kifejezetten thrillert csináltál belőle?

Nem hiszem, hogy az Aranykor írása közben ezen kérdések közül bármelyiket is tudatosan végiggondoltam volna. Úgy sejtem, azért lett belőle regény, mert erre készültem éveken át: szépirodalmi alkotóírásból szereztem mesterdiplomát, és több mint tíz éve írok fikciót, megjelent és kiadatlan műveket egyaránt. Ez inkább alkotói reflex volt, mint döntés, és biztos vagyok benne, hogy más írók számára ismerős lehet a következő: ha egyszer eszedbe jut egy történet, úgy ragaszkodsz hozzá, mint kutya a csontjához. Nem racionális dolog. Ösztönös.

Ami a műfajt illeti: amikor az első változatot írtam, valójában abban sem voltam biztos, hogyan pozicionálnák a könyvet, ha egyáltalán olyan szerencsém lenne, hogy el tudom adni. Teljesen értem, hogy miért thrillerként tekintenek rá, de írás közben sok minden más is foglalkoztatott. Igen, az is, hogyan működik thrillerként, de ugyanilyen fontos volt, hogyan működik egyfajta fekete komédiaként, társadalmi szatíraként, és bizonyos értelemben egy különös felnövéstörténetként. Számomra ezek mind egyformán kellettek ahhoz, hogy a regény igazán életre keljen.

Mesélj kicsit a könyv megírásáról! Milyen kérdéseket, érzéseket fedeztél és dolgoztál fel, miközben az Aranykoron dolgoztál?

Mennyi időtök van? Maradjunk annyiban, hogy a regény valamennyi szereplőjében látom önmagamat. A pályám jelenlegi szakaszában még nem sikerült eldöntenem, hogy a patriarchátusról, a vallási szélsőségekről és a rendszerszinten fenntartott nőgyűlöletről szóló történetek írása létfontosságú érzelmi megtisztulást jelent-e számomra, vagy azzal, hogy ennyi időt töltök ezekben a témákban elmerülve, lassan, de biztosan a legközelebbi elmegyógyintézet felé meneteltetem magam. Egyelőre nincs válaszom erre.

A könyv egyik legizgalmasabb része Natalie viszonya néhány alapvető fogalomhoz. Hogyan írnád le a nőiséghez és az anyasághoz fűződő kapcsolatát? És hogyan változik ez a viszonyulás attól függően, hogy a saját női identitását szemléli vagy éli meg, illetve, amikor más nőkre tekint?

Natalie úgy viszonyul az anyasághoz, a nőiséghez és a spiritualitáshoz, mintha mindegyik valamiféle csereüzlet lenne. Ráadásul elég gyermeki módon közelít hozzájuk. Emiatt újra és újra csalódást, döbbenetet vagy felháborodást vált ki belőle, hogy felnőttként ezek az identitások mennyire árnyalt formában jelennek meg az életében.

Szerintem más nők életét is ugyanilyen korlátozottan látja. Szinte már kóros érzéke van ahhoz, hogy félreértse, mit gondol vagy érez valaki más, így lényegében egy abszurd világban él. Nem terveztem, hogy ilyennek írom meg, egyszerűen így alakult, de végül íróként nagyszerű volt ebben a világban időzni: minden jelenet, amelyben Natalie szerepel, vagy fergetegesen vicces, vagy rejtélyes, vagy félelmetes lesz. Egy szerzőnek mindhárom remek lehetőség!

És hogyan viszonyul a patriarchátushoz, akár rendszerként, akár az egyes férfiakon keresztül?

Lehet, hogy azért, mert a férjem építésznek tanul, de gyakran gondolok a regényekre házakként, különösen akkor, amikor éppen egy kéziraton dolgozom. Az Aranykorban a patriarchátust tekintem annak az állványzatnak, amely Natalie karakterét tartja. Az egész világképét patriarchális alapfeltevésekre építette, és azt gondolta, hogy ezek egész életében szilárdan kitartanak majd mellette. Csakhogy, mint tudjuk, az állványzat természeténél fogva ideiglenes tartószerkezet: eltávolítjuk, amikor elkészül az igazi munka, vagyis felépült valami, ami valóban tartós lesz. Natalie szerencsétlenségére túlságosan ránehezedik a patriarchális gondolkodás ingatag szerkezetére, mert azt hiszi, az majd megtartja. De nem így történik.

A választás kérdése központi szerepet kap a regényben: például az, hogy a Natalie-val történtekből mennyi a saját döntéseinek következménye, és mennyi nem. Ugyanilyen fontos a szerepjátszás fogalma, amelyet először Natalie anyja fogalmaz meg: számára ez olyan megküzdési stratégia volt, amely segített végigcsinálni a gyereknevelés mindennapjait. Hogyan kapcsolódik egymáshoz a választás és a szerepjátszás?

SZABAD AKARAT! Most úgy érzem, mintha a podcastomban beszélgetnénk, ahol rendszeresen azzal viccelődünk, hogy minden beszélgetés végén ott tartok, hogy feltartott kézzel, hadonászom a szabad akarat fogalmának emlegetése közben.

A szerepjátszás kérdése éppolyan szédítő, mint a választásé: ha egyszer elkezdesz gondolkodni rajta, könnyen azon kaphatod magad, hogy az életed minden egyes részletét túlagyalod. Igaz, hogy az interneten önmagunk különböző változatait adjuk elő; ezt a fajta szerepjátszást általában könnyebben ismerjük el, és szívesebben beszélünk róla másokkal. De az is igaz, hogy szerepet játszunk a munkahelyünkön, az edzéseken, és otthon is, azokkal az emberekkel, akiket a világon a legjobban szeretünk.

Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ebben bárkinek is lenne választása, de én eleve pesszimistán állok a szabad akarat kérdéséhez. Erről eszembe jut Natalie egyik gondolata, amely már korán megszületett bennem, és kulcspillanata lett a regény többi részének: „Az anyaság is a valóság gondosan megválogatott bemutatásának egy formája. Vagyis minden nő, akit ismerek, hazudott nekem arról, milyen lesz, mielőtt én is anya lettem.”

Ez a regény olyan, mintha arra született volna, hogy barátnők beszélgessenek róla vacsora közben, egy csoportos chatben vagy privát üzenetekben. Egyszerre táplálja a tradwife-ok iránti kulturális érdeklődést (különösen az ezen a közegen kívül álló nők körében), és Natalie nézőpontján keresztül reflektál is rá. Mit remélsz, mit visznek magukkal ebből a kettősségből az olvasók?

Eddig néhány tucat, a könyves és filmes világban dolgozó emberrel beszélgethettem Natalie-ról és az Aranykor világáról, és mindenki valami egészen mást mondott nekem. Vagyis nincsenek elvárásaim, és nem reménykedem egy bizonyos olvasói reakcióban. Ami engem illet, íróként és emberként sincs számomra érdekesebb annál a nagyszabású előadásnál, amit nőiségnek nevezünk. Életem végéig erről szeretnék beszélni.

Interjú forrása: Libri Könyvkiadó

Még nem olvastad az Aranykor könyvet? Akkor SZUPER hírünk van, mert november 12-15. között újra jönnek a JOY-napok, ahol különleges kuponkínálattal várunk téged, többek között a Líra Könyv is! A 20%-os kedvezményre jogosító kupon A kupon felhasználható a Líra Könyvesboltokban, a Rózsavölgyi és Tsa. könyvesboltban vagy a lira.hu-n beváltható - szóval akár az Aranykor című könyvet is beszerezheted vel! Nézd meg a kínálatot, és egyúttal azt is, mi mindenre válthatod még be kuponodat a JOY-napok alatt, november 12-15. között.

forrás: JOY

Videók

Videók