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Van okunk a büszkeségre: a Budapesti Operettszínház musicalje Németországban is tarol

#Musical
#sándor péter
#Budapesti Operettszínház
#A Notre Dame-i toronyőr
#hazai siker
JOY
Kult
Utoljára frissült: 2026. november 9. 14:33

Forrás: Alexander Hartinger

Sándor Péter, A Notre Dame-i toronyőr
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A Notre Dame-i toronyőr című előadás hatalmas sikerrel mutatkozott be októberben Münchenben és a nemzetközi turné márciusig folytatódik.

A Budapesti Operettszínház A Notre Dame-i toronyőr című musicalje hatalmas sikerrel kezdte meg a 2026 októberétől 2027 márciusig tartó nemzetközi turnéját Münchenben, ahol a közönség lelkes ovációval ünnepelte a magyar társulat művészeit.

A produkció a következő hónapokban Németország, Svájc és Ausztria színpadjain vendégszerepel: a turné nyitóállomása pedig különleges jelentőséggel bírt, hiszen az előadás indította el a müncheni Deutsches Theater fennállásának 130. évfordulóját ünneplő jubileumi évadját.

A Budapesti Operettszínház A Notre Dame-i toronyőr című musicalje Németországban is belopta magát a nézők szívébe.
forrás: Pagony Nándor
A Budapesti Operettszínház A Notre Dame-i toronyőr című musicalje Németországban is belopta magát a nézők szívébe.

A turné nyitóelőadásain Quasimodo szerepében Sándor Péter és Tassonyi Balázs, Esmeraldaként Széles Flóra és Lipics Franciska, Frollóként Németh Attila és Langer Soma, Phoebusként Barkóczi Sándor és Károlyi Krisztián, Clopin szerepében Magócs Ottó és Miklós Attila lépett színpadra.

A monumentális díszletvilág, a látványos koreográfiák és a magával ragadó zenei betétek együttesen teremtik meg azt a különleges színházi élményt, amely immár a nemzetközi közönséget is meghódítja - ráadásul A Notre Dame-i toronyőr a német sajtó elismerését is kivívta.

A Süddeutsche Zeitung operai léptékű, színpompás előadásként jellemezte a produkciót, és külön kiemelte Sándor Péter Quasimodo-alakítását, rendkívüli fizikai kifejezőerejét és sokoldalú színészi játékát.

A Münchner Merkur Széles Flóra Esmeraldáját méltatta, hangsúlyozva erőteljes színpadi jelenlétét és klasszikusan képzett énekhangját, valamint külön elismeréssel írt a látványvilágáról, a részletgazdag jelmezekről, a gótikus építészeti elemekről.

A Süddeutsche Zeitung a produkció társadalmi üzenetének aktualitását is hangsúlyozta, kiemelve, hogy a történet a kirekesztés, az együttérzés és az elfogadás kérdésein keresztül napjaink közönségéhez is érvényesen szól.

A Budapesti Operettszínház 2025 októberében mutatta be Alan Menken, Stephen Schwartz és Peter Parnell musicaljét Victor Hugo világhírű regénye nyomán, amely azóta is töretlen sikerrel szerepel a teátrum repertoárján.

A szeretet, az elfogadás és az emberi méltóság örökérvényű kérdéseit középpontba állító történet Homonnay Zsolt rendezésében, Simon István koreográfiájával, Túri Erzsébet díszleteivel és Füzér Anni jelmezeivel látható. A produkció zenei vezetője Tassonyi Zsolt.

Apropó magyar sikerek!

Engedd meg, hogy eldicsekedjünk vele, hogy megjelent a JOY magazin Made in Hungary Issue lapszáma, amelyben megtalálsz mindent, amiért most érdemes itthon körbenézni: divat, kultúra, inspiráló történetek és hazai kedvencek, például a Budapesti Operettszínház színésze, Sándor Péter, akivel egy exkluzív interjút olvashatsz a magazinban!

Exkluzív interjút készítettünk Sándor Péterrel, A Notre Dame-i toronyőr egyik főszereplőjével!
forrás: Papp Éva & Schneider Zoltán / JOY
Exkluzív interjút készítettünk Sándor Péterrel, A Notre Dame-i toronyőr egyik főszereplőjével!

Már kapható a JOY legújabb lapszáma: keresd a legközelebbi árusító helyet ITT, fizess elő a magazinra ITT, vagy olvasd digitálisan ITT!

Képzeld, kifejezetten különleges szakmái vannak a hazai sztároknak!Pa

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Hazai híres emberek különös szakmái, amikről nem tudtunk

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