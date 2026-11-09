Életmód
Van okunk a büszkeségre: a Budapesti Operettszínház musicalje Németországban is tarol
Forrás: Alexander Hartinger
Napi horoszkóp november 9.: a Szüzeknek érdemes pozitívabban gondolkodniuk, a Vízöntőknek ajánlott lejjebb bontaniuk a korlátaikat
A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Heti horoszkóp november 9-15.: a Szüzek komoly projektet kapnak a nyakukba, a Nyilasok vitába keverednek valakivel
Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!
Íme a TOP10 legkülönlegesebb kutyafajta: magyar is van a listán
Nem véletlen, hogy ezek a fajták helyet kaptak a listán!
Daganat miatt a melleltávolítás mellett döntött, férje mérhetetlenül dühös lett: 6 sztárpár, akinek kapcsolata szomorú okból ért véget
Egy fájdalmas mondat, egy leleplező telefonhívás vagy éppen a támogatás hiánya egy ijesztő műtét előtt: ezek a sztárok őszintén elmesélték, mikor érezték meg, hogy vége a kapcsolatuknak.
Fiúk, jó, ha tudjátok! 4 parfüm, aminek minden nő őrülne
Ha idén egy igazán különleges ajándékkal szeretnéd meglepni a párodat, ez a 6 női parfüm tökéletes inspiráció lehet a karácsonyi vásárláshoz.
A Budapesti Operettszínház A Notre Dame-i toronyőr című musicalje hatalmas sikerrel kezdte meg a 2026 októberétől 2027 márciusig tartó nemzetközi turnéját Münchenben, ahol a közönség lelkes ovációval ünnepelte a magyar társulat művészeit.
A produkció a következő hónapokban Németország, Svájc és Ausztria színpadjain vendégszerepel: a turné nyitóállomása pedig különleges jelentőséggel bírt, hiszen az előadás indította el a müncheni Deutsches Theater fennállásának 130. évfordulóját ünneplő jubileumi évadját.
A turné nyitóelőadásain Quasimodo szerepében Sándor Péter és Tassonyi Balázs, Esmeraldaként Széles Flóra és Lipics Franciska, Frollóként Németh Attila és Langer Soma, Phoebusként Barkóczi Sándor és Károlyi Krisztián, Clopin szerepében Magócs Ottó és Miklós Attila lépett színpadra.
A monumentális díszletvilág, a látványos koreográfiák és a magával ragadó zenei betétek együttesen teremtik meg azt a különleges színházi élményt, amely immár a nemzetközi közönséget is meghódítja - ráadásul A Notre Dame-i toronyőr a német sajtó elismerését is kivívta.
A Süddeutsche Zeitung operai léptékű, színpompás előadásként jellemezte a produkciót, és külön kiemelte Sándor Péter Quasimodo-alakítását, rendkívüli fizikai kifejezőerejét és sokoldalú színészi játékát.
A Münchner Merkur Széles Flóra Esmeraldáját méltatta, hangsúlyozva erőteljes színpadi jelenlétét és klasszikusan képzett énekhangját, valamint külön elismeréssel írt a látványvilágáról, a részletgazdag jelmezekről, a gótikus építészeti elemekről.
A Süddeutsche Zeitung a produkció társadalmi üzenetének aktualitását is hangsúlyozta, kiemelve, hogy a történet a kirekesztés, az együttérzés és az elfogadás kérdésein keresztül napjaink közönségéhez is érvényesen szól.
A Budapesti Operettszínház 2025 októberében mutatta be Alan Menken, Stephen Schwartz és Peter Parnell musicaljét Victor Hugo világhírű regénye nyomán, amely azóta is töretlen sikerrel szerepel a teátrum repertoárján.
A szeretet, az elfogadás és az emberi méltóság örökérvényű kérdéseit középpontba állító történet Homonnay Zsolt rendezésében, Simon István koreográfiájával, Túri Erzsébet díszleteivel és Füzér Anni jelmezeivel látható. A produkció zenei vezetője Tassonyi Zsolt.
Apropó magyar sikerek!
Engedd meg, hogy eldicsekedjünk vele, hogy megjelent a JOY magazin Made in Hungary Issue lapszáma, amelyben megtalálsz mindent, amiért most érdemes itthon körbenézni: divat, kultúra, inspiráló történetek és hazai kedvencek, például a Budapesti Operettszínház színésze, Sándor Péter, akivel egy exkluzív interjút olvashatsz a magazinban!
Már kapható a JOY legújabb lapszáma: keresd a legközelebbi árusító helyet ITT, fizess elő a magazinra ITT, vagy olvasd digitálisan ITT!
Képzeld, kifejezetten különleges szakmái vannak a hazai sztároknak!Pa
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Hivatalos: jön a Bármit, csak ezt ne 4. évadja, és máris kiderült róla pár izgalmas részlet
Vigyázat, a cikkünk spoilereket tartalmaz a folytatásról, csak saját felelősségre olvass tovább!
Ez a nem semmi! Így néznek ki most a The Walking Dead sztárjai
16 év telt el azóta, hogy Rick Grimes felébredt abban a kórházi szobában, a zombiapokalipszis kellős közepén. Azóta sokat változtak egyes szereplők, míg mások UGYANÚGY néznek ki, mint a premier napján.
6 szuper program, amit tilos kihagynod novemberben
Ne hagyd, hogy a most szó szerint szürke hétköznapok elrontsák a hangulatodat! Az ősz utolsó hetei is telhetnek vidáman, ha megfogadod a tippjeinket!
Viszlát, kék! EZ a szín hódítja meg a farmerek világát
Ha eddig azt hitted, hogy a kék farmernél nincs sokoldalúbb alapdarab, akkor ideje megismerkedned az ősz legstílusosabb alternatívájával.
Fiúk, jó, ha tudjátok! 4 parfüm, aminek minden nő őrülne
Ha idén egy igazán különleges ajándékkal szeretnéd meglepni a párodat, ez a 6 női parfüm tökéletes inspiráció lehet a karácsonyi vásárláshoz.
Nem csak rossz szokások: a férfiak 8 red flagje, amit sokan nem vesznek észre
A telefonod ellenőrzésétől a következmények nélküli bocsánatkérésig vannak olyan szokások, amelyek mellett könnyen háttérbe szorulhatnak a saját igényeid és határaid.