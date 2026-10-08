Hivatalos: újabb Bridgerton spin-off készül, teljesül a rajongók álma

Megérkezett a nap legjobb híre: hivatalosan is berendelték a Bridgerton következő spin-offját, ráadásul egy olyan projekt kapott zöld lámpát, amiben a rajongók már jó ideje reménykedtek. Csak hogy tudd: az anyasorozatnak nemsokára érkezik az ötödik évadja, de kapott már egy spin-offot, ami Sarolta királynő fiatalkorát mutatta be. Utóbbi akkora siker lett, hogy sokan még jobban is szerették, mint az eredeti Bridgerton családot.

A legújabb Bridgerton spin-off Violetről fog szólni, azaz a Bridgerton-gyerekek édesanyjáról, még fiatalabb korában. A projekt címét és tartalmát nem fedték fel, de úgy fest, végre megismerhetjük Edmundot is, szerelmük kezdetét, és azt is, hogyan találtak végül egymásra. Biztos, hogy szem nem marad szárazon majd!

forrás: Netflix

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