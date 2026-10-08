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Hivatalos: újabb Bridgerton spin-off készül, teljesül a rajongók álma
Forrás: Netflix
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Megérkezett a nap legjobb híre: hivatalosan is berendelték a Bridgerton következő spin-offját, ráadásul egy olyan projekt kapott zöld lámpát, amiben a rajongók már jó ideje reménykedtek. Csak hogy tudd: az anyasorozatnak nemsokára érkezik az ötödik évadja, de kapott már egy spin-offot, ami Sarolta királynő fiatalkorát mutatta be. Utóbbi akkora siker lett, hogy sokan még jobban is szerették, mint az eredeti Bridgerton családot.
A legújabb Bridgerton spin-off Violetről fog szólni, azaz a Bridgerton-gyerekek édesanyjáról, még fiatalabb korában. A projekt címét és tartalmát nem fedték fel, de úgy fest, végre megismerhetjük Edmundot is, szerelmük kezdetét, és azt is, hogyan találtak végül egymásra. Biztos, hogy szem nem marad szárazon majd!
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