Máris ledaráltad a Bármit, csak ezt ne új részeit? Elhoztuk a híreket a 4. évadról!

Kevés sorozat után olyan könnyű belecsúszni a „na jó, még egy részt” csapdájába, mint a Bármit, csak ezt ne (Nobody Wants This) esetében. Kristen Bell és Adam Brody párosa mellett még a kínos családi összejövetelekből is kérünk egy újabb adagot, a romantika és a csípős párbeszédek pedig továbbra is tökéletesen működnek együtt a képernyőn. A harmadik évad mind a tíz epizódja október 22-én érkezett meg a Netflixre, úgyhogy ha már a stáblistánál tartasz, valószínűleg benned is felmerült: Ugye lesz még folytatás?

Berendelték már a Bármit, csak ezt ne 4. évadát?

A 2026. október 24-én elérhető információk alapján a Netflix még nem rendelte be hivatalosan a negyedik évadot. Egyelőre tehát várnunk kell a bejelentésre, mielőtt biztosra vehetnénk Joanne és Noah visszatérését. Erin Foster, a sorozat megalkotója ugyanakkor nyitott a folytatásra: elmondása alapján a csapat figyeli az új részek fogadtatását, várja a Netflix jelentkezését, és készen áll a munkára, ha megkapják a lehetőséget. Ez pedig azért elég biztató!

Mikor érkezhetnek az új részek?

Bármennyire jó lenne már most beírni a naptárba a következő sorozatmaratont, a negyedik évadnak egyelőre nincs hivatalos premierdátuma. Az eddigi évadok évente, ősszel érkeztek, így ha a sorozat folytatódik, és sikerül tartani a korábbi tempót, 2027 ősze tűnik esélyes időpontnak.

Kik térhetnek vissza a folytatásban?

Joanne és Noah nélkül nehéz lenne elképzelni ezt a történetet, így egy esetleges negyedik évadban Kristen Bell és Adam Brody visszatérésére számíthatnánk. Ugyanez igaz a Morgant alakító Justine Lupe-ra, a Sashát játszó Timothy Simonsra és az Esthert megformáló Jackie Tohnra is, hiszen az ő kapcsolataik legalább annyi beszédtémát adnak, mint a főszereplő párosé. Sőt, a további családtagok és újbóli felbukkanása szintén valószínű lenne!

Miről szólhatna az új évad?

Joanne és Noah kapcsolata hatalmas mérföldkőhöz érkezik: a harmadik évad végén összeházasodnak. A malibui út eredetileg Joanne zsidó hitre való betérésének utolsó lépéséről szólna, végül azonban egy esküvő is belefér a napjukba. Ha a jelenet után elbizonytalanodtál volna abban, hogy valóban megtörtént-e a házasságkötés, az alkotók ezt külön is megerősítették: a két főszereplő férjként és feleségként zárja az évadot. A negyedik évad tehát a házaséletüket is felfedezhetné, az összes családi és hétköznapi bonyodalommal együtt.

Közben Morgan és Sasha története is új szintre lépett: a New York-i utazásuk során végre engednek a köztük lévő vonzalomnak. A közös jeleneteik így egészen más megvilágításba helyezik a korábbi barátságukat, és felvetik, hogyan működhetnének együtt romantikus kapcsolatban. Ez különösen izgalmas kérdés egy olyan sorozatban, ahol a testvérek, az exek és a családtagok véleménye előbb-utóbb minden randin megjelenik – ha személyesen nem is, a beszélgetésben biztosan.

Ráadásul Erin Foster már egy lehetséges új szereplőt is megemlített: Morgan eddig csak emlegetett exférjét szívesen bemutatnák egy negyedik évadban. Az ötlet korábban is felmerült az írók között, így a férfi felbukkanása valóban benne van a pakliban, ha folytatódik a sorozat. Egyelőre tehát a Netflix döntésére várunk, de egy kellemetlen találkozásokban és magyarázkodásokban gazdag új évadhoz már most adott lenne az alaphelyzet.

Ajánlunk pár sorozatot, ami leköt majd, míg a bármit, csak ezt ne negyedik évadjának bejelentésére vársz!

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