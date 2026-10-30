Az ősz beköszöntével Budapest és környéke egészen új arcát mutatja. A korán sötétedő estéken mesebeli fényinstallációk ragyogják be a kerteket, a horrorrajongók egy rémisztő kiállításon tehetik próbára a bátorságukat, a zene szerelmesei pedig már a következő hónapok nagyszabású koncertjeire készülhetnek. Akár romantikus randit, különleges családi programot vagy egy barátokkal töltött emlékezetes estét tervezel, mutatjuk, mely eseményeket érdemes közelebbről is megismerned. Ezért most összegyűjtöttük azokat az élményeket, amelyekért megéri kimozdulni otthonról, és amelyek közül jó néhányat már most felírhatsz a bakancslistádra.

Lássuk!

Galéria / 5 kép Az ősz legzseniálisabb programjai: 5 élmény, amit kár lenne kihagynod Megnézem a galériát

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