Divat
Az ősz legzseniálisabb programjai: 5 élmény, amit kár lenne kihagynod
Forrás: Garden of Lights
6 nadrágtrend 2026 őszére, ha már unod a farmert
A farmer örök kedvenc, de 2026 őszén olyan izgalmas nadrágtrendek hódítanak, amelyek miatt egy időre biztosan a szekrény mélyére kerülnek a kedvenc farmernadrágjaid.
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Szépség
Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt
Ezek az 5 legújabb és legjobb arcápolási termék
Mutatunk öt izgalmas arcápolót, amelyekkel egy kis extrát adhatsz a mindennapi rutinodhoz.
Napi horoszkóp október 30.: a Kosoknak kitartásra van szükségük, a Rákok komoly felelősséggel járó feladatot kapnak
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
5 szempillaspirál 7 ezer Ft alatt, ami eszméletlenül látványos szemeket varázsol
Összegyűjtöttünk 5 szempillaspirált, amelyekkel pillanatok alatt látványosabbá teheted a tekintetedet!
11 horrorfilm, amely valódi történeten alapul
Egy horrorfilm után könnyű azzal nyugtatni magunkat, hogy az egész csupán a rendező képzeletének szüleménye.
Az ősz beköszöntével Budapest és környéke egészen új arcát mutatja. A korán sötétedő estéken mesebeli fényinstallációk ragyogják be a kerteket, a horrorrajongók egy rémisztő kiállításon tehetik próbára a bátorságukat, a zene szerelmesei pedig már a következő hónapok nagyszabású koncertjeire készülhetnek. Akár romantikus randit, különleges családi programot vagy egy barátokkal töltött emlékezetes estét tervezel, mutatjuk, mely eseményeket érdemes közelebbről is megismerned. Ezért most összegyűjtöttük azokat az élményeket, amelyekért megéri kimozdulni otthonról, és amelyek közül jó néhányat már most felírhatsz a bakancslistádra.
Lássuk!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Szépség
Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt
Ismételten a színes harisnyáké a főszerep! Így építsd be a gardróbodba
A klasszikus fekete harisnya mellett idén ősszel ismét a merészebb árnyalatok a menők.
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunchra vagy esti programhoz.
A fél világ megőrül Sophie Turner új frizurájáért
Sophie Turner ismét megváltoztatta a hajszínét, új, egészen sötétbarna tincseivel pedig szinte felismerhetetlenül jelent meg a vörös szőnyegen.
7 kutyafajta, amelyik sokat nyáladzik – mellettük szükség van egy törölközőre
Ez a hét kutyafajta rengeteg szeretetet és jó adag nyálas puszit hozhat az életedbe – erre érdemes előre felkészülni.
Pénzeső várhat rájuk: ez a 4 csillagjegy még idén nagyot kaszálhat
Az asztrológiai előrejelzések szerint négy csillagjegy számára különösen szerencsésen alakulhat az év utolsó két hónapja, főleg ami a pénzügyeket illeti.
Napi horoszkóp október 30.: a Kosoknak kitartásra van szükségük, a Rákok komoly felelősséggel járó feladatot kapnak
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!