Életmód
Exkluzív premier: Az Operaház Fantomja romantikus thriller előzetesét nálunk láthatod először
Forrás: © Emmanuel Guimier
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Kíváncsi vagy, mi történne, ha Gaston Leroux klasszikussá vált regénye a mai Párizsban játszódna? Nos, 2027. január hetedikétől ezt már nem kell a képzelőerődre bíznod, ugyanis az InterCom forgalmazásában megérkezik a mozikba Az Operaház Fantomja romantikus thriller.
Alexandre Castagnetti modern verziójában Anastasia (Deva Cassel) a francia fővárosba költözik, hogy megvalósíthassa a balett-álmait. A társulatával az Orpheus művet szeretnék színpadra állítani – azonban ennek az előadásnak száz éve tragédiába fullad a premierje.
A legendák szerint ugyanis egy Fantom él az Opéra Garnier ódon falai között, aki mindenáron meg akarja akadályozni az Orpheus bemutatását, és Anastasiáék próbái is rémisztő balesetekkel érnek véget. És bár a sztorit átültették napjainkba, minden más a régi!
Az Operaház Fantomja új változata is egyszerre borzongató és érzelmes, a látványvilág, a díszletek, a jelmezek lélegzetelállítóak. És jöhet még egy filmes fun fact? Képzeld, a titokzatos zongoristába (Julien de Saint Jean) beleszerető Anastasiát Vincent Cassel és Monica Bellucci lánya, Deva Cassel játssza.
Az Operaház Fantomja romantikus thriller előzetesét a joy.hu oldalán láthatod először!
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